稀土 | 傳美或放寬出口管制換稀土，稀土股熱炒邊隻仍可追入？

中美倫敦首日貿易談判結束，美方官員指會談有成果，雙方將於今日(10日)本港時間下午再次會面，據報美國暗示為換取中國放鬆稀土出口限制，願意取消對部分技術的出口管制，稀土股今早續落鑊熱炒，中國稀土(00769)繼昨日(9日)飆升六成後，今早再飆逾17%，連升6日，累計升幅逾一倍。金力永磁(06680)繼上周連日急升後，今早只再升0.5%。值得一提，金力永磁早前公布今年首季盈利按年升58%至1.6億元人民幣，而中國稀土去年虧損雖有所收窄，但仍有逾1億元虧損。稀土股可否追入？金力永磁是否更值博？

（Ap圖片）

中美談判今日下午5時繼續 據報美暗示放鬆部分管制換稀土

中美倫敦首日貿易談判結束，美國財長貝森特於會後表示，這是一個良好的會談，美國商務部長盧特尼克指會談富有成果。雙方將於周二(10日)倫敦上午10點(香港時間下午5時)再次會面。報道指，美國暗示為換取中國放鬆稀土出口限制，願意取消對部分技術的出口管制，包括近期針對芯片設計軟件、飛機發動機部件、化學品及核材料的一系列限制。白宮國家經濟委員會主任哈塞特周一(9日)上午對CNBC表示，特朗普政府預計，雙方在倫敦「握手」言和後，「美國的任何出口管制都將放鬆，而中國也將大量釋放稀土」，不過他又指，美國不會將英偉達生產的最先進人工智能芯片納入其中。

稀土在能源、國防和科技等領域的大量產品中，扮演著至關重要的角色，包括戰鬥機及核反應堆棒、智能手機等。中國佔到全球稀土產量接近70%。此前據《路透》引述知情人士稱，中國已批准向通用汽車、福特汽車和Jeep製造商Stellantis的稀土供應商發放臨時出口許可證。消息人士表示，部分稀土出口許可證有效期為6個月，屬短期性行政調節工具。目前尚無法確認涵蓋的具體稀土種類與數量。

白宮經濟顧問哈塞特在接受美國傳媒訪問時指，中方在關鍵礦產的出口放行速度確實已經比以前快，但還沒有達到中美兩國在日內瓦達成協議所同意的水平，希望能在會談過後，令中方稀土出口能夠像4月初之前一樣正常供應，並爭取會議在中國出口稀土達成協議。美方不希望任何技術細節拖慢這項進程，中方亦很清楚這一點。

中國5月稀土出口增23% 惟全球汽車及半導體業仍受衝擊

最新數據顯示，身為全球最大稀土生產國，中國5月各類稀土出口量較上季4月增長23%，達5864.60噸，創一年來單月出口新高。不過，由於中國官方公布的數據未對各類稀土產品進行細分，因此限制措施對市場的全面影響必須等到下周五(20日)更詳細數據的發布。而上月公布的數據顯示，中國4月稀土磁鐵出口量減半。根據中國海關總署數據，中國今年前5月17種稀土礦物出口量較去年同期微增，從2萬4266.5噸增至2萬4827噸。

事實上，北京當局對部分關鍵稀土礦產的出口限制已導致部分海外銷售暫停，使得全球製造業面臨關鍵原物料短缺的嚴重衝擊。《路透社》報道，中國4月對多種稀土及稀土磁鐵實施的出口限制，已導致全球汽車業部分產能停滯，並成為上周中美兩國領導人罕見通話的重要議題。歐洲多家汽車零件工廠上周被迫停產，歐洲半導體企業也示警稱，若限制持續，它們很可能在幾周內也步上汽車業後塵。

金力永磁首季純利按年升58% 收入升14%

值得一提，金力永磁早前公布，截至今年3月31日止第一季純利約1.6億元人民幣，按年升57.85%；營業收入17.5億元人民幣，升14%。新建產能利用率超過90%，磁材毛坯產量約8770噸，磁材成品產量約6600噸，磁材成品銷量約6024噸，較去年同期均增長超過40%。



集團指，第一季新能源汽車及汽車零部件領域收入8.82億元人民幣，佔營業收入的50.28%；節能變頻空調領域收入5.13億元人民幣，佔營業收入的29.25%。此外，出口銷售收入3.12億元人民幣，佔營業收入的17.76%，其中對美國出口的銷售收入1.22億元人民幣，佔營業收入的6.94%。

中國稀土去年虧損收窄至1.05億元 收入升10.3%

至於中國稀土，集團截至去年12月31日止全年虧損1.05億元，按年減少47.68%；期內收入7.57億元，按年升10.3%。期內稀土分部銷售額約6.45億元，按年增長37%；分部虧損約2697.2萬元，按年減少83%。稀土產品的銷售數量按年減少約9%至約430噸，平均銷售單價按年下跌。主要稀土銷售產品如氧化鏑、氧化鋱及氧化鐠汝三項產品共佔稀土分部的整體銷售76%。當中氧化鏑和氧化鋱銷售單價隨市況波動情況而分別減少21%及39%。



溫鋼城：稀土股或受惠客戶增庫存 金力永磁較值博年內或見23元

（溫鋼城）

iFAST Global Markets投資總監溫鋼城指，中國稀土今日升幅大，金力永磁亦較強勢，兩者股價都處於頗高位置，而市場對金力永磁前景看法較樂觀，預期明年盈利增長1.3倍。另外，因大家都未知往後中美談判進展如何，不排除有些國家尤其美國公司故意買多些稀土作為庫存，令庫存由過往6個月增至一兩年，而稀土很少會大量使用，一部車可能只作摩打用途，但卻不能缺少，若其庫存增加，對稀土股盈利幫助可能加大。



不過，溫鋼城指，中國稀土仍處於虧蝕，金力永磁較好有盈利，但盈利近幾年一直倒退，現時有機會做多些生意，就借消息炒一炒。金力永磁現時PE為81倍，預測PE也有30倍，不過，2022年其預測PE也曾達53倍，今年內股價再升兩三成仍算合理，即升至約23元。中國稀土則不建議追入，其產品涉及用於雷達等多方面，不及金力永磁簡單，只要是摩打都用得著其產品，用途或更廣泛，且中國稀土現價已升至2022年高位，當時恒指也升至3萬幾點。中國稀土往後升至1元也不出奇，但料該處會有阻力。

中國稀土半日升17.65%收報0.8元，連升6日，累計升幅108%，成交3.46億元。金力永磁則升0.53%報18.86元，成交1.1億元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此

其他稀土股相關新聞：

《異動股》金力永磁(06680) 升逾一成破頂，現報20.9元

撐運動．護關節 | 維柏健健骨鐵三角【關節健骨至尊(升級版)】買1送1 (原價$388)！同時修復、抗蝕、強骨，7天見效。立即把握健骨良機！(優惠期至19/6/2025)► 了解詳情