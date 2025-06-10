  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

稀土 | 傳美或放寬出口管制換稀土，稀土股熱炒邊隻仍可追入？

10/06/2025

　　中美倫敦首日貿易談判結束，美方官員指會談有成果，雙方將於今日(10日)本港時間下午再次會面，據報美國暗示為換取中國放鬆稀土出口限制，願意取消對部分技術的出口管制，稀土股今早續落鑊熱炒，中國稀土(00769)繼昨日(9日)飆升六成後，今早再飆逾17%，連升6日，累計升幅逾一倍。金力永磁(06680)繼上周連日急升後，今早只再升0.5%。值得一提，金力永磁早前公布今年首季盈利按年升58%至1.6億元人民幣，而中國稀土去年虧損雖有所收窄，但仍有逾1億元虧損。稀土股可否追入？金力永磁是否更值博？

 

傳美或放寬出口管制換稀土，稀土股熱炒邊隻仍可追入？

（Ap圖片）

 

中美談判今日下午5時繼續　據報美暗示放鬆部分管制換稀土

 

　　中美倫敦首日貿易談判結束，美國財長貝森特於會後表示，這是一個良好的會談，美國商務部長盧特尼克指會談富有成果。雙方將於周二(10日)倫敦上午10點(香港時間下午5時)再次會面。報道指，美國暗示為換取中國放鬆稀土出口限制，願意取消對部分技術的出口管制，包括近期針對芯片設計軟件、飛機發動機部件、化學品及核材料的一系列限制。白宮國家經濟委員會主任哈塞特周一(9日)上午對CNBC表示，特朗普政府預計，雙方在倫敦「握手」言和後，「美國的任何出口管制都將放鬆，而中國也將大量釋放稀土」，不過他又指，美國不會將英偉達生產的最先進人工智能芯片納入其中。

 

　　稀土在能源、國防和科技等領域的大量產品中，扮演著至關重要的角色，包括戰鬥機及核反應堆棒、智能手機等。中國佔到全球稀土產量接近70%。此前據《路透》引述知情人士稱，中國已批准向通用汽車、福特汽車和Jeep製造商Stellantis的稀土供應商發放臨時出口許可證。消息人士表示，部分稀土出口許可證有效期為6個月，屬短期性行政調節工具。目前尚無法確認涵蓋的具體稀土種類與數量。

 

　　白宮經濟顧問哈塞特在接受美國傳媒訪問時指，中方在關鍵礦產的出口放行速度確實已經比以前快，但還沒有達到中美兩國在日內瓦達成協議所同意的水平，希望能在會談過後，令中方稀土出口能夠像4月初之前一樣正常供應，並爭取會議在中國出口稀土達成協議。美方不希望任何技術細節拖慢這項進程，中方亦很清楚這一點。

 

中國5月稀土出口增23%　惟全球汽車及半導體業仍受衝擊

 

　　最新數據顯示，身為全球最大稀土生產國，中國5月各類稀土出口量較上季4月增長23%，達5864.60噸，創一年來單月出口新高。不過，由於中國官方公布的數據未對各類稀土產品進行細分，因此限制措施對市場的全面影響必須等到下周五(20日)更詳細數據的發布。而上月公布的數據顯示，中國4月稀土磁鐵出口量減半。根據中國海關總署數據，中國今年前5月17種稀土礦物出口量較去年同期微增，從2萬4266.5噸增至2萬4827噸。

 

　　事實上，北京當局對部分關鍵稀土礦產的出口限制已導致部分海外銷售暫停，使得全球製造業面臨關鍵原物料短缺的嚴重衝擊。《路透社》報道，中國4月對多種稀土及稀土磁鐵實施的出口限制，已導致全球汽車業部分產能停滯，並成為上周中美兩國領導人罕見通話的重要議題。歐洲多家汽車零件工廠上周被迫停產，歐洲半導體企業也示警稱，若限制持續，它們很可能在幾周內也步上汽車業後塵。

 

金力永磁首季純利按年升58%　收入升14%

 

　　值得一提，金力永磁早前公布，截至今年3月31日止第一季純利約1.6億元人民幣，按年升57.85%；營業收入17.5億元人民幣，升14%。新建產能利用率超過90%，磁材毛坯產量約8770噸，磁材成品產量約6600噸，磁材成品銷量約6024噸，較去年同期均增長超過40%。


　　集團指，第一季新能源汽車及汽車零部件領域收入8.82億元人民幣，佔營業收入的50.28%；節能變頻空調領域收入5.13億元人民幣，佔營業收入的29.25%。此外，出口銷售收入3.12億元人民幣，佔營業收入的17.76%，其中對美國出口的銷售收入1.22億元人民幣，佔營業收入的6.94%。

 

中國稀土去年虧損收窄至1.05億元　收入升10.3%

 

　　至於中國稀土，集團截至去年12月31日止全年虧損1.05億元，按年減少47.68%；期內收入7.57億元，按年升10.3%。期內稀土分部銷售額約6.45億元，按年增長37%；分部虧損約2697.2萬元，按年減少83%。稀土產品的銷售數量按年減少約9%至約430噸，平均銷售單價按年下跌。主要稀土銷售產品如氧化鏑、氧化鋱及氧化鐠汝三項產品共佔稀土分部的整體銷售76%。當中氧化鏑和氧化鋱銷售單價隨市況波動情況而分別減少21%及39%。


溫鋼城：稀土股或受惠客戶增庫存　金力永磁較值博年內或見23元

 

稀土 | 傳美或放寬出口管制換稀土，稀土股熱炒邊隻仍可追入？

（溫鋼城）

 

　　iFAST Global Markets投資總監溫鋼城指，中國稀土今日升幅大，金力永磁亦較強勢，兩者股價都處於頗高位置，而市場對金力永磁前景看法較樂觀，預期明年盈利增長1.3倍。另外，因大家都未知往後中美談判進展如何，不排除有些國家尤其美國公司故意買多些稀土作為庫存，令庫存由過往6個月增至一兩年，而稀土很少會大量使用，一部車可能只作摩打用途，但卻不能缺少，若其庫存增加，對稀土股盈利幫助可能加大。


　　不過，溫鋼城指，中國稀土仍處於虧蝕，金力永磁較好有盈利，但盈利近幾年一直倒退，現時有機會做多些生意，就借消息炒一炒。金力永磁現時PE為81倍，預測PE也有30倍，不過，2022年其預測PE也曾達53倍，今年內股價再升兩三成仍算合理，即升至約23元。中國稀土則不建議追入，其產品涉及用於雷達等多方面，不及金力永磁簡單，只要是摩打都用得著其產品，用途或更廣泛，且中國稀土現價已升至2022年高位，當時恒指也升至3萬幾點。中國稀土往後升至1元也不出奇，但料該處會有阻力。

 

　　中國稀土半日升17.65%收報0.8元，連升6日，累計升幅108%，成交3.46億元。金力永磁則升0.53%報18.86元，成交1.1億元。

 

傳美或放寬出口管制換稀土，稀土股熱炒邊隻仍可追入？

 

傳美或放寬出口管制換稀土，稀土股熱炒邊隻仍可追入？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此

 

 

其他稀土股相關新聞：
《異動股》金力永磁(06680) 升逾一成破頂，現報20.9元

 

撐運動．護關節 | 維柏健健骨鐵三角【關節健骨至尊(升級版)】買1送1 (原價$388)！同時修復、抗蝕、強骨，7天見效。立即把握健骨良機！(優惠期至19/6/2025)► 了解詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

06955

博安生物

13.960

異動股

01211

比亞迪股份

133.700

異動股

01478

丘鈦科技

6.680

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01211 比亞迪股份
  • 133.700
  • 01478 丘鈦科技
  • 6.680
  • 02099 中國黃金國際
  • 71.850
  • 00990 榮暉國際
  • 0.520
  • 08007 環球戰略集團
  • 0.045
股份推介
  • 02588 中銀航空租賃
  • 64.400
  • 目標︰$70.00
  • 01666 同仁堂科技
  • 5.190
  • 目標︰--
  • 03690 美團－Ｗ
  • 144.500
  • 目標︰$165.50
  • 00371 北控水務集團
  • 2.490
  • 目標︰$3.15
  • 09999 網易－Ｓ
  • 205.000
  • 目標︰$207.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 118.500
  • 01211 比亞迪股份
  • 133.700
  • 00001 長和
  • 46.050
  • 00388 香港交易所
  • 413.200
  • 00700 騰訊控股
  • 511.000
報章貼士
  • 03888 金山軟件
  • 34.200
  • 目標︰$41.00
  • 01052 越秀交通基建
  • 3.720
  • 目標︰$3.85
  • 00354 中國軟件國際
  • 4.780
  • 目標︰$6.50
熱炒概念股
即時重點新聞

10/06/2025 12:06  恒指半日續升79點報24261，醫藥股再炒高，銀娛表現暫墊底

10/06/2025 10:44  《異動股》中美談判憧憬帶動比特幣重上11萬美元，ETF升4%

10/06/2025 10:02  李家超︰七一將於十八區辦百多項活動，港鐵送7.1萬張電子車票

10/06/2025 09:18  澳門「衛星場」成歷史九家結業兩改直營，表列相關上市公司回應

10/06/2025 09:42  《異動股》滙彩復牌再挫25%勵駿跌6%，衛星場結業料影響收入

10/06/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入７﹒１７億元，買信達生物沽騰訊

10/06/2025 08:39  【大行炒Ｄ乜】滙證上調藥股目標價，花旗升國航東航惟降南航目標

10/06/2025 11:36  《財資快訊》美電穩報７﹒８４８２，兩個月拆息較上日微軟至１厘

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

車企血戰 | 人民日報：有力有效整治「零公里二手車」新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

稀土 | 傳美或放寬出口管制換稀土，稀土股熱炒邊隻仍可追入？新文章
人氣文章

新聞>FOCUS

晶片 | FOCUS | 任正非專訪、「韋神」爆火的啟示新文章
品味生活
生活
人氣文章

影視娛樂

翁倩玉75歲肌膚保養秘訣：分享護理獨門方法，YouTube頻道教做氣功養生
人氣文章

小薯茶水間

蝴蝶颱風︱天文台周三掛一號戒備信號，天晴酷熱最高37度，周末狂風驟雨
人氣文章

財識兼收．止凡

財經名人都沽貨，好大鑊？ 1
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

父親節2025｜Aesop 煥膚面膜、Svenson 生髮療程、ISSEY MIYAKE香水！為爸爸送上貼心的護膚香氛禮物
人氣文章

藝術人的修藏物．伍常

從M+《畢加索──與亞洲對話》展覽，看策展人的角色
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

米芝蓮一星餐廳創新中法Fusion菜！普羅旺斯白蘆筍春卷、波蘭餃子配羊肚菌、阿維儂羊肉鍋貼，精緻玩味Wrap & Roll
健康好人生 Health Channel
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
人氣文章
節日不被遺忘的一群
人氣文章
27歲女兒家遭鄰居狂捅10刀致死：兇手被判精神分裂，母親怒吼：「精神病就是免死金牌？」 1新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/06/2025 14:50
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/06/2025 14:50
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/06/2025 14:50
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/06/2025 14:35
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事10/06/2025
車企血戰 | 人民日報：有力有效整治「零公里二手車」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

關稅戰 | 5月中國對美國出口大跌34.4%，逾五年最大降幅

09/06/2025 16:47

關稅戰

高息定存 | 一周高息合集，個別銀行逆市加息，恒生一周定存息...

08/06/2025 10:55

貨幣攻略

中美角力港添憂，多元發展振經濟

06/06/2025 07:51

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處