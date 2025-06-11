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拆息急跌定存薄利，好息之徒買內銀？高息ETF也可吼？

11/06/2025

　　港元拆息（Hibor）自5月初急跌，拖累港元短期定存息降至不足1厘，1個月拆息昨日（10日）跌至0.545厘，再創3年新低，食息族連日急謀對策，其中一個選擇或可買一些高息股，其中內銀股今年以來普遍跑贏大市，今日包括建設銀行(00939)、工商銀行(01398)及農業銀行(01288)等再創歷史新高。另恒生高息股30指數ETF(03466)等高息ETF亦持續攀升，也可考慮吸納。

 

拆息急跌定存息大減，內銀受捧再破頂可以點部署？高息ETF也可吼？

（Shutterstock）


內銀受基本面穩健等因素助推　中信証券：料絕對價值延續至下季

 

　　內銀股今年以來普遍跑贏大市，即使盈利增長放緩，但仍獲資金追捧，且本輪升勢全面，大型銀行建設銀行、工商銀行、農業銀行均創歷史新高，年內累計升幅約兩成；個別地區性銀行表現更佳，重慶農村商業銀行(03618)及青島銀行(03866)年內累計升幅分別逾50%和逾40%。

 

　　對於內銀股本輪升勢，業內人士指出四大關鍵因素：第一，基本面穩健，內銀股估值低(市盈率普遍偏低)、派息穩定(高股息率吸引長期資金)，適合穩健型投資者；第二，獲資金面支持，險資、公募基金及中長期資金入市政策推動，特別是險資頻繁舉牌，顯示機構對內銀股的信心；第三，宏觀環境有利，中國經濟復甦、貨幣政策寬鬆及資本市場改革(如引導長線資金入市)為銀行板塊提供支撐；第四，淨息差企穩，天風證券預測淨息差呈「L」形走勢，下行壓力減弱，業績有望築底回穩。

 

　　中信証券近日發表研報稱，上周受益於滬深300指數調整催化，部分中小行成交額明顯放大，市場表現樂觀，但從資金面情緒看，預計下周資金面存在邊際走弱跡象。展望來看，由於險資、公募等機構投資者的長線配置需求仍有空間，資金面的波動或僅影響短期股價，二至三季度銀行股絕對價值仍將延續。個股方面，可把握兩條主線，其一為高性價比品種，選擇2025年業績增速有望高於可比同業、分紅回報和估值空間佔優的銀行；其二為中長期配置型品種，選擇商業模型具備特色、ROE高且波動率低、市場預期差大的銀行。

 

恒生高息股30指數ETF每月派息　年初至今平均息率逾7厘


　　另外，目前港股市場的高息ETF多達數十隻，其中恒生高息股30指數ETF由恒生投資管理有限公司推出，指數涵蓋恒生大中型股(可投資)指數中精選的30隻高股息率證券。該指數2025年初至今平均股息率達7.41%，並且在過去5年持續高於香港整體大市(以恒生綜合指數為基準)的年化股息率。恒生投資管理有限公司董事兼行政總裁李佩珊表示，恒生高息股30指數ETF是香港首隻每月派息的股票指數型ETF，對於追求穩定收益的個人投資者，特別是退休人士或尋求可靠被動收入人士，是一個具吸引力的選擇，同時也能強化投資組合的防守性。

 

　　GX恒生高息率(03110)則是香港最大的高股息ETF，選股理念是排除基準指數中最波動的25%股票，持有50隻股價波動較低、股息回報較穩定的港股，每半年派息一次。富邦滬深港高股息(03190)為香港首隻覆蓋上海、深圳、香港三地交易所一共30隻高息股票的ETF。上述幾隻高息ETF都較為人熟悉。

 

李偉傑：內銀受險資北水歡迎近20天線可吸　高息ETF也可考慮

 

拆息急跌定存薄利，好息之徒買內銀？高息ETF也可吼？

（李偉傑facebook截圖）

 

　　天風國際證券集團有限公司經紀業務部董事李偉傑指，雖然內銀股隨著股價上升，股息率普遍已由之前7、8厘降到5厘至5.5厘，但仍有其吸引力，始終中港兩地存款息率都較低，在此背景下的確可吸引投資者持續關注。再者，除散戶投資者外，大型保險公司亦會買內銀，之前有報道指平保(02318)也持有工行，持股百分比亦高，幾個月前內地推出行業新規，規定新增保費要有三成金額流入A股市場，某程度上保險公司會尋找一些穩定派息的股份或投資機會，內銀正可滿足此需求。另內銀也受北水歡迎，現時北水持有建行逾12%，工行更達37%，之所以有A股仍要買H股，因兩邊派發的股息雖然一樣，但H股比A股有折讓，即使計及股息稅等跨境稅項仍有一定吸引力。

 

　　李偉傑又指，內銀暫也未見負面消息出現，雖首季盈利受壓，但仍屬可控，只有低單位數跌幅，影響暫未算太大。內銀去年普遍也只有輕微盈利增長，但如建行等都有增加派息，而現時內銀派息比率只有三成幾，也不算很高，相比中移動(00941)七成以上派息比率，內銀派息方面憧憬更大，相信派息可維持有秩序上移。當中招行(03968)股價與歷史高位約65元仍有一段距離，故暫仍偏強，雖然其股息率只約4.1厘，比四大國有銀行低，但市場對其盈利有憧憬，股價仍有上升空間。總括而言，內銀若有貨可繼續持有，若無貨可挨近20天線才考慮，上周也曾跌穿，現時不需高追，待回落時買，股息率更吸引，四大行及招行都可吼。

 

　　另李偉傑指，高息ETF也可考慮吸納，其中恒生高息股30指數ETF估計每月派0.1元息，即每年派息1.2元，股息率也算高。其實，此類高息ETF都有平穩高息，但投資者要留意它們追蹤的股份的投資前景，以及每次派息券商所收費用，當中若以派息而論，每月派息的恒生高息股30指數ETF息率較高較吸引，其股價一直沿著10天及20天線上升，可待回至10天線約16元再考慮。

 

　　內銀股今日普遍上升，建行升2.14%收報7.65元，工行升2.49%報6.17元，農行升1.46%報5.55元，中行(03988)升1.08%報4.7元，交行(03328)升1.8%報7.37元，招行升2.75%報52.3元，郵儲行(01658)升1.15%報5.27元，中信銀行(00998)升1.93%報7.41元，民生銀行(01988)升2.48%報4.54元。高息ETF方面，恒生高息股30指數ETF升1.73%報16.5元，GX恒生高息率升1.1%報27.6元，富邦滬深港高股息升1.28%報15.02元。

 

拆息急跌定存息大減，內銀受捧再破頂可以點部署？高息ETF也可吼？

 

拆息急跌定存息大減，內銀受捧再破頂可以點部署？高息ETF也可吼？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此


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