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開市Go | 中美握手惟美股跌，中東不安催升油金，稀土股料續炒

12/06/2025

要聞盤點


1、美股三大指數收市報跌，標普500指數結束三連升。市場正評估中美原則上就落實日內瓦會談共識達成的框架。美國5月CPI升幅低於預期，特朗普再次敦促聯儲局減息，市場對聯儲局9月減息的預期升溫。道指收市跌1.10點，報42865.77點；標普500指數跌16.51點，或0.27%，報6022.30點；納指跌99.11點，或0.50%，報19615.88點。金龍中國指數上升6點。日經期貨截至上午7時56分下跌105點。

 

2、外電報道，因應中東地區安全風險升高，美國正準備撤離駐伊拉克、科威特、巴林等大使館的所有非必要人員，並將允許美軍家屬自願離開該地區。

 

3、美國總統特朗普表示，美國與中國已就重要經貿協議達成一致，協議內容包括中國將向美國穩定供應磁性材料及稀土礦物，美國則將放寬對中國學生赴美留學的限制。特朗普於個人社交平台Truth Social發文稱：「我們將獲得總計55%的關稅，中國將獲得10%的關稅，兩國關係非常好。」

 

4、美國5月消費物價指數(CPI)按年升幅為2.4%，低於市場預期的2.5%，但較4月的2.3%略為上升。按月計，CPI僅升0.1%，同樣低於預期及前值的0.2%。特朗普再次呼籲聯儲局應大幅減息1厘，以降低美國到期債務的利息負擔。市場加大對美聯儲9月開始降息的押注，基本預計今年將降息兩次。

 

5、美國財長貝森特表示，美國將在今年夏季中段至末段的某個時候，達到債務上限到期日，即所謂X-Date。他提到，由於聯邦開支井噴式增長，本稅務年度赤字佔GDP比率將處於6.5%至6.7%之間。

 

6、馬斯克於X平台發文，坦言對上周發表有關美國總統特朗普的言論感到後悔，承認當時言辭過激，並已刪除相關貼文。特斯拉開市早段顯著向上，股價一度升逾3%，尾市反覆向下，日內升0.1%。

 

7、據報香港MPF基金經理已制訂初步計劃，如果美國失去其最後一個受認可機構的最高信用評級「AAA」評級，即日本評級機構R&I，他們將最快在3個月內減持美國國債至一成以下。

 

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