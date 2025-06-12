盤前攻略 | 減息預期升美股三指齊回軟 利好因素盡出恒指料偏軟

中美貿易談判取得良好進展，美國總統特朗普稱將與國家主席習近平共同推動中國對美國開放貿易。美國勞工部公布，5月份消費物價指數(CPI)按年增幅由4月的2.3%略為加快至2.4%，符合預期，按月增幅則放慢至0.1%，低過預期維持於0.2%，期內扣除食品和能源的核心CPI按年升幅維持於2.8%，稍低過預期升2.9%，增強聯儲局減息預期，美股周三回軟。標普500指數收市跌16點，收報6022點；道指低收1點，收報42865點；納指低收99點，收報19615點。

（Canva圖片）

反映中國概念股表現的金龍指數微升0.08%。阿里巴巴跌1.27%，報120.33美元；京東跌0.18%，報33.73美元；百度升0.069%，報87.55美元；理想升1.12%，報29.34美元；小鵬跌0.24%，報20.43美元；蔚來跌1.84%，報3.74美元；嗶哩嗶哩升8.28%，報21.06美元。

夜期低水，ADR普遍低走

恒指夜期跌91點，報24252，低水115點。ADR個股方面，美團(03690)ADR較港股低0.56%，折合143.0港元；長和(00001)ADR較港股低0.89%，折合46.0港元；騰訊(00700)ADR較港股低0.51%，折合515.4港元；小米(01810)ADR較港股低0.34%，折合53.9港元；港交所(00388)ADR較港股低0.26%，折合419.3港元；滙控(00005)ADR較港股低0.04%，折合93.3港元。



部分好友獲利離場，黑期低水恒指料低開





參考最新牛熊證街貨分布圖，恒指昨日升逾200點，殺入熊證重貨區，因此熊證總數略有減少。熊證重貨區已上移至24600至24699區間，該區有677張對應期指。而最多新增區位於24800至4899區間，不過新增數量只有248張，即使恒指續升至兩個半月高，淡友仍未敢看得太淡。牛證數量減少數百張，顯示部分好友獲利離場，不過亦有大批好友選擇高歌猛進，牛證重貨區推進至23900至23999區間，該區亦是最多新增區，總數1283張之中有547張屬於新增。





有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時跌95點，報24281，低水85點，預料恒指低開數十點。中美貿易談判在倫敦取得良好進展，但樂觀情緒早已預期，造就恒指近期升多跌少。儘管暫時未有重大利淡因素足以讓港股大幅回調，但同樣欠缺上升理由。市場漸趨觀望，預料恒指在高位反覆偏軟。

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