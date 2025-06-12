獲國策護航兼頻增持內銀，內險股先升後回，宜待調整才吼？

港股近日持續攀升，逐漸逼近年內高位24874點，其中內銀等高息股更屢創新高。據報多家保險公司年內合共舉牌15次，接近2024年全年舉牌數量，其中內銀股特別受青睞，內險近日也受內銀帶動齊齊攀升，其中國壽(02628)今日(12日)曾最多再飆半成，高見18.72元。另近日內地提出要制定出台商業健康保險創新藥品目錄，並會研究制定科技保險政策，政策加持加上近日有券商唱好，也助力內險股升勢。惟要留意，中國平安(02318)等內險股雖未升至歷史高位，看似落後，但與內銀一樣已累積頗大升幅，今日普遍先升後回，看來要待稍為調整才可吸納。

（Shutterstock）

內地擬出台商業健康保險創新藥品目錄 研究制定科技保險政策



近日中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關於進一步保障和改善民生着力解決羣眾急難愁盼的意見》，明確提出完善基本醫療保險藥品目錄調整機制，制定出台商業健康保險創新藥品目錄，更好滿足人民羣眾多層次用藥保障需求。《中國創新藥械多元支付白皮書》測算，2024年創新藥銷售市場規模達1620億元，在支付結構上，個人現金支付佔比約49%，商保僅佔7.7%。這一政策的出台，意味着商業健康保險有望迎來巨大的發展空間。



此外，國家金融監督管理總局副局長周亮日前出席「2025天津五大道金融論壇」時表示，將持續加大對科技創新的金融支持力度，正在研究制定科技保險相關政策，更好發揮保險業風險補償、風險減量、資金槓桿作用；深化「貸款+外部直投」聯動，推進金融資產投資公司股權投資試點和科技企業並購貸款試點，鼓勵銀行聯合投資機構投早、投小、投長期、投硬科技。

今年險資舉牌次數接近去年全年 平安證券：料優先考慮優質銀行

另方面，港交所披露易顯示，6月6日，中國平安買入6353.4萬股農業銀行(01288)H股，耗資約3.38億港元，此次交易後，中國平安所持農業銀行H股股份達到約46.58億股。而根據保險業協會公告統計，截至5月末，7家保險公司共實施15次舉牌，接近2024年全年舉牌數量。這場從2024年啟動的舉牌潮已經持續一年多，且絲毫沒有減弱趨勢，去年至今險資舉牌已超30次。而在本輪舉牌潮中被舉牌公司高股息特徵更顯著。從行業分布上看，截至5月底，今年保險資金較為青睞銀行、公用事業、能源等行業。



平安證券發表研報指，銀行板塊特性吸引險資關注，一方面來源於板塊高股息價值，另一方面銀保渠道協同作用對於險資業務拓展的戰略意義同樣不容忽視。結合監管推動中長期資金入市的訴求以及商業銀行完善的股權監管制度，優質銀行有望成為險資的優先考慮，保險資金有望成為板塊新的增量來源。



民生證券稱，年初至今政策定調積極，國新辦會議後降準降息等政策逐步落地，有望提振市場情緒並推動估值持續修復。險資作為重要的機構投資者，伴隨政策支持和利率下行的客觀趨勢，通過私募基金形式加大二級市場股票投資，有望改善長期投資組合結構，夯實分紅險的分紅基礎，有望成為真正的「耐心資本」，提升資產負債水平。險資「長錢」持續入市，權益投資端有望充分受益優質上市公司標的長期價值增長。

交銀國際：料高股息策略支撐因素進一步強化 薦買平保太保等



交銀國際近日也發表報告，預計中資金融股高股息策略的支撐因素進一步強化，建議把握高股息主線。該行認為支撐高股息策略的核心因素仍然成立，特朗普政府的關税政策及其高不確定性加劇了經濟和資本市場波動，使得高股息資產的吸引力進一步凸顯。保險行業方面，資產、負債表現分化，當前估值水平上兼具防禦性與彈性，推薦中國平安、中國太保(02601)和中國財險(02328)。



另高盛發表6月亞太區策略報告，按盈利重評領先指標(Earnings revision leading indicator, ERLI)準則列出最新的買入股(只列H股及中概股)名單，其中就包括中國平安。

華創證券：前4月保費提速增長 利差損壓力有望收斂



此外，2025年1至4月，保險行業實現原保費收入25954億元人民幣，同比增長2.2%，環比增長1.3pct。其中，人身險合計保費20966億元人民幣，同比增長1.8%；財產險保費4989億元人民幣，同比增長4.1%。華創證券指，1至4月保費提速增長，主要邊際變化來自壽險轉正，或體現市場逐步消化分紅險轉型、個險報行合一、預定利率下調等影響。



該行表示，向前展望，第三季預計預定利率進一步下調，傳統險產品吸引力預計下降，但同時或提升分紅險、萬能險等浮動收益型產品吸引力。當前長端利率維持低位震盪，監管持續推動壓降負債成本、險企積極發力分紅險以及股息策略等多措並舉下，「利差損」壓力或有望收斂，當前人身險PEV估值普遍處於歷史低位。

黃德几：長遠受惠低息環境惟短線超買 國壽平保回至20天線才可吼



金利豐證券研究部執行董事黃德几表示，內險股股價並不落後於內銀股，縱使與歷史高位仍有距離，由4月起內險股普遍升幅已很大，其中國壽由12元升至18元，升了五成，建行(00939)期間升幅只及其一半。不過，最近市場對中資金融股仍看得較樂觀，主要有幾個原因，首先其估值仍相對國際同業便宜，早前就算中國平安發可換股債券(CB)，市場解讀仍正面。再者，除了醫療相關保險及養老保險，內地現又因要支持創新科技發展，可能會有和科技有關的保險。而在內地保險行業債券型投資方面，內地債券收益率雖然較低，但價格仍維持較高水平，再加上其股權型的投資包括A股及港股，其實表現相當理想，故內險股財政狀相當健康，隨著股市氣氛明顯改善，它們亦可明顯受惠。

黃德几又指，內地幾乎沒甚麼通脹，還有些通縮，為了刺激經濟，相信往後仍有機會減息降準，既然定息投資工具息率那麼低，資金流出來就不如買些相關金融股份包括內險和內銀，始終其收益率比起無風險的投資回報率高得多，其中內銀博其股價不跌也最少收5、6厘息，故令此類型股份繼續造好，亦成為支撐港股重上兩萬四的主要動力。不過，不排除它們會有些獲利回吐，尤其近期累升幅度不小，很多隻都已接近量度升幅目標水平，雖然長遠利率環境會有利其股價，但短線已相當超買，一隻內銀股RSI竟高達80，縱使其收益率及盈利基礎很穩定，現時也不是入市時機，可稍等一等，內險股方面，中國平安兩個月也升了五成，雖然仍有5厘幾息算是吸引，但股價始終有波動風險，現正處超買水平，若現時入市只可慢慢收集，中國平安及國壽都宜待回至20天線才吸納，其中國壽今日更出現射擊之星，似已短線見頂。

內險股今日收市普遍升幅收窄甚至倒跌，國壽升0.9%收報17.96元，太保升1.44%報28.1元，人保(01339)升1.64%報5.58元，惟中國平安跌0.41%報48.55元，新華保險(01336)跌0.79%報37.9元，財險跌1.83%報15.02元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此







其他內險股相關新聞：

大行報告 | 泡泡瑪特牛熊對疊，大摩看$302高盛$151

《出旗制勝－麥穎儀》內險股高位反覆，醫藥股受追捧

平保增持農行（０１２８８）６３５３萬股Ｈ股，涉資３﹒３８億元

中國平安完成發行１１７億港元２０３０年到期零息可轉換債券

新華保險：非執董李琦強因工作原因辭任

【說說心理話】被剝奪的哀傷：偶像離世不可以傷心嗎？小朋友不能參加喪禮？專家分享「好好告別」、「好好掛住」的重要性► 即睇