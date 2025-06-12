新股上市 | 安永上調全年港新股集資預測至千六億，或居全球首位

安永亞太區上市服務主管蔡偉榮表示，上調全年香港IPO集資額預測至約1600億港元，有機會排名全球首位，亦料下半年A股IPO或將進一步聚焦科創領域，以更精準的供給匹配實體經濟高質量發展需求，科技屬性強、滿足上市條件的優質企業將率先開啟上市程序。

（左起）安永香港審計服務生命科學與醫療健康行業主管胡嘉麗、安永亞太區上市服務主管蔡偉榮、安永香港資本巿場服務發言人賴耘峯（吳仲賢攝）

對於港股IPO活動，安永香港資本市場服務發言人賴耘峯認為，在A股公司赴港上市熱情高漲、「科企專線」落地、中概股回歸升溫等因素作用下，港股IPO市場熱度將持續推升。本批擬A+H兩地上市的企業多為細分領域龍頭，具備較強稀缺性，將吸引國際資本持續流入，市場形成良性循環，預計未來將有更多大型企業及產業鏈領軍企業登陸港股，新消費和硬科技企業IPO佔比將進一步提升。

安永表示，利好下半年本港新股市道的因素，包括預期中美貿易關係緩和，內地支持符合條件企業來港上市，以及企業加速出海，「A+H」和「A拆H」上市加速等。在排隊來港上市的企業中，已有逾20間A股上市企業。

上半年香港集資額140億美元，位列全球第一

安永發布2025年上半年《中國內地和香港IPO市場》報告。中國內地和香港IPO活動在全球佔比上升。其中，香港IPO活動表現搶眼，貢獻全球總集資額24%，與A股合計佔全球總集資額的33%。同時，港交所(00388)受大型IPO推動，以140億美元集資規模登頂全球。

縱觀全球，2025年上半年全球IPO活動整體於低位徘徊，預計共有500家企業在全球上市，集資額575億美元，IPO宗數和集資額分別下降11%和上升9%。

截至2025年6月11日公開信息，預計香港市場約有40家公司首發上市，集資額1087億港元，IPO宗數和集資額分別按年上升33%和711%，預計將超過去年全年集資總額，其中大型IPO的助推作用顯著。

2025上半年，受到多家A股上市公司或其分拆子公司在港發行IPO的影響，香港IPO平均集資額按年上漲超過五倍，近十年同期排名第二，僅次於2021年。

安永香港資本市場服務發言人賴耘峯表示，2025年港股IPO市場熱潮是政策、市場、企業供應等因素多輪驅動的結果。內地企業現通過「A+H」雙平台強化國際化布局，開闢新增長曲線。對港股生態來說，此模式反映香港監管機構緊貼市場步伐，持續完善市場機制，增強香港的國際吸引力，提升國際金融中心的地位。

「新消費+硬科技」行業成為港股新引擎。上半年生物科技與健康、零售和消費兩大行業的IPO宗數並列第一。大型A+H企業上市，使工業(含先進製造業)的IPO集資額位列行業之首。

撰文：經濟通通訊社採訪組

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