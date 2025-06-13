港股 | 人形機械人概念來襲 專家拆解上下游兩大淘金思路（有表）

自內地AI大模型DeepSeek橫空出世引爆港股牛市行情後，同樣受惠於AI發展的「人形機械人」概念股熱度也持續攀升，如果說AI大模型是大腦，那麼人形機械人就是它的手腳，AI工人、AI家務助理將不再是科幻電影才會出現的事物。中國將人形機械人視為重點戰略產業，從宇樹機械人亮相央視春晚舞台，到國務院總理李強在《政府工作報告》中首次提及「具身智能」，AI加人形機械人無疑已成為內地炙手可熱的「黃金賽道」，不過有關技術現今仍未成熟，能否變現甚至盈利都是未知之數，港股投資者又該如何投資？

大摩：人形機械人在市場總規模60萬億美元



大摩在其研報《人形機械人100:繪製人形機械人價值鏈圖譜》中，將人形機械人譽為未來10年科技投資最大主題之一，預估潛在市場總規模可達60萬億美元。聚焦中國市場，大摩預測到2050年，中國的人形機械人市場規模將達到6萬億元人民幣，年複合增長率超過30%，總量達到5900萬台。深企投產業研究院發布的《2024年人形機械人產業研究報告》也呼應樂觀前景，預計2029年中國人形機械人市場規模預計將達750億元人民幣，佔全球總量的32.7%，成為全球最大的單一市場。



人形機械人是一種具備人類形態、能夠模擬人類行為並執行多功能任務的自主或半自主機械人，具備高度靈活的運動能力、環境感知能力以及AI驅動的決策能力，適用於工業、醫療、服務、教育等多場景應用。人形機械人的製造涉及複雜的產業鏈，涵蓋了從半導體、感測器到整機集成的多個領域。





大摩在上述研報中把相關的公司分為三大部分，即「大腦」涉及半導體和軟件開發、「身體」涉及零部件生產、而「整合商」則是製造完整人形機械人。

值得注意的是，全球人形機械人概念股估值呈顯著分化狀態。類人形機械人專業公司因市場對技術突破的風險期權定價而享受高估值，例如韓股彩虹機械人（Rainbow Robotics）因微利支撐而出現高達6875倍的極端PE，至於港股代表越疆（市盈率-238倍），優必選（市盈率-30倍）則凸顯盈利真空期特徵。反觀跨界巨頭的估值邏輯更趨理性：特斯拉（市盈率155倍）的高估值部分基於其Optimus機械人量產預期，但核心支撐仍是電動汽車主業的現金流；而美的（市盈率12倍）、Meta（市盈率26倍）、英偉達（市盈率46倍）則依託成熟業務的「造血能力」實現技術遷移。

人形機械人概念不僅廣受市場和資金關注，相關港股今年亦表現亮眼。號稱「港股機械人第一股」的優必選即使早前受配股拖累股價，今年仍暴漲1.78倍；專注AI晶片的地平線機械人今年年初至今更是勁升2倍，創上市新高，盡管最近進行配股集資；速騰優創即使表現相對溫和，市值亦累升1.13倍。

譚朗蔚：上游供應鏈端更穩健，看好瑞聲、舜宇





這股熱浪下，如何乘勢布局成為投資者關注重點。富昌證券聯席董事譚朗蔚指出，投資思路大致可分為上游零部件與下游應用端兩條路徑，上游看好瑞聲科技(02018)、舜宇(02382)，下游則看好優必選。兩者相比較而言，他認為，上游供應鏈更穩健，公司為多家機械人企業提供零部件，單一機械人產品的成敗對其業務穩定性的影響較小，因此確定性更高，而除上述港股兩股外，A股中的立訊精密(深:002475)、歌爾股份(深:002241)亦屬上游之選。





舜宇光學可為客戶提供全端式全場景機器人視覺解決方案（官方圖片）

對於鍾情於下游整機製造、希望捕捉爆發性機會的投資者，譚朗蔚直言需高度謹慎。他指出，大部分下游企業目前仍處於虧損狀態，未來能否實現盈利存在高度不確定性。此外，作為中國人形機械人發展優勢之一的政府補貼，其持續性也存在變數。若想進行中長期投資，非常考驗投資者的選股眼光。他預見行業競爭只會日趨激烈，持續「燒錢」難以避免，不排除未來陷入「內捲」局面。

有市場預期今年人形機械人產業鏈有望從主題投資進入盈利兌現階段，但譚朗蔚對此持保留態度，認為2025年實現盈利難度較大，商業化瓶頸在於資本投入巨大、同業競爭加劇以及應用落地步伐慢對收入規模的制約。



在具體選股建議上，譚朗蔚強調他僅從業務關聯性判斷，投資者需清晰認知風險。他提到優必選尚未盈利，投資者應根據自身風險胃納決定是否參與。而舜宇和瑞聲雖然有盈利基礎，但其依賴蘋果的核心業務正面臨訂單外遷和貿易戰風險，估值可能承壓。譚朗蔚形容這類投資是「買個故事，等待兌現」，是否中長線持有取決於投資者對這個「故事」的信念強度。

李偉傑：下游整機製造直接受惠，更看好跨界巨頭



而天風國際經紀業務部董事李偉傑則提供了另一種視角。他建議投資者優先關注下游整機製造企業，認為其能更直接受惠於人形機械人產業發展，部分股份甚至可以中長線持有。李偉傑進一步將下游的整機製造企業可分為兩類，一類是專做人形機械人但尚未盈利的公司，例如越疆，另一類是本身有盈利基礎並且布局人形機械人作為新業務的公司，例如美的。李偉傑直言，後者才是未來發展人形機械人的主導。



美的人形機械人樣機（互聯網圖片）

他指出，單純做人形機械人的企業面臨研發開支巨大、生產鏈構建困難和生產成本居高不下等挑戰，量產難度大。但反觀美的等這類跨界巨頭，進入人形機械人領域有天然的綜合優勢，例如擁有現成的成熟技術團隊可以承接新業務的拓展，其本業能源源不斷地提供資金支持長期研發投入，同時其在多年製造業的深耕中建立了完善的生產鏈體系和強大的研發能力，這些都能快速賦能在新業務上面。此外，考慮到人形機械人產業尚屬於孵化階段，有造血能力的企業也更適合投資者中長線布局，等待故事兌現。李偉傑建議未上車的投資者可等美的股價回落至72元附近介入，目標價83元，防守位設於68元。



而對於風險承受能力較強、試圖捕捉純人形機械人標的爆發潛力的投資者，李偉傑則點名越疆科技。他介紹道，越疆在3月份公布了其自研的人形機械人產品影片，能完成豐富的動作演示，一度吸引資金熱炒。但李偉傑亦強調：「這是一家尚未盈利的公司，投資者必須自行評估風險以及嚴格控制資金規模。」鑒於其高投機屬性，李偉傑建議短線投資者可考慮在股價回落至58港元左右時尋找介入機會，並以50天線（約67元）作為波段交易的目標位，同時將止蝕位設在55元附近。

越疆人形機械人Dobot Atom（官方圖片）

優必選工業人形機械人Walker S1（官方圖片）

李偉傑強調，此類股份投機味道濃，股價走勢依賴消息面支撐，短線投資者可以留意相關催化劑，包括新產品發布，尤其是更高智能的機型、重大合作協議、技術突破、以及北水動向。

撰文：經濟通市場組記者汪澤妍

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