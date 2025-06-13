比亞迪挫3%，內地乘聯分會秘書長稱不買新能源車惹議

新能源車股今早(13日)全線錄跌。當中，小米(01810)跌1.6%，報51.35元；比亞迪(01211)跌2.8%，報130.7元；理想汽車(02015)跌1.7%，報110.9元；吉利汽車(00175)跌1.8%，報16.44元；小鵬汽車(09868)跌3.3%，報73.8元；蔚來(09866)跌2.6%，報27.6元。

內地網上流傳，中國乘聯分會秘書長崔東樹宣稱自己只買燃油車不買新能源車。崔東樹在視頻中表示，燃油車綠色環保性比較強，全生命周期碳排放很低；至於電動車在電池製造過程中碳排放極高。新能源車與傳統燃油車價格體系不一樣，稅收體系完全不同；燃油車是作為奢侈品去管理，有巨額稅收壓力，而新能源車是作為無稅產品，成本極低，所以兩者很難去做競爭。

影片在網上引發熱議後，崔東樹及後在社交媒體回應指，他說自己買燃油車不買新能源車，是基於其年均用車里程少、居住地目前充電不方便等實際情況的個人選擇，他又批評部分文章斷章取義、曲解本人原意，影響中國發展新能源的大好形勢。

另外，小鵬汽車董事長何小鵬指出，公司已開發自動駕駛晶片，正在將其整合到大眾汽車（港稱福士）的一些車型中，這些車型計劃明年在中國推出。

特朗普擬加汽車關稅，稱保護當地汽車行業

此外，美國總統特朗普稱可能會提高美國汽車關稅，以提振國內汽車製造業，《彭博》指此舉可能會進一步加劇與貿易夥伴的緊張關係。

特朗普簽署一項法案終止了加州在2035年禁止銷售汽油動力新車的規定，指對於一些汽車製造商和石油公司來說，是一場期盼已久的勝利。他又提到，上調現行25%的汽車關稅水平可以為國內汽車行業提供進一步的保護，「我可能會在不遠的將來提高這一關稅水平。你提得越高，他們越有可能在這裏建廠」。

撰文：經濟通市場組

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