長和 | 中資企業據報擬加入收購長和港口財團

據《彭博》引述消息報道，中國最大航運公司正在洽談出資加入一個跨國財團，該財團正尋求收購長和(00001)全球港口資產。此舉旨在緩解北京方面對這一頗具爭議的交易的擔憂。

知情人士稱，中國遠洋海運集團等幾家企業正在與意大利億萬富翁Gianluigi Aponte旗下Terminal Investment Ltd﹒牽頭的財團就中國投資者可能持有的股份等事宜進行磋商。該財團成員還包括美國公司貝萊德及其子公司Global Infrastructure Partners。

知情人士表示，上月中美官員在瑞士舉行會談後，讓中國投資者加入該財團成為推進上述港口出售交易的選項之一。北京方面強烈反對這一包含巴拿馬運河沿岸兩個港口的交易，擔心這會影響其全球航運和貿易發展戰略。

知情人士表示，商談仍在進行中，可能還會有其他方式讓中國投資者加入這一財團，具體細節尚未敲定。

中遠、長和、控制著Terminal Investment的Aponte家族旗下MSC Mediterranean Shipping Co﹒均沒有回應置評請求。貝萊德不予置評。

撰文：經濟通採訪組

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