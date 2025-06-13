  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯

長和 | 中資企業據報擬加入收購長和港口財團

13/06/2025

長和 | 中資企業據報擬加入收購長和港口財團

 

　　據《彭博》引述消息報道，中國最大航運公司正在洽談出資加入一個跨國財團，該財團正尋求收購長和(00001)全球港口資產。此舉旨在緩解北京方面對這一頗具爭議的交易的擔憂。

 

　　知情人士稱，中國遠洋海運集團等幾家企業正在與意大利億萬富翁Gianluigi Aponte旗下Terminal Investment Ltd﹒牽頭的財團就中國投資者可能持有的股份等事宜進行磋商。該財團成員還包括美國公司貝萊德及其子公司Global Infrastructure Partners。

 

　　知情人士表示，上月中美官員在瑞士舉行會談後，讓中國投資者加入該財團成為推進上述港口出售交易的選項之一。北京方面強烈反對這一包含巴拿馬運河沿岸兩個港口的交易，擔心這會影響其全球航運和貿易發展戰略。

 

　　知情人士表示，商談仍在進行中，可能還會有其他方式讓中國投資者加入這一財團，具體細節尚未敲定。

 

　　中遠、長和、控制著Terminal Investment的Aponte家族旗下MSC Mediterranean Shipping Co﹒均沒有回應置評請求。貝萊德不予置評。

 

撰文：經濟通採訪組

撐運動．護關節 | 維柏健健骨鐵三角【關節健骨至尊(升級版)】買1送1 (原價$388)！同時修復、抗蝕、強骨，7天見效。立即把握健骨良機！(優惠期至19/6/2025)► 了解詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00017

新世界發展

5.250

異動股

09992

泡泡瑪特

270.000

異動股

01735

中環新能源

8.950

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00017 新世界發展
  • 5.280
  • 09992 泡泡瑪特
  • 270.200
  • 01735 中環新能源
  • 8.880
  • 09881 容大科技
  • 11.960
  • 00274 復興亞洲
  • 0.830
股份推介
  • 01896 貓眼娛樂
  • 8.060
  • 目標︰$9.50
  • 02588 中銀航空租賃
  • 64.550
  • 目標︰$70.00
  • 01666 同仁堂科技
  • 5.110
  • 目標︰--
  • 03690 美團－Ｗ
  • 138.600
  • 目標︰$181.00
  • 00371 北控水務集團
  • 2.440
  • 目標︰$3.15
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 111.100
  • 00001 長和
  • 47.350
  • 00700 騰訊控股
  • 509.500
  • 00388 香港交易所
  • 411.800
  • 01211 比亞迪股份
  • 130.600
報章貼士
  • 09926 康方生物
  • 96.100
  • 目標︰$105.00
  • 02638 港燈－ＳＳ
  • 5.730
  • 目標︰$6.50
  • 01698 騰訊音樂－ＳＷ
  • 72.750
  • 目標︰$78.80
熱炒概念股
即時重點新聞

13/06/2025 12:45  《午市前瞻》戰火陰影恒指亟待催化劑，行政干預內捲治標不治本

13/06/2025 13:10  【特朗普新政】時隔數小時形勢反轉，上訴法院暫許特朗普出兵加州

13/06/2025 13:03  【中東戰火】伊朗最高精神領袖哈梅內伊：已授權武裝力量反擊

13/06/2025 12:07  中東緊張局勢升溫恒指半日跌168點，周大福績後逆市升9%

13/06/2025 11:24  《港元利率》港匯逼近弱方兌換水平，拆息幾乎全線向下

13/06/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入５５﹒８５億元，買小鵬汽車沽阿里

13/06/2025 08:43  【大行炒Ｄ乜】周大福績後獲多行看好，中信里昂大升中生製藥目標

13/06/2025 11:39  《財資快訊》美電升報７﹒８４８９，一周拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

蝴蝶風球 | 天文台：周六評估是否需改發三號強風信號新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 戰火陰影恒指亟待催化劑 恒指短期下試22700點新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

穩定幣概念｜螞蟻擬加入穩定幣行業，相關股仍有炒作空間？新文章
品味生活
生活
人氣文章

魅遊澳門．macau.d

POP MART漫遊澳門 跟4大超人氣角色，玩轉世遺景點城區
人氣文章

Foodie What’s On

麗晶酒店新推全植物性下午茶：「亞洲最佳甜品師」加藤峰子主理 招牌花朵撻最適合打卡！素食朋友必試
人氣文章

影視娛樂

第19屆香港藝術發展獎名單：謝君豪首獲「藝術家年獎」 阮兆輝榮獲「終身成就獎」
DIVA CHANNEL
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

話題預約困難店！香港首間芝士主題Omakase：法籍芝士專家主理，吃盡特色巴馬臣、卡芒貝爾、布瑞拉特薩伐侖芝士！
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

當伴侶成為家人：無性婚姻，失去了甚麼？
人氣文章

Fashion

韓國大熱時裝品牌Marithe Francois Girbaud Outlet分店開幕！$250入手經典Logo Tee、Cap帽，還有折上折優惠！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
減肥攻略｜肝膽科醫生成功減重40磅 靠1種食法逆轉脂肪肝
人氣文章
58歲李若彤凍齡Fit爆！難度超高體能震驚網民，曾患抑鬱靠三字走出陰霾 1
人氣文章
玫瑰痤瘡 │ 面部灼熱通紅遇熱情況更嚴重！中醫拆解玫瑰痤瘡內外病因及全方位治療方案 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/06/2025 15:41
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/06/2025 15:41
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/06/2025 15:41
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/06/2025 15:25
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章香港要聞13/06/2025
蝴蝶風球 | 天文台：周六評估是否需改發三號強風信號
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

美自毁科研根基，中國發力谷創新

13/06/2025 08:15

大國博弈

中美貿易戰可能出現轉折點

12/06/2025 13:56

關稅戰

高息定存 | 南商1個月美元定期存款年息高達5厘

11/06/2025 15:57

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處