一周部署 | 風雨飄搖迎超級央行周，中國公布經濟三駕馬車數據

《一周部署》你需要關注的未來一周財金事件：

以色列旋風急襲，伊朗難反擊

美伊核談陷入僵局，以色列先發制人，精準襲擊伊朗多處核設施，斬首該國大批軍方高層及核科學家，伊朗短期反擊將毫無懸念，中東局勢火速升溫，並將為本周本就躁動的資本市場帶來更多不確定性。但外界預測伊朗的反擊難成氣候，正式爆發戰爭的可能性亦不高，首先以色列早於7月底便在伊朗首都德黑蘭成功暗殺前哈馬斯領導人哈尼亞，這次更成功組織了一次史詩級的精準打擊任務，徹底暴露了伊朗無論是軍事能力還是情報能力都遠遠遜於以色列這一事實；其次，伊朗多年來培植的抵抗軸心，無論是哈馬斯、真主黨還是胡塞武裝都已經元氣大傷，敘利亞阿薩德政權亦已倒台，而俄羅斯更是無暇顧及中東，伊朗就算要全面反擊，只會讓神權政府陷入更危險的境地。

美聯儲預計本月不減息

本周是央行超級周，最重磅當然是美聯儲議息，特朗普開展全球關稅戰，美國通脹尚未有急升跡象，美國經濟衰退憂慮持續上升，加上美股在高位搖搖欲墜，美國總統特朗普軟磨硬泡施壓鮑威爾本月減息，希望以經濟表現給自己的政績背書，然而鮑公的前任耶倫明確指出，關稅會讓美國通脹率上升到3%，這意味著減息只會讓通脹火上澆油，另外美國最新非農就業數據仍然穩定，市場亦預期本月不會減息。

日央面對兩難，政策正常化路遙

另一個矚目的議息國是日本，春鬥大企業工資漲勢強勁，盼了很久才盼到的通脹正以兇猛的姿態衝擊日本家庭，是否應該加息推進貨幣政策正常化？然而第一季日本GDP同比收縮，4月家庭支出意外下降，顯示加人工並未傳遞到中小企，再加上美日關稅談判未明朗，日本央行預計不會貿然加息。

A+H上市又成功一例，海天招股踴躍

海天味業(03288)本周上市，市傳已錄得超過400倍超購，反響火爆，將於周一（16日）截飛。但投資者應留意，雖然海天作為內地調味品一哥，豉油毛利率高達44.7%，但整體食品製造毛利率已從2018年的46.47%降至去年的38.62%，即使公司去年營收創269億元人民幣歷史新高，但淨利只得63.44億元，業界競爭異常激烈。我們要問的是，「藥王」也好「豉油王」也好，市值經已反映A股上（甚至有所高估），到H股上市反應為甚麼會如此踴躍？莫非就是為了約20%的折讓？有報道指，有境外券商主動協助內地客戶，透過假「存量投資者證明」非法開立香港證券戶口，內地資金鼎力支持，港股難得繁榮，隨時因應政策而變天，投資者不可不防。

*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

楊韻銳：恒指若要挑戰年內高位 須符合2個條件！

【你點睇？】特朗普與馬斯克關係破裂。你認為誰會取代馬斯克成為特朗普的「矽谷盟友」？► 立即投票