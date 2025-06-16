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美股 | 以色列與伊朗互轟，中東戰火升級，道指跌逾700點

16/06/2025

美股 | 以色列與伊朗互轟，中東戰火升級，道指跌逾700點

　　以色列對伊朗發動空襲，伊朗以導彈還擊，中東緊張局勢升溫。市場避險情緒拖累大市，美股三大指數上周五（13日）收市大跌，能源價格大升，金價亦同時上漲。

 

　　道指低開388點後，至尾市一度大跌至886點，低見42081點；標指曾挫1.36%，納指一度跌1.5%。道指收市跌769.83點，或1.79%，報42197.79點；標普500指數跌68.29點，或1.13%，報5976.97點；納指跌255.66點，或1.30%，報19406.83點。

 

　　美股三大股指周線均錄跌幅，道指累跌1.32%，標普500指數下跌0.39%，納指跌0.63%。

 

　　英偉達(US.NVDA)下跌2.1%。石油和國防類股逆勢上漲，埃克森美孚(US.XOM)升2.2%，雪佛龍(US.CVX)升0.7%，洛歇馬丁(US.LMT)和雷神技術(US.RTX)分別升3.7%及超3.3%。

 

　　甲骨文(US.ORCL)股價持續強勢，繼昨日收市勁升逾13%並創下歷史新高後，再升7.7%，高見213.50美元，股價再創新高。波音(US.BA)股價持續承壓，繼昨日大跌4.8%後，今日再跌1.7%。

 

　　受《華爾街日報》報道美國多家零售商積極探索發行自家穩定幣影響，Visa(US.V)及萬事達卡(US.MA)股價分別大跌5%及4.6%。PayPal(US.PYPL)亦下挫5.3%。

 

美匯結束連日跌勢

 

　　美匯指數於98.06至98.4區間波動，盤中反彈約0.35%，報98.18，結束連日跌勢，脫離昨日創下的三年低位。美元兌日圓報約143.90，較昨日回升約0.29%。歐元兌美元報1.1543，單日跌幅約0.36%。

 

　　現貨黃金及紐約期金大幅上揚，盤中雙雙突破每盎司3400美元關口。現貨黃金一度高見3446.8美元，紐約期金亦升至3454.68美元，升幅達1.54%。

 

　　國際油價今日大幅上揚，紐約期油升7.92%，報每桶71.92美元，布蘭特期油升8.04%，報每桶74.94美元。

 

撰文：經濟通國金組

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