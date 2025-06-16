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盤前攻略 | 以伊互轟道指挫逾700點 港股支持見23500

16/06/2025

　　繼以色列稱「先發制人」空襲伊朗核設施後，伊朗亦向以色列發射數百枚飛彈作為報復行動，據美國官方提到美軍已正協助以色列攔截伊朗的飛彈。上周五美股進一步憂慮中戰事影響，三大指數齊挫超過1%，道指跌769點報42197，納指跌255點報19406，標普跌68點報5976。

 

盤前攻略 | 以伊互轟道指挫逾700點 港股支持見23500

 

　　中概股全線跟跌；阿里巴巴跌3.22%報112.87美元，拼多多跌2.76%報100.58美元，京東跌2.53%報32.76美元，百度跌2.06%報86.00美元，理想跌3.85%報27.76美元，小鵬跌5.46%報18.18美元，蔚來跌3.04%報3.51美元，金山雲跌6.75%報12.43美元。

 

夜期報跌，ADR較港股微跌

 

　　上周五夜期跌114點報23739。ADR造價普遍跑輸港股；騰訊(00700)ADR較港股低0.26%，折合508.7港元；美團(03690)ADR較港股低0.89%，折合137.0港元；小米(01810)ADR較港股低0.74%，折合51.6港元；友邦(01299)ADR較港股低0.20%，折合69.0港元；滙控(00005)ADR較港股高0.71%，折合92.9港元。

 

牛區重貨或成恒指短線下攻目標，防範盤中波動

 

　　周末以色列及伊朗演變成互轟局勢，據報以色列曾計劃暗殺伊朗最高領袖哈梅內伊，但已被美國總統特朗普否決；過去周末以色列繼續針對伊朗境內核設施進行攻擊，暫時未見雙方行動升級。目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報23883，升57點，恒指開市料變幅100點以內。

 

　　雖然港股對中東局勢反應較細，但美股市場影響大，港股勢難免受到資金流影響受壓，短線恒指預測仍以偏軟格局為主。但參考恒指牛熊證街貨分布，恒指現貨價上下1000點內牛熊比例為60比40，目前最重貨區為23600至23699，涉1064張對應期指張數，再下一個100點區間23500至23599亦涉955張對應期指張數，有可能成為淡友突襲目標，須防範恒指盤中波動風險。

 

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