股東抽水｜藥明生物大股東折讓5％套現，藥股將掀抽水潮？
16/06/2025
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/06/2025 16:18
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/06/2025 16:18
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/06/2025 16:01
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