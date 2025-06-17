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盤前攻略 | 據報伊朗尋求停火美股反彈 港股料24500短線頂

17/06/2025

　　以色列日前針對伊朗核設施進行大規模襲擊，令伊朗亦進行反擊。市場憂慮戰事升級之際，據外電報道伊朗正尋求與以色列停火，更願意恢復與美國的核談判。同時市場正觀望聯儲局即將開展的議息會議，隔晚美股三大指數回穩，道指升317點報42515，納指升294點報19701，標普升56點報6033。

 

盤前攻略 | 據報伊朗尋求停火美股反彈 港股料24500短線頂

（Canva圖片）

 

　　中概股一併回升；阿里巴巴升2.74%報115.96美元，拼多多升2.20%報102.79美元，京東升2.20%報33.48美元，百度升1.45%報87.25美元，理想升1.59%報28.20美元，小鵬升2.59%報18.65美元，蔚來升0.29%報3.52美元，萬國數據升9.50%報28.12美元。富途有傳擬增持天星銀行或取代小米(01810)控股權，股價急飆10.77%報123.51美元。

 

夜期報升，ADR個別走

 

　　恒指夜期升41點報24096。ADR較港股表現個別發展但變化不大；騰訊(00700)ADR較港股低0.05%，折合509.2港元；美團(03690)ADR較港股低0.84%，折合137.6港元；小米ADR較港股低0.57%，折合53.8港元；友邦(01299)ADR較港股低0.10%，折合68.7港元；滙控(00005)ADR較港股高0.87%，折合93.6港元。

 

貼價牛證有斬獲即獲利，大市沽壓減輕料試前頂

 

　　昨日恒指觸及20天線（約23708）即有回升動力，更一度升超過200點，目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報24108，升22點，恒指開市料輕微高開。

 

　　參考恒指牛熊證街貨分布，上日恒指低位回升後即吸引部分較貼價牛證資金獲利，最重貨區23600至23699按日淨減127張對應期指張數至937張，短線牛倉部署未有擴大，料暫未成為恒指下殺誘因，大市沽壓減輕。同時熊證區域部署較為進取，上日恒指回升至24000以上，最貼價熊倉24100至24199仍錄得405張對應期指張數淨增加，料會成為恒指上攻動力，一兩日內恒指走勢偏好，初步以前頂約24500為阻力。

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