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美股 | 伊朗向美國釋出停火訊號，油價回落，道指升逾三百點

17/06/2025

美股 | 伊朗向美國釋出停火訊號，油價回落，道指升逾三百點

 

　　美股三大指數周一（16日）收市報升，市場預期中東衝突緩和。美國總統特朗普證實，伊朗已通過中間人發出信號，表示希望緩和衝突，油價顯著回落，道指升逾300點，納指亦升近300點。

 

　　道指高開102點後，一度漲509點，高見42707點，標指曾升1.24%，納指亦最多升1.68%。道指收市升317.30點，或0.75%，報42515.09點；標普500指數升56.14點，或0.94%，報6033.11點；納指升294.39點，或1.52%，報19701.21點。

 

　　亞馬遜(US.AMZN)與串流媒體平台Roku(US.ROKU)宣布合作打造全球規模最大的認證聯網電視覆蓋體系。亞馬遜升1.9%，Roku大升10.4%。Meta Platforms(US.META)升2.8%，公司計劃將在旗下通訊平台WhatsApp推出廣告業務。特斯拉(US.TSLA)升1.2%，英偉達(US.NVDA)升1.9%。

 

　　美國鋼鐵(US.X)大升5.1%，主要受美國總統特朗普於上周五簽署行政命令，有條件批准日本製鐵(US.NISTF)以149億美元收購美國鋼鐵的重大交易。穩定幣發行方Circle(US.CRCL)升13.1%，再創歷史新高。

 

　　美匯指數日內先升後回落，徘徊於98附近，日內波幅介乎97.68至98.36，尾盤基本持平於98.13。美元兌日圓報價約144.75，較前一交易日升約0.45%。美元兌日圓整體維持於143至144區間震盪。歐元兌美元持續走強，歐洲時段一度突破1.161，日內升幅約0.07%。歐元自上周五低位1.1490反彈，連續多日維持升勢。

 

黃金市場維持高位震盪

 

　　國際黃金市場維持高位震盪格局，現貨黃金一度升至每盎司3451美元，隨後受市場氣氛回暖影響，回落至3400美元附近。紐約期金日內高見3476美元，其後反覆向下，日內跌1.45%，報每盎司3402.79美元。

 

　　國際原油市場波動加劇，早段受以色列與伊朗地緣衝突升溫影響，布蘭特期油一度升穿78美元，紐約期油亦觸及75美元高位。不過，隨著市場評估中東供應實際未受重大衝擊，油價午後回吐升幅，布蘭特期油報約72.57美元，跌幅2.23%，紐約期油報69.59美元，亦跌2.38%。

 

撰文：經濟通國金組

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