港股 | 午市前瞻 | 周大福發CB所為何事？ 專家稱港股啟動抽水模式

傳伊朗希望緩和衝突，中東局勢或降溫，日本央行如預期不加息，但會從明年4月起每季度削減購債2000億日圓，市場將焦點放回美聯儲議息及G7會議。恒生指數先升後跌，半日收報24028，跌32點或0.1%，主板成交逾1081億元。恒生中國企業指數報8710，跌19點或0.2%。恒生科技指數報5296，跌3點或不足0.1%。

張智威：恒指短線24000點爭持

恒生指數今早高開46點，不過其後轉跌，曾低見23952點。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，港股近期表現較為反覆，考慮到伊朗及以色列之間的緊張局勢，以及市場憧憬上海陸家嘴金融論壇將有重磅金融政策出台，估計恒指短線將於24000點水平爭持。

張智威提醒，若中央在陸家嘴金融論壇所推出的金融政策力度未如市場預期，甚或中國內地後續公布的各項經濟數據表現持續疲弱，或會拖累恒指後續回落至今年6月2日的低位（即22668點）。

周大福發CB趁市況尚好抽水

周大福(01929)今早(17日)於聯交所發公告指，建議發行本金總額為88億元、將於2030年到期的0.375厘可換股債券，並已與獨家全球協調人、賬簿管理人及牽頭經辦人訂立認購協議。

據初始換股價每股17.32元計算，若債券悉數轉換，將發行最多5.08億股新股份，相當於現有已發行股本約5.09%，及經擴大後股本約4.9%。初始換股價較周大福上收市價13.72元呈溢價26.2%。該股今早一度跌逾6%，盤中曾低見12.4元。

張智威認為，周大福是次計劃發行可換股債券，並非用於解決新世界(00017)債務問題。反而是希望在港股市況尚算良好的情況下，把握機會集資。張智威提及，現時港股市場正出現「抽水潮」，主要考慮到中美貿易戰後續走勢難以預測，很多股份把握現時市況進行集資，在高位供股或配股以作套現。

翻查近期的市場新聞，多隻創新藥股接連在高位套現，包括藥明生物(02269)大股東折讓半成售股套現22億元；君實生物(01877)折讓逾11%配股籌10億元；雲頂新耀(01952)控股股東計劃沽售逾7%股份等。不過張智威預期，滙控(00005)、友邦(01299)等實力雄厚的傳統藍籌股，就未必會參與今次的「抽水潮」。

張智威建議，若周大福股價往後未有跌穿9元，已有貨的投資者後續仍可繼續持有。不過張智威亦認為，現價12元並非入手該股的時機，建議待股價回落至11元左右才考慮買入。

周大福選擇在近月股價高位配股抽水（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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