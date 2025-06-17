  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

港股 | 午市前瞻 | 周大福發CB所為何事？ 專家稱港股啟動抽水模式

17/06/2025

 

　　傳伊朗希望緩和衝突，中東局勢或降溫，日本央行如預期不加息，但會從明年4月起每季度削減購債2000億日圓，市場將焦點放回美聯儲議息及G7會議。恒生指數先升後跌，半日收報24028，跌32點或0.1%，主板成交逾1081億元。恒生中國企業指數報8710，跌19點或0.2%。恒生科技指數報5296，跌3點或不足0.1%。

 

港股 | 午市前瞻 | 周大福發CB所為何事？ 專家稱港股啟動抽水模式

 

張智威：恒指短線24000點爭持

 

　　恒生指數今早高開46點，不過其後轉跌，曾低見23952點。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，港股近期表現較為反覆，考慮到伊朗及以色列之間的緊張局勢，以及市場憧憬上海陸家嘴金融論壇將有重磅金融政策出台，估計恒指短線將於24000點水平爭持。

 

　　張智威提醒，若中央在陸家嘴金融論壇所推出的金融政策力度未如市場預期，甚或中國內地後續公布的各項經濟數據表現持續疲弱，或會拖累恒指後續回落至今年6月2日的低位（即22668點）。

 

周大福發CB趁市況尚好抽水

 

港股 | 午市前瞻 | 周大福發CB所為何事？ 專家稱港股啟動抽水模式

 

　　周大福(01929)今早(17日)於聯交所發公告指，建議發行本金總額為88億元、將於2030年到期的0.375厘可換股債券，並已與獨家全球協調人、賬簿管理人及牽頭經辦人訂立認購協議。

 

　　據初始換股價每股17.32元計算，若債券悉數轉換，將發行最多5.08億股新股份，相當於現有已發行股本約5.09%，及經擴大後股本約4.9%。初始換股價較周大福上收市價13.72元呈溢價26.2%。該股今早一度跌逾6%，盤中曾低見12.4元。

 

　　張智威認為，周大福是次計劃發行可換股債券，並非用於解決新世界(00017)債務問題。反而是希望在港股市況尚算良好的情況下，把握機會集資。張智威提及，現時港股市場正出現「抽水潮」，主要考慮到中美貿易戰後續走勢難以預測，很多股份把握現時市況進行集資，在高位供股或配股以作套現。

 

　　翻查近期的市場新聞，多隻創新藥股接連在高位套現，包括藥明生物(02269)大股東折讓半成售股套現22億元；君實生物(01877)折讓逾11%配股籌10億元；雲頂新耀(01952)控股股東計劃沽售逾7%股份等。不過張智威預期，滙控(00005)、友邦(01299)等實力雄厚的傳統藍籌股，就未必會參與今次的「抽水潮」。

 

　　張智威建議，若周大福股價往後未有跌穿9元，已有貨的投資者後續仍可繼續持有。不過張智威亦認為，現價12元並非入手該股的時機，建議待股價回落至11元左右才考慮買入。

 

港股 | 午市前瞻 | 周大福發CB所為何事？ 專家稱港股啟動抽水模式

周大福選擇在近月股價高位配股抽水（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

其他周大福相關新聞：
周大福 | 擬發換股債曾插近一成，惟業績改善獲大行升目標，可趁回調吸納？
《異動股》周大福低開逾２％，擬發８８億換股債相當於５％股權
周大福（０１９２９）建議發行ＣＢ籌８８億元，最多換半成股份
據報周大福擬發行７８﹒５億港元２０３０年到期可換股債券

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01809

浦林成山

7.750

異動股

08428

漢諾佳池

0.630

異動股

02828

恒生中國企業

89.980

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01809 浦林成山
  • 7.750
  • 08428 漢諾佳池
  • 0.630
  • 02828 恒生中國企業
  • 89.980
  • 01370 奧威控股
  • 0.280
  • 02157 樂普生物－Ｂ
  • 5.280
股份推介
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 15.660
  • 目標︰$17.00
  • 02153 達豐設備
  • 0.940
  • 目標︰--
  • 01138 中遠海能
  • 6.940
  • 目標︰$9.00
  • 01896 貓眼娛樂
  • 7.970
  • 目標︰$9.50
  • 02588 中銀航空租賃
  • 64.050
  • 目標︰$70.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 114.800
  • 09992 泡泡瑪特
  • 258.400
  • 00001 長和
  • 48.400
  • 00568 山東墨龍
  • 5.230
  • 00700 騰訊控股
  • 513.500
報章貼士
  • 01024 快手－Ｗ
  • 59.400
  • 目標︰$68.90
  • 02161 健倍苗苗
  • 2.920
  • 目標︰$3.20
  • 09658 特海國際
  • 15.360
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

17/06/2025 16:45  《盤後部署》恒指再失二萬四後市料續上落，大家樂價殘買入博反彈

17/06/2025 16:12  恒指收跌80點報23980，穿兩萬四兼失十天線，北水連續流入

17/06/2025 14:54  《專訪》洪灝：港樓今年料反彈，白銀勢新高，穩定幣難救美債

17/06/2025 16:33  《本港經濟》最新失業率升至3.5%符預期，逾13.5萬人失業

17/06/2025 15:55  【中東戰火】上任僅3日，伊朗最高軍事指揮官沙德馬尼被以軍擊殺

17/06/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入５７﹒４３億元，買美團沽小米

17/06/2025 08:43  【大行炒Ｄ乜】伯恩斯坦削美團目標兼降評級，高盛點評食品飲料股

17/06/2025 16:35  《財資快訊》美電升報７﹒８４９７，一周拆息維持０﹒０５％

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

湖南臨澧煙花爆竹廠爆炸增至9死26傷新文章
人氣文章

新聞>專訪

洪灝專訪 | 港樓今年料反彈，白銀勢新高，穩定幣難救美債（有片）新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

H按 | 港匯逼近7.85弱方兌換價，一個月拆息三連跌新文章
品味生活
生活
人氣文章

FOCUS

內房 | FOCUS | 現房銷售佔比續升，新開工指標閃紅燈
人氣文章

改朝換代Digital．Jimmy Leung

《白宮淪陷3》Angel Has Fallen烏克蘭真人版 被譽為俄羅斯版偷襲珍珠港
人氣文章

騙局大拆解

6月15日起 告票電子化：提防假冒 小心騙徙！真電子告票短訊發送人必定為「#HKPF-eTT」
DIVA CHANNEL
人氣文章

ChatENT．月巴氏

選擇相信，女神配對的表象
人氣文章

Beauty

人氣科研護膚品牌 Matter of Fact 登港！專家親授皇牌維C精華懶人護膚法，輕鬆打造水潤透亮肌！
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

乾隆官窯以1,500元人民幣成交？撿漏故事有新篇章，還是舊瓶新酒？ 2
健康好人生 Health Channel
人氣文章
精神健康｜7旬父涉扼死32歲精神病女兒，稱阻他如廁被雨傘襲擊新文章
人氣文章
「內臟脂肪」超標引發慢性病？穴位按摩+食療 輕鬆減脂 新文章
人氣文章
情緒病 │ 中學男教師海怡半島墮樓身亡，疑患抑鬱症與工作壓力困擾
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/06/2025 17:19
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/06/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/06/2025 17:19
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/06/2025 16:39
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事17/06/2025
湖南臨澧煙花爆竹廠爆炸增至9死26傷
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

中東與俄烏和談雙線崩潰，美國喪失外交主導權

17/06/2025 16:09

大國博弈

金油 | 毛偉廉：金油價格因戰急升，回調風險浮現

16/06/2025 11:19

貨幣攻略

中美貿易戰可能出現轉折點

12/06/2025 13:56

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處