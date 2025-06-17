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H按 | 港匯逼近7.85弱方兌換價，一個月拆息三連跌

17/06/2025

H按 | 港匯逼近7.85弱方兌換價，一個月拆息三連跌

 

　　港元匯價持續疲弱，昨天(16日)清晨一度觸及7.85弱方兌換保證價，為2023年5月4日以來最低，但未見金管局出手接錢。港匯今日暫時最低見7.8499，最新則報7.8496，仍然貼近弱方兌換保證水平。港元一個月及以上拆息全線向下，其中，一個月拆息連跌三天，報0.52452厘，續見2022年6月15後最低。

 

　　反映銀行資金成本的三個月拆息降至1.55566厘，是5月30日後最低。六個月拆息報2.30042厘，見兩周最低，一年期再失3厘，報2.99685厘，但隔夜息微升至0.02917厘，為5月30日後最高。

 

　　分析指，雖然港匯昨天曾觸及7.85水平，但只是叫價，並未承接，故金管局無需入市接盤，港匯現時仍然非常貼近7.85，故很大機會再觸及弱方兌換保證價。由於港美息差異常闊，繼續為套息交易提供誘因，相信拆息將重返正常水平。

 

　　花旗近日重申其觀點，當港元觸及區間弱端時，香港當局可能從市場回籠700億至1000億元流動性，以支撐港元，此舉預計將使美元兌港元匯率回落至7.82-7.83之間，短期港元利率達到2%-3%。

 

撰文：經濟通採訪組
　

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