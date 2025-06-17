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澳門將對中東五國實施免簽入境，疊加券商唱好，濠賭股造好可以點部署？

17/06/2025

　　澳門公布，包括沙特阿拉伯和卡塔爾等五個中東國家的國民，下月起可免簽入境澳門，另澳門政府針對衛星場年底退場，擬推出多項措施幫助新口岸區吸引客流，加上多家券商唱好澳門6月及下半年賭收，濠賭股今日(17日)普遍造好，其中金沙中國(01928)更飆逾半成，為表現最佳藍籌。港股近日徘徊兩萬四高位，濠賭股卻一直落後，或有追落後空間，應如何部署？

 

澳門將對中東五國實施免簽入境，疊加券商唱好，濠賭股造好可以點部署？

（金沙中國網頁截圖）

 

中東五國公民將可免簽證入境澳門　30天後生效

 

　　澳門行政長官批示，沙特阿拉伯、卡塔爾、科威特、巴林及阿曼的國民，獲免簽證及預先入境許可進入澳門特區，措施將自批示公布滿30天起生效。

 

　　為開拓中東客源，澳門旅遊局在4月28日至5月1日曾到阿聯酋杜拜參加2025年阿拉伯旅遊市場展。澳門旅遊局長文綺華亦曾在5月初的亞洲國際娛樂展(G2E Asia)表示，今年擬開拓中東及穆斯林長途客源，並且聯同香港業界合作進行，將旅客航程連繫北京及上海，開拓一程多站旅遊。

 

澳門衛星場年底退場　政府擬推多項措施助新口岸引客

 

　　另外，澳門年底即將退場的衛星場不少位於新口岸，區內經濟及衛星場周邊商戶經營情況備受關注。澳門經濟及科技發展局局長邱潤華今早出席活動時表示，將針對新口岸區吸引客流及改善營商環境，推出多項措施，包括在區內引入國際IP打卡裝置、針對演唱會客群推出禮包引客入區，以及鼓勵商會社團在區內舉辦活動等。

 

　　邱潤華預計，國際IP打卡裝置將於11月中下旬至明年設置，吸引旅客和市民到新口岸區遊覽及消費；政府並正與內地一個主要演唱會售票平台合作，透過平台精準針對客群，向演唱會消費者提供禮包，將包含新口岸大賽車博物館門票及區內一些優惠券。他又透露，正研究是否有條件針對區內三、四星級酒店過夜旅客發放禮券，讓他們可以在社區消費。另外，當局會引導和鼓勵商會、社團在新口岸區舉辦更多活動，利用該區域的空間環境，又會與相關部門聯動，希望優化和美化該區，更好地利用空間舉辦活動。

 

滙豐研究料澳門6月賭收增最多14%　籲買入銀娛美高梅  

 

　　滙豐環球研究發表最新報告指，澳門博彩業6月首15天博彩總收入(GGR)達100億澳門元，而過去7天的平均日均收入(ADR)按周增長5%至6.86億澳門元，部分得益於VIP贏率改善至3.1%至3.3%。高端中場收入的穩健表現亦推動了日均收入上升。此外，6月豐富的非博彩活動可能有助於在季節性疲軟期吸引更多人群。假設6月餘下時間的ADR為6.2億至6.8億澳門元，全月GGR應為193億至202億澳門元，按年增長9至14%，較5月的5%及4月的2%加速，這亦意味2025年第二季GGR預計按年增長5至7%。儘管自5月底以來每周GGR表現穩健，但過去3周行業股價平均僅上漲0.4%。該行認為，高端市場持續改善的更可持續證據對於推動行業顯著重估至關重要，維持對銀娛(00027)及美高梅(02282)「買入」評級，目標價不變，分別為41.5元及14.5元。


　　摩通則指，過去一年市場對澳門博彩股盈利預期的持續下調削弱了投資者信心，但現在不僅市場預期已被重置至較低水平，第二季至今的潛在需求也呈現超季節性且遠超預期的強勁勢頭。6月首15天GGR為100億澳門元，ADR為6.66億澳門元，即上周ADR按月增長5%至6.86億澳門元，與5月相近。對於6月這樣的淡季月份，為非常穩健的水平。即使假設本月剩餘時間需求顯著放緩，6月GGR仍可按年增長7至12%，推動第二季GGR按年增長5至6%，按月增長2至4%。換言之，2025年第二季將是近段時間首個「超季節性」季度，超出市場預期。在盈利風險極低的情況下，是時候重新評估股票的當前估值，近期對該行業轉為更為看漲，首選銀河及美高梅，分別予目標價42元及15元，評級為「增持」。

 

花旗料澳門下半年賭收勝政府預期　升銀娛金沙目標價

 

　　花旗稱，澳門4、5月GGR增長重新加速，分別按年升2%及5%，並料6月按預期升5%。人均支出大致不變，反映消費者賭博意欲並未有受關税局勢影響。料下半年受明星表演活動推動，GGR將按年升6%，意味著全年升4%，高過澳門政府最新預期的0.5%。下半年有暑假及國慶黃金周，該行傾向有較多酒店庫存及新產品推出的公司，因此將銀娛列為行業首選，目標價由46元升至50.5元，另亦看好金沙中國，目標價由21元升至23元，均維持「買入」評級。

 

　　另瑞銀表示，6月9日至15日一周，澳門日均博彩收入約6.86億澳門元，較前8天日均6.5億澳門元為高，即使月內日均水平較今年5月低2%，但較2015至2019年6月份表現較5月平均跌9%，表現明顯較佳。若6月餘下時間，澳門日均賭收可維持5.72億澳門元，全月賭收已可達至市場預期。盛事舉行、銀河嘉佩樂酒店(Capella)開業都有利刺激需求。續視銀娛為行業首選，目標價34.2元。

 

林嘉麒：濠賭股想像空間增或可追落後　金沙14.7元抵買

 

　　元宇證券基金投資總監林嘉麒於今日《hot talk 1點鐘》節目指，澳門對中東五國實施免簽入境包含兩個意義，首先未來或有更多國家亦可免簽入境溴門或香港，致使陸續有更多新旅客到訪，形成新常態，另外可以想像這些國家都頗富有，雖然據知當中部分國家因宗教原因不會怎麼好賭，未必有助澳門博彩收入增加，但澳門以前是頗重要的對外經濟區，離岸銀行戶口可能會於澳門申辦，即使相關政策已有不同，可能仍會帶來更多商務往來，而澳門有很多展覽館，疫情初期也曾搶了很多香港生意，引申至大家對澳門地區經濟或非博彩(如酒店、會議展覽場地)收入增長的憧憬，這個想像空間今日總算令濠賭股有些氣氛，儘管走勢不見得很好，例如銀娛由最高34.3元回落，未見突破，其他濠賭股則開始有些氣氛，例如金沙之前曾下試50天線，現又重上10天線附近。

 

　　林嘉麒續指，其實成分股中有很多板塊較落後，包括濠賭股，之前曾跌得很嚇人，科技股也未有氣氛。大市雖未見進一步突破，但若見24000點甚至23700點真的「跌唔落」，加上預料下半年投資氣氛持續，而美國本月議息亦可能發出訊號，預期9月會減息，但年內未必減兩次，資金就有機會流入估值低窪地區，濠賭股或科技股可能會成為下一輪接力上升股份，雖然未必要即時買入，但假設會有突破，例如金沙短線50天線約14.7元就抵買，或者想見到突破才追入，就可留意100天線15.94元。若出現升浪，這些股份上升空間可能很大，其中金沙若突破100天線約16元，可能還可升多幾元。若擔心某些股份再升空間小，或者想跟指數入市，濠賭股可能是其中一個選擇。

 

　　濠賭股今日普遍上升，金沙升5.24%收報15.66元，銀娛升1.06%報33.35元，美高梅升4.76%報11.44元，永利澳門(01128)升1.57%報5.19元，澳博(00880)升0.41%報2.44元，惟新濠(00200)倒跌1.22%報3.25元。

 

澳門將對中東五國實施免簽入境，疊加券商唱好，濠賭股造好可以點部署？

 

澳門將對中東五國實施免簽入境，疊加券商唱好，濠賭股造好可以點部署？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此

 

另外，元宇證券基金投資總監林嘉麒，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評濠賭股及港股大市，立即重溫


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