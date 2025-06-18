中概股 | 港交所陳翊庭：中概股回港上市，香港「肯定吃得下」

在中美緊張關係持續升溫下，愈來愈多中概股考慮回港上市。港交所(00388)行政總裁陳翊庭接受內媒訪問時表示，香港是一個開放型的市場，無需質疑能否承載，答案是「肯定吃得下來」。因為只要企業夠優秀，只要他們是投資人青睞的標的，資金就會從四面八方源源不斷地湧入。

中概股回港「手牽手」去解決問題

對於有業內人士擔憂中資「巨無霸」企業回港上市後，會否面臨交易活躍度不足、股價被壓制等問題，進而影響市場的整體流動性，陳翊庭回應指，香港是一個開放型的市場，毋須質疑本港能否承載，港交所一直的態度都是任何企業都有其獨特性，但必須是一個優質的企業，如果他們需要一些靈活處理去克服某些問題，港交所都會跟他們「手牽手」去解決。

A+H模式可形成良性聯動

陳翊庭提到，對於有海外擴張計劃的企業而言，在香港上市不僅能夠提供融資平台，還能夠為其海外併購、股權激勵等提供便利。透過在香港上市，企業可以利用港股作為對價進行海外收購，從而避免了完全依賴現金支付的壓力。如果企業在A股和香港市場同時掛牌，香港市場的交易活躍度也會帶動A股的交易量，實現良性聯動。

她強調，「A+H」模式並非A股的競爭者，而是A股的補充，兩者之間能夠形成良性互動，共同做大資本市場的「蛋糕」。只要能起到互補作用，都是好事情。「流動性可以帶動流動性」，通過做大市場，能夠吸引更多投資者參與，從而盤活整個市場。

「科企專綫」吸引多家企業諮詢

陳翊庭說，「科企專綫」現已吸引許多企業前來諮詢，上市部門的同事會確保在五個工作天內給予初步回應，並與公司安排會面。目前，在18A、18C兩個章節下，表達上市意願的企業已超過20家。

撰文：經濟通採訪組

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