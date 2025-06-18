  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

中概股 | 港交所陳翊庭：中概股回港上市，香港「肯定吃得下」

18/06/2025

中概股 | 港交所陳翊庭：中概股回港上市，香港「肯定吃得下」

 

　　在中美緊張關係持續升溫下，愈來愈多中概股考慮回港上市。港交所(00388)行政總裁陳翊庭接受內媒訪問時表示，香港是一個開放型的市場，無需質疑能否承載，答案是「肯定吃得下來」。因為只要企業夠優秀，只要他們是投資人青睞的標的，資金就會從四面八方源源不斷地湧入。

 

中概股回港「手牽手」去解決問題

 

　　對於有業內人士擔憂中資「巨無霸」企業回港上市後，會否面臨交易活躍度不足、股價被壓制等問題，進而影響市場的整體流動性，陳翊庭回應指，香港是一個開放型的市場，毋須質疑本港能否承載，港交所一直的態度都是任何企業都有其獨特性，但必須是一個優質的企業，如果他們需要一些靈活處理去克服某些問題，港交所都會跟他們「手牽手」去解決。

 

A+H模式可形成良性聯動

 

　　陳翊庭提到，對於有海外擴張計劃的企業而言，在香港上市不僅能夠提供融資平台，還能夠為其海外併購、股權激勵等提供便利。透過在香港上市，企業可以利用港股作為對價進行海外收購，從而避免了完全依賴現金支付的壓力。如果企業在A股和香港市場同時掛牌，香港市場的交易活躍度也會帶動A股的交易量，實現良性聯動。

 

　　她強調，「A+H」模式並非A股的競爭者，而是A股的補充，兩者之間能夠形成良性互動，共同做大資本市場的「蛋糕」。只要能起到互補作用，都是好事情。「流動性可以帶動流動性」，通過做大市場，能夠吸引更多投資者參與，從而盤活整個市場。

 

「科企專綫」吸引多家企業諮詢

 

　　陳翊庭說，「科企專綫」現已吸引許多企業前來諮詢，上市部門的同事會確保在五個工作天內給予初步回應，並與公司安排會面。目前，在18A、18C兩個章節下，表達上市意願的企業已超過20家。

 

撰文：經濟通採訪組

【你點睇？】中東局勢再趨緊張，以色列伊朗互相攻擊，你認為局勢會否升級？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

[板塊] 中概股

最大成交股票(中概股)

09988

阿里巴巴－Ｗ

112.100

最大成交股票(中概股)

09961

攜程集團—Ｓ

464.000

最大成交股票(中概股)

02015

理想汽車－Ｗ

104.100

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01913 普拉達
  • 47.900
  • 00256 冠城鐘錶珠寶
  • 0.490
  • 00767 中基長壽科學
  • 0.560
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 464.000
  • 02800 盈富基金
  • 24.140
股份推介
  • 06820 友誼時光
  • 1.030
  • 目標︰--
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 15.460
  • 目標︰$17.00
  • 02153 達豐設備
  • 0.960
  • 目標︰--
  • 01138 中遠海能
  • 6.920
  • 目標︰$9.00
  • 01896 貓眼娛樂
  • 7.750
  • 目標︰$9.50
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 112.100
  • 00001 長和
  • 49.100
  • 00388 香港交易所
  • 404.600
  • 00700 騰訊控股
  • 508.500
  • 02318 中國平安
  • 47.050
報章貼士
  • 06886 HTSC
  • 14.960
  • 目標︰--
  • 00631 三一國際
  • 6.810
  • 目標︰$7.50
  • 02460 華潤飲料
  • 11.840
  • 目標︰$15.00
熱炒概念股
即時重點新聞

18/06/2025 09:55  【比特幣】美國參議院通過穩定幣法案，幣圈取得重大勝利

18/06/2025 14:47  《Ａ股焦點》小商品城計劃申香港穩定幣牌照，股價暫跌2.7%

18/06/2025 10:03  【陸家嘴論壇】潘功勝宣布八項金融政策，設數字人幣國際運營中心

18/06/2025 11:37  【陸家嘴論壇】朱鶴新：將新投放QDII額度，擴大QFLP試點

18/06/2025 12:07  恒指半日跌281點報23698失守廿天線，美團近本月低

18/06/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入６３﹒０２億元，買建行沽騰訊

18/06/2025 08:52  【大行炒Ｄ乜】高盛升小鵬目標近五成兼升級，滙證看中移動破百元

18/06/2025 11:35  《財資快訊》美電穩報７﹒８４９８，隔夜拆息維持０﹒０１％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

美國議息 | 市場預料聯儲局將連續第四次會議按兵不動新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

IPO | 超購大時代到來 三大矚目新股海天曹操周六福專家點睇？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

收息攻略 | 港元定存無「息」可圖，五招高息替代方案逆勢突圍新文章
品味生活
生活
人氣文章

Member Zone

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎
人氣文章

Foodie What’s On

北角歷山酒店下午茶：人均$200起享11款精緻美點，無限添飲咖啡茶
人氣文章

政政經經．石鏡泉

戰股擂
DIVA CHANNEL
人氣文章

Travel & Dining

富國島五星酒店法式地中海料理：27顆米芝蓮星級主廚主理！香烤牛里脊、普羅旺斯地道燉菜，踏上異國尋味之旅
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

中環黑珍珠指南中菜廳！蘋果木燻頂級西班牙黑毛豬叉燒、奢華魚子醬北京片皮鴨，原隻椒鹽鮮鮑魚仔，打破粵菜死板印象！
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

實試韓國「Do臉」！醫美新手上路：從預約、諮詢到療程，謹記3大注意事項！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
營養師拆解高糖飲食危害：影響專注力及心血管風險，推介10款非高糖包裝蛋糕新文章
人氣文章
一分鐘香氛親密接觸，在照顧中找回溫柔  四類香氛減壓最強 新文章
人氣文章
甘草養生茶：調理脾胃改善氣血，遠離亞健康 1
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/06/2025 16:05
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/06/2025 16:05
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 18/06/2025 16:05
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 18/06/2025 15:45
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話18/06/2025
美國議息 | 市場預料聯儲局將連續第四次會議按兵不動
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

中東與俄烏和談雙線崩潰，美國喪失外交主導權

17/06/2025 16:09

大國博弈

G7峰會實為G6+G1或G6vsG1

17/06/2025 15:06

關稅戰

金油 | 毛偉廉：金油價格因戰急升，回調風險浮現

16/06/2025 11:19

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處