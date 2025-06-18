京東 | 擬申穩定幣牌兼進軍酒旅業，股價卻彈唔起未宜吸納？

京東集團(09618)近期動作多多，創辦人劉強東早前表示，擬在全球主要貨幣國家申請穩定幣牌照，以降低跨境支付成本90%。他又宣布京東將進入酒旅行業，預告今日(18日)宣布具體計劃，另集團又為支持外賣和餐飲業務的發展，新成立了通路部門。不過，京東股價今早未見受刺激爆升，輕微高開0.4%後倒跌1%，縱使股價低迷，看來仍未到吸納時候。

（Ap圖片）



劉強東：擬在全球主要貨幣國家申穩定幣牌照 降跨境支付成本

據內媒報道，京東集團創辦人劉強東早前出席一場分享會中表示，京東希望在全球所有主要的貨幣國家申請穩定幣牌照，然後通過穩定幣的牌照實現全球企業之間的匯兌，將跨境支付成本降低90%，效率提高至10秒內。他稱：「現時企業之間匯款平均需要2至4天時間，成本亦較高。B端支付做完之後，我們就會朝C端支付滲透，希望有一天大家在全世界消費的時候可以用京東穩定幣來支付」。

值得一提，京東旗下京東幣鏈科技已參與香港金管局的穩定幣發行人監管制度的「沙盒」，首席執行官劉鵬早前指，京東穩定幣還未正式發行，目前已經進入沙盒測試第二階段，將面向零售和機構提供移動端及電腦端應用產品，而測試場景主要包括跨境支付、投資交易、零售支付等。

今日將宣布進軍酒旅業具體計劃 設新通路部門助餐飲外賣發展

劉強東又正式宣布，京東將進入酒旅行業，並表示將於今天宣布具體計劃。他指，進軍這一領域是因為酒店、餐飲背後也是供應鏈，前端是消費者住酒店、點餐，背後龐大的供應鏈其實很雜亂，成本很高。「原來行業平均毛利率60%，我們京東工業只需要20%就可以做，也就能夠把我們客戶成本降三分之二。」

此外，為支持外賣和餐飲業務的發展，京東新成立了新通路部門。通過設立專門部門，京東希望能夠更好地整合供應鏈資源，為餐飲商家提供更完善的服務體系。而就市場上關於京東進入網約車領域的傳聞，劉強東明確表達了否認態度，回應稱「誰說我要進入網約車了？」

許冉：京東外賣全職騎手破12萬人 料本季末超15萬

值得一提，據《新浪科技》報道，京東集團CEO許冉昨日(17日)在「七鮮美食MALL哈爾濱首店開業」媒體溝通會上透露，京東外賣全職騎手已突破12萬人，預計在本季度末會超過15萬人。

許冉還表示，京東外賣推出100多天，最近公布日訂單量突破2500萬單，「這個成績遠超我們的預期」。許冉稱，京東進軍外賣行業是因為看到這個行業有很多痛點，「不管是商家端、用戶端還是騎手端，這個賽道非常廣，我們希望能夠帶動行業一起健康的發展」。

野村：京東受外賣業務推動 4月總使用時長增56%



另野村早前發表研報指，外賣投資推動京東集團應用用戶參與度提升。4月中國智能手機月活躍用戶(MAS)同比增2.4%達12.6億，與前幾個月水平基本持平；總使用時長同比增長9.2%，增速較3月的8.5%進一步加快。受外賣業務投資推動，京東應用的總使用時長在4月同比激增56%，遠高於3月的26%。這一增長主要受惠於日活躍用戶數(DAU)增長27%，及每位DAU日均使用時長增長22%。其中，京東核心用戶同比增長35%，而輕度用戶(即日均使用時長小於1分鐘)的用戶同比增長6%。這一強勁增長源自京東自4月起在外賣領域的積極投入，尤其是通過用戶補貼策略。

熊麗萍：動作多多哪樣成功難料 寧揀其他科網股龍頭

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（熊麗萍）

資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，京東雖擬申請穩定幣牌照，但穩定幣對整個集團貢獻有多大，往後做得如何，以及與本身業務有否協同效益，均暫未能掌握。京東近期的確有很多動作，包括進軍外賣市場，策略上可能是為了令業務多元化或增強集團內協同效益，如果做得到當然是好事，但暫看來有些雜亂，不知哪方面才是重點，當然物流本就是重點，惟與其他業務發展配合可引伸出甚麼，相信需要時間反映，若純靠現時提出要做穩定幣，推動股價上升機會較小，不宜因此追入。

（資料圖片）

熊麗萍續指，若要部署科網股，京東會是ATMXJ中排最後的選擇，始終集團同一時間那麼多搞作，除本業外不知哪一項才是重點。之前美團(03690)股價因與京東競爭而被拖低，但反而有機會反彈，京東值博率最低。



京東半日跌1.07%收報130.1元，成交4.65億元。其他科技股亦普遍向下，美團跌3.69%報133元，阿里(09988)跌2.53%報111.9元，騰訊(00700)跌1.75%報504.5元，百度(09888)跌1.64%報83.85元，網易(09999)跌0.68%報203.2元，小米(01810)跌0.56%報53.7元，快手(01024)跌2.61%報57.85元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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