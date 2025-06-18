IPO | 超購大時代到來 三大矚目新股海天曹操周六福專家點睇？

隨著港交所推出全新的新股結算平台FINI後，券商只需要預繳IPO中可獲配發最高股數的金額，便可為客戶安排孖展抽新股，而不需要為全數超額金額鎖定資金，受惠新安排，券商紛紛以「零息零手續費」吸引投資者開戶，加上有傳內地散戶鑽漏洞境外開戶參與抽新，令港股IPO變得異常火熱，甚至連證監會都要出手提醒券商不要過度融資。面對散戶有理無理抽咗再講的心態，IPO所謂「超購王」、「凍資王」等稱號已經失卻意義，那麼，投資者應如何從IPO新浪潮中淘金？《經濟通通訊社》請來專家為讀者剖析近期三大熱門新股，看看究竟抽唔抽得過。

海天內地調味品龍頭，超額認購不意外

內地調味品龍頭企業海天味業(03288)周一（16日）截止招股，公司公布H股發售價釐定為36.3元，為上限定價。市傳該股公開發售部分有超過39萬人爭相認購，預計超額認購逾930倍，表現更勝寧德時代(03750)及恒瑞醫藥(01276)。該股將於明天（19日）首掛。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，海天招股熱烈不意外，畢竟業績亮麗，集團去年營收及純利都錄得約一成增長，純利更高達63億人幣，市佔率遠拋離第二位。加上H股較A股有約兩成折讓，預料上市後有機會見39至40元。不過，他認為要追上A股股價（約40.5元人民幣）需要大市配合，如大市升上24200點水平才有機會。

市場競爭大，曹操出行難提高市佔率

吉利集團孵化的中國網約車平台曹操出行(02643)昨日（17日）起至20日招股。曹操出行計劃發行4417.9萬股，一成香港作公開發售，發售價為每股41.94元，集資18.5億元，每手100股，一手入場費4236.3元。但首日獲1.6億元孖展認購，為公開發售額1.85億元的86%。對於首日孖展認購不足，聶振邦並不意外，他認為，曹操出行在內地業內認受度不及滴滴出行，加上曹操出行尚在虧損階段（去年虧損12.5億元人民幣），對投資者吸引力相對較低。此外，網約車行業的入場門檻較低，競爭激烈，要進一步提升市佔率有一定難度。此外，近日有多隻新股同時招股，資金有更多選擇，難免分薄資源。預料上市後，股價上升的空間有限，該股將於6月25日掛牌。

金價未見頂，利好周六福

內地珠寶首飾周六福珠寶(06168)今日（18日）起至23日招股。周六福計劃發行4680.8萬股H股，一成於香港作公開發售，發售價為每股24元，集資11.2億元，每手100股，一手入場費2424.2元。周六福預期將於6月26日掛牌，中金公司、中信建投國際為聯席保薦人。

聶振邦表示，儘管周六福在市場有較大爭議性，但從近年業績看，無論是營收和純利都按年錄得增長。以去年為例，營收高達57.2億元人幣，按年升11%；純利7.1億元人幣，按年升逾7%。儘管集團的自營店收入佔比偏低，去年有關收入僅有4.6億人幣，佔總營收不足一成，但只要集團在業績繼續有增長，對股價仍然有支持。此外，近期金飾股例如周大福(01929)股價走勢不俗，對該股有一定幫助。而最重要的是，市場預料金價未見頂，對周六福具有支持作用。因此，對周六福招股反應和上市後的股價走勢保持樂觀。

撰文：經濟通通訊社市場組

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