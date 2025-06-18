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陸家嘴論壇 | 人行推多項金融開放政策，內銀股價硬淨可以點部署？

18/06/2025

　　一連兩日的2025陸家嘴論壇今日(18日)在上海開幕，市場關注會否為股市尤其內銀股帶來利好消息，人民銀行行長潘功勝在會上宣布八項金融開放舉措，包括設立銀行間市場交易報告庫，設立數字人民幣國際運營中心等，雖然暫未能刺激近期屢創新高的內銀進一步上升，但在港股今日跌逾200點下，內銀大多微跌甚至仍錄得升幅，已算表現硬淨，其中農業銀行(01288)一度再破頂高見5.65元。事實上，在內地及本港存款利率偏低下，內銀憑借高股息及低估值等特點，持續受長線資金青睞，有數據顯示險資年內10次舉牌內銀股，前十大重倉股有7隻為內銀。內銀現階段部署仍值博嗎？當中可揀買哪一隻？

 

【陸家嘴論壇】人行推多項金融開放政策，內銀硬淨可以點部署？

人民銀行行長潘功勝於2025年陸家嘴論壇開幕式上講話。（AP圖片）

 

潘功勝宣布八項金融開放舉措　包括設立數字人民幣國際運營中心


　　在今早2025年陸家嘴論壇開幕式上，人民銀行行長潘功勝宣布八項重磅金融開放舉措，其中提到，設立銀行間市場交易報告庫，高頻匯集並系統分析銀行間債券、貨幣、衍生品、黃金、票據等各金融子市場交易數據，服務金融機構、宏觀調控和金融市場監管；設立數字人民幣國際運營中心，推進數字人民幣的國際化運營與金融市場業務發展，服務數字金融創新；發展自貿離岸債，拓寬「走出去」企業及「一帶一路」共建國家和地區優質企業的融資渠道；會同證監會研究推進人民幣外匯期貨交易，推動完善外匯市場產品序列，便利金融機構和外貿企業更好管理匯率風險。


　　值得一提，在每次陸家嘴論壇上，中央金融監管部門都會公布中國金融領域的重磅政策，所以在很多人看來，陸家嘴論壇已超越論壇本身，成為中央金融監管部門與上海市一起協同推進上海國際金融中心建設的重要平台。在今年陸家嘴論壇上，中央金融管理部門又將有一系列重要政策發布，市場期待貨幣工具箱裏會上新哪些新工具，跨境金融能有甚麼創新政策，科創板將如何深化改革等。

 

專項債首次支持償還拖欠企業帳款　摩通：有利內銀股價表現

 

　　另方面，為了解決地方政府拖欠企業帳款問題，國務院於此前兩會期間首次表明在今年4.4萬億元人民幣地方政府專項債券中，安排部分資金消化地方政府拖欠企業帳款，這一政策近期已逐步落地。摩根大通發表最新研報指，湖南省新增專項債務1465億元人民幣中，有200億元人民幣指明將用於解決拖欠企業帳款，預料未來會有更多地方政府將跟隨，有助緩解企業資產質量風險，對內地銀行股價表現有利。


　　摩通指，假設盈利增長預測未獲大幅上調，預期內銀仍處於股本回報率擴張階段，股價表現料主要受到股息回報的支持，目前首選股為建行(00939)，建行在一眾國有銀行中基於股息溢價的潛在上行空間最大，給予「增持」評級，目標價為7.9元。


　　摩通上周發表的研報則指，過去一個月，H股銀行股大升13%，跑贏同期恒生指數達6個百分點，該行重申看好中資銀行股。摩通認為，內地新修訂保障中小企業款項支付條例，旨在縮短中小企業應收帳款周轉天數，已於6月1日生效，將降低銀行的資產質量風險。在該發展趨勢下，郵儲銀行(01658)和民生銀行(01988)可能比其同業更受惠。又指，國有內銀股息息差為280基點，高於15年期160基點的平均值，資產輪動轉向收益股的動力並未減弱。

 

【陸家嘴論壇】人行推多項金融開放政策，內銀硬淨可以點部署？

（AP圖片）


險資年內10次舉牌內銀股　前十大重倉股有7隻為內銀

 

　　另外，作為長線價值投資的代表，險資的一舉一動時刻受市場關注。根據金融監管總局公開數據，截至2025年一季度末，保險公司資金運用餘額為34.93萬億元人民幣，其中投資於股票2.8萬億元人民幣。對比2024年末數據，股票投資金額增長近3900億元人民幣，增量僅次於債券投資資金。

 

　　Wind數據顯示，險資對銀行股的持股數量和市值均位居首位。截至一季度末，險資持有銀行股278.21億股，持股市值達2657.8億元人民幣。前十大重倉股中有7隻為銀行股，包括民生銀行、浦發銀行、興業銀行等。此外，險資舉牌節奏明顯加快。截至目前，保險資金年內舉牌次數18次，其中僅銀行股舉牌就達到10次，尤其以港股銀行股為重點對象。業內人士分析指，債券等固收類產品是險資配置壓艙石，然而隨著國債利率下滑，利差損風險成為險企面臨的主要挑戰，加大權益投資成為必然選擇，而因低估值、高股息類股票未來仍有增長空間，增持性價比較高。

 

東莞證券：低利率和「資產荒」矛盾下　銀行股配置需求持續

 

　　東莞證券認為，資金向銀行板塊遷移的邏輯仍為確定性稀缺時代對相對安全邊際的追逐，只要低利率環境和「資產荒」的核心矛盾未發生根本性扭轉，險資、被動資金以及公募基金等增量資金對高股息、低估值的銀行股的配置需求就會持續存在，該邏輯在強化分紅、驅動長期資金入市等政策紅利與穩健基本面的共振下，正推動銀行股實現估值重塑。

 

　　中國銀河證券研報顯示，銀行股憑借低波動、高股息、低估值的特點，持續受長線資金青睞，疊加國企改革、市值管理和低利率環境等因素共振，紅利價值凸顯，估值中樞面臨整體性抬升。截至目前，銀行平均股息率約4.3%，相較債券、理財仍具性價比；銀行板塊PB為0.67倍，處於歷史偏低水平，但在2023至2025年起，下行趨勢基本結束並出現抬升跡象。

 

麥嘉嘉：內銀壓艙價值將進一步凸顯　重農商行6.5元以下可分段收集

 

陸家嘴論壇 | 人行推多項金融開放政策，內銀股價硬淨可以點部署？

（麥嘉嘉）

 

　　永豐金證券(亞洲)金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉指，整體內銀板塊年初至今保持穩中有升格局，未來壓艙價值料會進一步凸顯，尤其現時外圍地緣政治風險不穩定，建議投資者可用啞鈴配置策略，一方面配置成長科技股，另一方面配置穩健型紅利資產，內銀正屬此類高股息但低估值的安全墊板塊。首先從政策面來看，中央已表明今年地方政府的專項債有部分會用來消化地方政府拖欠企業帳款，一旦這些企業帳款問題解決，有助緩解企業資產質量風險，會間接對內銀股價有利。而從資金面分析，今年險資及公募基金都根據政策指向增配銀行板塊，尤其險資在配置策略上都會選擇與本身負債相匹配的核心資產，加上在內地低利率疊加「資產荒」背景下，很多保險公司都會揀內銀板塊，相信此類長期「國家隊」資金的增配會令內銀估值有重估動力。若從基本面分析，現時內銀估值仍偏低，一般市帳率(PB)介乎0.5至0.6倍，同時股息率介乎5至7%。另從宏觀面來看，內地經濟處於復甦階段，加上貨幣政策寬鬆，都會支撐內銀板塊。

 

　　麥嘉嘉又提到，陸家嘴論壇多少會對內銀有些幫助，因論壇是為了穩定整個金融經濟體系，就算沒有直接利好政策，都會間接令內銀受惠。若論壇最終沒推出利好內銀政策，但對宏觀經濟及整個金融行業的利好政策都會帶動內銀板塊。

 

　　至於內銀應如何選擇？麥嘉嘉指，國有銀行如建行一向是板塊內首選，現時其息率仍達5.7厘，市帳率0.57倍，運營模式穩健，不過國有銀行在宏觀經濟下始終有很多政策性任務要負擔，既要讓利提振經濟，同時需負擔很多地方政府融資平台債務，故其信貸風險較大，投資者反而可留意一些地區性銀行，因它們受惠個別省份如山東及四川有較強經濟動力，GDP增速明顯領先其他省份，其中青島銀行(03866)及重農商行(03618)較佔優，當中尤其偏好重農商行，主要因其受惠重慶及成都經濟高增長，且重農商行於2018至2020年時已提早集中處理了如西部能源貸款等不良資產，根據彭博綜合券商預測，其2025年盈利可升5%，未來兩年複合年增長率有5.7%，現時股息有5厘，市帳率0.56倍，估值屬於低，料以上利好因素短期對股價有幫助，可待股價調整至6.5元以下分段收集，目標價暫可定於7元，以6元作止蝕。

 

　　值得一提，根據聯交所資料顯示，平安資管於上周五(13日)增持農行3340萬股H股，每股平均價5.5836元，涉資1.86億元，持股量由15.89%增至16%；中國平安人壽保險股份有限公司則於上周二(10日)增持農行4732萬股H股，每股平均價5.4532元，涉資2.58億元，持股量由12.97%增至13.12%；農行今日跌0.71%收報5.58元。其他內銀股升跌不一，建行無升跌報7.65元，工行(01398)跌0.33%報6.07元，中行(03988)升0.44%報4.59元，交行(03328)升0.14%報7.26元，招行(03968)跌2.03%報53.15元，民生銀行跌0.89%報4.48元，青島銀行升3.76%報4.42元，重農商行升0.15%報6.59元，郵儲行升0.74%報5.42元，中信銀行(00998)升1.97%報7.76元。

 

【陸家嘴論壇】人行推多項金融開放政策，內銀硬淨可以點部署？

 

【陸家嘴論壇】人行推多項金融開放政策，內銀硬淨可以點部署？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此


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