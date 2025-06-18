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新股暗盤 | 海天味業暗盤報40.1元，高招股價逾10%

18/06/2025

新股暗盤 | 海天味業暗盤報40.1元，高招股價逾10%

 

　　海天味業(03288)明日（19日）掛牌，輝立暗盤現報40.1元，較該行顯示的招股價36.3元高出10.5%，以每手100股計，不計手續費，每手帳面賺380元。耀才暗盤現報39.95元，高該行顯示的招股價10.1%，每手帳面賺365元。

 

撰文：經濟通市場組

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