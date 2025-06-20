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泡泡瑪特 | 羅國森：是泡泡瑪特，還是「泡沫瑪特」？

20/06/2025

　　《品中資》如果論近期最紅的一隻股票，肯定非泡泡瑪特(09992)莫屬，因為該股在去年底時還不到90元，但早前升至歷史高位283.4元，即是未夠半年時間，股價已經升了兩倍多。這幾日該股股價隨大市回落，正好提供一個趁低吸納的機會予大家（昨日收市報248.6元），但入市前先讓我們看看，泡泡瑪特到底是一隻怎麼樣的股票，是泡泡瑪特還是「泡沫瑪特」？

 

　　泡泡瑪特於2010年成立，今年剛好15年，而她是於2020年12月來港上市的，招股價38.5元。換句話說，這隻股票已經上市4年多，點對點計，股價在這幾年間大升了五倍半。

 

　　但其實，上市初期，泡泡瑪特的表現不算特出，股價一度大幅低於招股價。2022年底時，股價曾經跌穿10元水平。如果由這個低位計，泡泡瑪特的股價，實際上是在短短兩年多時間內急升了24倍呢！

 

　　再準確一點來說，泡泡瑪特的股價升勢，是從去年8月之後展開的。當時的股價大約是在招股價水平附近，也即是說，她是在不足一年的時間內，升了五倍半，而不是上文說的4年呢！

 

　　說了一大堆泡泡瑪特股價的威水史，那麼，到底泡泡瑪特是一家從事甚麼業務的公司？股價何以如此大上大落？

 

盲盒方式銷售掀熱潮

 

　　簡單來說，她是一家生產和銷售潮流玩具的公司。還有一點是，她的銷售模式中，以俗稱「盲盒」方式的銷售佔了很大比例。甚至可以說，以盲盒方式的銷售熱潮，是由她帶起呢！

 

　　據我所知，一些餐廳推出點心拼盤，也以盲盒方式作招徠，即是到了上枱時才知道你會吃甚麼！另外，最近香港的海運戲院結業，最後一天的幾個放映場次，也以盲盒方式作招徠，即是入場之後才知道是看哪幾套電影！

 

　　以盲盒方式銷售，最大好處就是令客戶有機會重複購買，因為開出來的商品不是你所想的，你便會再次購買，但大前提當然是你好想得到該商品。

 

　　那麼，泡泡瑪特到底憑甚麼留住，甚至鎖住消費者的心呢？其實，正如上文所說，說穿了，泡泡瑪特也不過是一家玩具生產商，但她聰明的地方，就是能夠重塑傳統玩具行業的價值鏈，以及開拓出新世代消費市場的藍海。

 

泡泡瑪特 | 羅國森：是泡泡瑪特，還是「泡沫瑪特」？

Labubu去年銷量突破79萬套，成為泡泡瑪特各IP之中的銷量冠軍。(AP)

 

　　傳統的玩具生產商只會跟隨潮流去生產玩具，但泡泡瑪特的玩具，全部都有自己的IP，即是知識產權，這也是泡泡瑪等獨有的商業模式，因為她旗下的所有玩具都有IP，儘管有些是自有IP，有些是獨家IP，有些只是非獨家IP。

 

　　如果我說日本的Hello Kitty，大家就會明白泡泡瑪特的IP營運模式。其實，泡泡瑪特有自己的創作人，甚至有些可以稱為藝術家，專為公司創作一些獨家的現具概念和形象，這就是所謂的自有IP（目前佔約八成半收入）。

 

　　然後，如果有些已經有了名氣的角色或潮流東西，例如Hello Kitty已經走紅了，泡泡瑪特就去和她談獨家授權去生產周邊產品，這就成為泡泡瑪特的獨家IP；再有一些是和別人共用一些IP去生產周邊產品，那就是非獨家IP。

 

Labubu成泡泡瑪特最大收入來源

 

　　如果說，今年以來泡泡瑪特的股價之所以能夠大升特升，那就必須提到其中一個最具代表性的IP Labubu。Labubu是比利時籍香港藝術家龍家昇創作的The Monsters系列中的精靈角色，他與泡泡瑪特於2019年簽下獨家授權協議。

 

　　這個IP過去一年大幅走紅，Labubu以一對尖尖大耳朵、毛茸茸身體和九顆尖牙作為特徵，算不上可愛，甚至有點亦正亦邪的感覺，但卻成為年輕一代的寵兒。

 

　　Labubu在2024年的銷量突破79萬套，成為泡泡瑪特各IP之中的銷量冠軍。我相信，Labubu已經超越一般玩具的價值，而是時尚和身份的象徵。以盲盒形式的銷售，更有種蒐集慾和賭博式的快感，這可能就是「情緒消費」的另一種體現。這些玩具公仔的價錢不算高，由幾十元至幾百元不等，當然，有些會被炒至逾千元。

 

　　除了The Monsters系列之外，泡泡瑪特還擁有Molly、Skullpanda和Crybaby等三大IP，該四大IP去年都成為泡泡瑪特營收超過10億元（人民幣．下同）的IP，當中的The Monsters憑藉Labubu的走紅，營收超過30億元。

 

　　另外還有13個IP，去年的收入都超過1億元。這一系列IP的爆紅，令到去年泡泡瑪特的營業額達到130.4億元，增長107%，而經調整的淨利潤也達34億元，大增186%。

 

　　而且，自去年起，泡泡瑪特的產品已經突破所謂的文化壁壘，市場迅速擴展到海外。去年的海外業務收入為50.7億元，大幅增長近四倍，佔總收入近四成。以這個勢頭去推算，今年的收入仍會節節上升。

 

染藍前股價仍可向上

 

　　從投資的角度，大家最想問的問題，當然是泡泡瑪特的股價還可以再升嗎？到底幾時才見頂？

 

　　老實說，這個問題不易答，但我從該公司招股書中風險因素的第一點，就已經得到一些啟示：

 

　　「我們作為潮流文化娛樂公司，我們無法向閣下保證，我們將能夠設計及開發受消費者歡迎的產品，或我們能夠保持成功產品的受歡迎程度。」

 

　　這是很真實的，因為消費者的興趣和口味可以變化得很快，我同意，泡泡瑪特透過IP去保障了被抄襲（其實也不能絕對避免），但她卻不能阻止其他經營者創造出更具潮流性和更受歡迎的IP，從而取代她所創建和生產的潮流玩具。

 

　　既然如此，我們就只能以中短線的心態去看待這隻潮流玩具股了。有一點值得一提，就是以泡泡瑪特的市值（大約3500億港元）和成交量，她絕對有資格被納入恒生指數成為成分股，但過去兩次檢討時都落空。以短線角度，我會以她染藍為一個分水嶺，納入之前都應該是安全的！

 

經濟通通訊社資深分析員　羅國森

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