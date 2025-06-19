新股 | 海天味業(3288)破發，報36.25元每手轉蝕

海天味業(03288)H股現價較招股價低不足0.1%，報36.25元，該股成交約4778萬股，涉資18.08億元。現價計每手轉蝕5元。

海天味業A(滬:603288)現價38.73元人民幣，跌1.5元人民幣，或跌3.7%，成交6.43億元人民幣，涉及1644萬股。現價A股對H股呈溢價16.9%。

海天味業今早首掛，IPO反應不俗，香港公開發售部分超額認購約917.15倍，認購一手100股H股的約6.1萬人申請中，3078名獲配股份，分配比率僅5%，認購8000股或80手方穩獲一手，而每股H股發售價36.3元，招股價35元至36.3元範圍之上限定價。

昨日暗盤曾飆15%後回落

惟股份昨日（18日）暗盤走勢波動，下午4時15分起有暗盤交易，三大暗盤交易場之中，耀才暗盤曾升15.2%，高見41.8元，不計手續費，一手（100股）曾帳面賺550元。不過，三大暗盤升幅均大幅收窄至4%至5%。

集團明言股權高度集中於少數股東，籲審慎買賣

集團指，鑑於股權高度集中於少數股東，即使小量H股成交，H股價格亦可能大幅波動，股東及有意投資者於買賣H股時務請審慎行事。

現時，恒生指數報23486，跌223點或跌0.9%，主板成交近554億元。國企指數報8509，跌84點或跌1%。恒生科技指數報5171，跌42點或跌0.8%。即月期指新報23458，跌194點，低水29點。

撰文：經濟通市場組

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