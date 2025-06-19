美國議息 | 本港三間發鈔行維持P不變，經絡料美國下半年首減息

本港三間發鈔行維持最優惠利率不變，繼滙豐銀行宣布維持最優惠利率5.25厘不變後，渣打香港亦宣布港元最優惠貸款利率維持於5.5厘不變，其港元儲蓄戶口利率亦維持不變。

另外，中銀香港(02388)宣布，該行之港元最優惠利率及活期儲蓄存款利率維持不變，分別為年利率5.25厘及0.25厘。

料美聯儲下半年將首次減息

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，最新月份美國消費者物價指數(CPI)報2.4%，稍高於4月份的2.3%，失業率則持平報4.2%，因此美聯儲今次按兵不動合乎市場預期。雖然利率點陣圖顯示年底前有2次減息機會，不過關稅對通脹的影響具滯後性，並將於下半年開始浮現。美聯儲將會審視通脹及就業數據走勢，如情況可控，預期下半年將會進行年內首次減息。

另一方面，滙豐銀行同日宣布最優惠利率(P)維持不變，保留在目前5.25%的水平。曹德明表示，本港銀行於去年3度下調最優惠利率，幅度及速度均高於市場預期，銀行因應美息走勢以及現時資金成本考量，未有調整最優惠利率。

本港最優惠利率或降至加息周期前水平

曹德明續指，雖然美國仍未減息，使香港銀行未有調整最優惠利率。不過，近期新股市場氣氛熾熱，熱錢持續湧入本港，巿場對港元需求顯著增加，一個月HIBOR亦大幅回落，今日一個月HIBOR報0.54厘，連續23個工作日維持1厘以下水平。即使香港銀行未有調整最優惠利率，現時HIBOR已跌穿1厘，供樓業主的利息開支已可即時減低，對樓市有正面支持作用。

他又指，若果市場對港元需求持續，銀行體系總結餘維持在千億港元以上，HIBOR短期內亦有機會下試0.5厘或以下水平。另外，如美國於下半年減息，料本港銀行會根據自身商業策略，跟隨下調最優惠利率，最優惠利率有機會於年底前降至加息周期前的水平。

撰文：經濟通採訪組

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