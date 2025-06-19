港交所25周年 | 唐家成：亞洲公司來港上市興趣增，港交所超級聯繫人角色更顯重要

港交所(00388)今年慶祝25周年，主席唐家成表示，25年間港交所聯同市場持份者為香港建設具韌性及活力的市場，並藉著「互聯互通」推動中國與世界市場更緊密連接起來，一直為兩地資本市場創造雙贏局面。香港上市公司數目由2000年的790家，增至現時逾2600家，現時內地企業佔總市值81%。

港交所主席唐家成（左）、行政總裁陳翊庭（右）

20個海外市場已納入認可證券交易所名單

時任聯交所上市委員會主席唐家成（右一）出席中國工商銀行在香港舉行的上市儀式，該公司AH股在該日同步上市

唐家成在官網上撰文稱，深信香港和港交所作為超級聯繫人的角色會顯得更重要，將中國、亞洲及世界新興資本和創新企業連接起來，以及釋放綠色轉型所蘊藏的巨大潛力。儘管內地企業仍然是支持香港新股市場的重要支柱，但來自新加坡、泰國和印尼等多個亞洲國家的公司對於來港上市的興趣有增無減。目前，港交易所已將20個海外市場納入其認可證券交易所名單，當中包括亞洲和中東地區市場，令在這些市場主要上市的公司可以申請來港作第二上市。

擴大產品生態圈，提升ESG準則

唐家成（左四）以時任證監會主席的身份出席滬港通在2014年的開通儀式

唐家成相信，在促進中國與世界市場的連接、推動人民幣國際化及支持中國內地市場發展將繼續帶來無窮機遇；港交所同時亦會積極開拓中東和東南亞地區等新資本來源；並致力提升基礎設施和市場微結構、擴大產品生態圈，善用科技提升營運效率；也會著力吸引更多來自世界各地的投資者參與香港市場，並為不同的客戶群提供更多樣性的產品和服務。

另一方面，港交所在推動可持續發展的步伐也不會慢下來。會支持更多綠色創新公司集資發展。香港交易所在監管機構的角色上，將繼續推動市場提升ESG準則，透過發布合適的指引幫助所有市場參與者共同邁向可持續發展。

撰文：經濟通採訪組

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