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開市Go | 以伊衝突持續，三花智控招股上限定價，留意恒瑞走勢

20/06/2025

要聞盤點

 

1、美股周四(19日)六月獨立日休市，日經期貨截至上午8時05分下跌7.5點。

 

2、美國總統特朗普在社交媒體發文指，已簽署行政命令，將字節跳動剝離短片分享平台「TikTok」美國資產的最後期限延長90天，直至今年9月17日。

 

3、加拿大政府公布，若在今年7月21日前無法與美國解決關稅爭拗，將調高美國進口鋼鋁產品的關稅，以保護本土的鋼鋁生產行業。同時引入新規定，限制在加拿大的大型項目只可選用本國鋼鋁。另外，加拿大亦可能設立配額制度，阻止其他國家將大量鋼鋁運入該國。

 

4、市場憂慮美國可能介入以色列與伊朗衝突，推動國際油價升近3%。紐約期油在電子交易時段曾升逾3%，其後升幅顯著收窄；至於布倫特期油收報每桶78.85美元，上升2.8%，並創近五個月新高。

 

4、《路透》引述消息人士透露，歐盟官員越來越傾向放棄要求特朗普政府，取消10%基準關稅安排。相關官員指，隨著美國4及5月關稅收入顯著上升，相信要求美國取消10%對等關稅的可能性很渺茫。

 

5、中國駐美大使謝鋒受邀出席美中貿易全國委員會晚宴時再次呼籲，美國撤銷不合理高額關稅，並指科技封鎖只會激發中國加速自立自強。並強調中美貿易合作是優勢互補的雙向選擇、不是「你輸我贏」的零和遊戲。至於美國駐華大使龐德偉則強調，必須糾正不平衡貿易關係，不能過度依賴中國。

 

6、美國財政部數據顯示，中國4月減持82億美元美債，為連續兩月進行減持，持有規模下跌至7,572億美元，創2009年以來新低。《華爾街日報》早前報道，中國政府逐步減少持有美債，是為了增加對其他資產的投資以提高回報，同時為回應緊張的中美關係。

 

7、內媒報道，近期富途及長橋等本港券商集體叫停內地用戶「存量證明開戶」，轉而要求境外居住或工作證明，大幅提升審核門檻。另外，部分本港銀行亦同步收緊「打新」資格，審核環節明確拒絕內地投資者認購港股新股。報道提及，「打新」是指投資者參與申購首次公開招股(IPO)，有機會以最終確定的發行價在上市當日買入股票。

 

8、內地製冷空調電器零部件製造商三花智控(02050)公布，周四(19日)發售價已釐定為每股H股22.53元，為按招股價上限定價。集團預計，其H股將於下周一(23日)上午9時開始在聯交所主板買賣。

 

9、人工智能企業雲智聲(09678)今日至下周五(27日)招股，計劃全球發行156.098萬股，當中10%在港公開招股，其餘作國際發售，設15%超額配股權，每股作價介乎165元至205元，每手20股，入場費4141.35元，預期6月30日(星期一)掛牌。以招股中位價計，公司預期是自全球發售所得款項淨額約1.77億元。

 

10、銷售「if」品牌椰子水的泰國食品飲料公司IFBH Limited今日至下周三(25日)招股，計劃全球發售4166.68萬股，其中10%在港公開招股，其餘作國際發售，設15%超額配股權，每股作價介價25.3元至27.8元，每手200股，入場費5616.07元，預期6月31日(星期一)掛牌。以招股中位價計，公司預期是次全球發售所得淨額約達10.22億元。

 

11、泰德醫藥(03880)今日至下周三(25日)招股，計劃全球發售1680萬股，當中10%在港公開招股，其餘作國際配售，每股作價介乎28.4元至30.6元，每手100股，入場費3090.85元，預期於2025年6月30日(星期一)掛牌，聯席保薦人為摩根士丹利及中信証券。

 

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