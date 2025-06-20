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盤前攻略 | 特朗普兩周內決定是否打擊伊朗 港股續試兩萬三支持

20/06/2025

　　美股因六月節假期休市一天，但市場仍聚焦以色列與伊朗的事態發展。白宮發言人萊維特引述美國總統特朗普指，因近期與伊朗展開談判的可能性很高，將在兩周內決定是否打擊伊朗。據《路透》報道，兩周只是特朗普慣常的決策時間，並非確切期限，而特朗普亦指談判也有可能不會發生。

 

盤前攻略 | 特朗普兩周內決定是否打擊伊朗 港股續試兩萬三支持

 

　　萊維特強調，美國與伊朗一直保持聯繫，強調若有協議達成，內容必定包括「不得進行濃縮鈾活動」，重申特朗普堅持伊朗不得擁有核武的立場。

 

美指期貨先跌後回穩

 

　　美股休市但期貨市場仍有開市，華爾街對美國是否介入以伊戰事仍有憂慮，三大指數期貨一度向下，道期42000關口前有支持。今早亞洲時段開始後即有動力回升，三大指數期貨跌幅收窄。道期回升近300點，現報42392，跌120或0.28%；納期現報21916，跌29點或0.13%；標期現報6023，跌10點或0.18%。

 

牛倉大屠殺後轉移更低水位部署，初步續觀望23000支持

 

　　美指期貨走勢顯示市場都正在關注局勢變化，恒指夜期跌44點報23185，有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報23225，升13點，恒指開市難料方向。

 

　　上日港股跌勢加劇，急跌近500點且大市成交回升至2200億元水平，反映已有憂慮後市資金開始部署離場避險。參考恒指牛熊證街貨分布，上日恒指跌勢在盤中一路擴大，直撲殺穿23200，超過500點牛區遭到清算，包括兩個涉逾千張對應期指張數的100點區域。但看好資金轉為部署更低水平以待反彈，23000以下直至22500至22599的每100點區域都有過百張以至幾百張對應期指張數街貨新增，目前最重貨區位於23000至23099，涉836張對應期指張數，料今日會再進一步測試23000支持力度。

 

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