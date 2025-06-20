Labubu | 啟預售黃牛價急跌，官媒籲加強監管盲卡盲盒，泡泡瑪特連日急挫仍可吼？

「新消費F4」之一的內地潮玩品牌泡泡瑪特(09992)旗下爆紅產品Labubu 3.0系列首次開啟全球線上預售，卻引起黃牛市場震動，「回收價」腰斬，同時官媒《人民日報》發文批評盲卡盲盒商家誘青少年非理性消費，呼籲加強監管。泡泡瑪特今年以來已累漲近1.7倍，恰逢上述負面消息，連日借勢調整，今早(20日)再插逾半成。雖然公司日前遭大摩剔出焦點股名單，但獲摩通及中金唱好，或可趁現時股價進一步調整吸納。

（AP圖片）

Labubu 3.0首次開啟全球線上預售 黃牛回收價腰斬



泡泡瑪特旗下爆紅產品Labubu 3.0「前方高能」系列周三晚(18日)首次開啟全球線上預售，引起黃牛市場震動，部分資深玩家感慨「終於不用和黃牛鬥智鬥勇」。有內媒指，預售發貨已排期至今年9月。泡泡瑪特在中國多個平台同步預售，無預警大規模補貨，預計數量在400萬至500萬個。據報道，目前二手平台上Labubu 3.0一盒(內含6個盲盒)普遍叫價仍在1500元(人民幣．下同)以上，部分甚至高達2800元。但在黃牛群中，隨著預售開啟，Labubu 3.0系列「回收價」腰斬，黃牛普遍出價650至800元回收，部分隱藏款單品價格也從250元跌至100元。群裏有賣家開價1200元拋售自己搶來的預售，但無人問津，並有人接話稱，「已經崩盤了，700元至800元可收」。

自4月全球發售以來，Labubu 3.0系列引發搶購潮，泡泡瑪特App甚至登頂美國App Store購物榜，與此同時，黃牛囤貨、假貨泛濫等問題嚴重。有內媒引述泡泡瑪特內部人士透露，此次優化發售機制旨在讓更多真心喜愛IP的粉絲能夠買到Labubu。

官媒批盲卡盲盒商家誘青少年非理性消費 促加強監管

值得留意，官媒《人民日報》今日發表題為《盲卡盲盒哪能「無拘無束」》的文章，探討「盲卡」、「盲盒」對兒童和青少年的影響，指未成年人非理性追求稀有卡牌，每次動輒花數百元甚至數千元購買盲卡，背後暗藏商家精心設計的「商業陷阱」，讓未年人不斷衝動下單。文章建議有關部門進一步細化盲卡、盲盒監管規則，限制未成年人帳戶交易，並整治虛假宣傳、誘導消費等違法行為。

報道引述西南大學國家治理學院副院長張永紅分析，盲卡設計堪稱精準捕捉未成年人心理弱點的「商業陷阱」。它利用心理學中的「斯金納箱」原理，通過隨機獎勵製造期待感。比如抽卡時「下一次可能中獎」的錯覺，會刺激大腦分泌多巴胺，讓孩子不斷重複購買行為。西南大學法學院教授楊復衛亦稱，此類設計涉嫌利用未成年人心理發育尚未成熟、自控能力較弱的特點，誘導他們進行非理性消費，有悖於未成年人保護法中「不得危害未成年人身心健康」的立法宗旨。

港珠澳大橋海關上周截獲三批逾兩萬隻冒牌Labubu



另外，海關總署微信公眾號昨日(19日)發文指，珠海拱北海關所屬港珠澳大橋海關近日連續查獲3宗出口跨境電商侵權貨物案，共查獲侵犯泡泡瑪特品牌商品20599件。海關總署指，6月12日(上周四)凌晨1時，在港珠澳大橋珠海公路口岸出境貨運查驗場，現場關員對一輛轉關出口的跨境貨車進行機檢查驗時，發現一批灰棕色紙箱裏裝有大量盲盒及毛絨玩具，共計10465件，其中部分外包裝上印有「POP MART」(泡泡瑪特)的品牌標識，其他商品均無品牌標識，但外形IP均為泡泡瑪特當前最熱門的Labubu系列。當日下午2時及晚上8時，關員又連續查獲2輛裝運印有「POP MART」品牌標識盲盒及毛絨玩具的轉關出口跨境貨車，分別有7734件及2400件。

經權利人確認，上述盲盒及毛絨玩具均未經授權使用「POP MART」的標識，侵犯了其商標權和著作權。權利人已依法向海關申請知識產權保護，目前，該批貨物已按規定作進一步處理。

獲摩通升目標價至330元 惟遭大摩剔出焦點股名單

摩通近日發表研報，將泡泡瑪特目標價調升32%，至330港元，理由是包括Labubu和Crybaby在內的數個標誌性IP的品牌熱度及全球消費者需求超出預期，加上即將推出的新品。該行將泡泡瑪特列入正面催化劑觀察名單，預測其2025年上半年盈利將達35億元人民幣，超越2024年全年盈利，並重申該股是該行在中國消費領域的首選股，接下來的催化劑包括7月份可能發布的盈利預喜、即將推出的「Labubu & Friends」動畫，以及可能推出的互動及人工智能玩具。

中金則指，據數據顯示，全球IP玩具市場2024年規模為5251億元人民幣，預計2024至2029年CAGR為8%，其中，中國及東南亞有望貢獻市場一半份額。中金看好國內潮玩龍頭提升IP運營的綜合實力，並有望在全球市場突破帶來成長空間，推薦泡泡瑪特、布魯可(00325)、名創優品(09896)、晨光股份(滬:603899)及百聯股份(滬:600827)，均予「跑贏行業」，其中予泡泡瑪特目標價310港元。

另摩根士丹利日前公布最新港股策略報告，將原列於焦點股名單中的泡泡瑪特移除，加入中國財險(02328)，引起市場嘩然，原因在於，泡泡瑪特2024年全年交出亮眼業績，營收達130.4億元人民幣，年增近翻倍，淨利亦飆升至31.3億元人民幣，年增逾180%。市場解讀大摩此舉反映其對公司未來增長可持續性的存疑，並非單憑當期財報數據進行判斷。分析人士指，泡泡瑪特核心業務高度仰賴IP熱度與年輕消費者對「盲盒經濟」的黏著度，營運模式具有顯著波動性，加上整體消費環境不振，使其在資金輪動過程中被視為高風險標的。

溫鋼城：增長強勁熱潮未退 現價可小注吸200元更值博

iFAST Global Markets投資總監溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，泡泡瑪特股價有調整很正常，但應該只是「抖一抖」，未來料可繼續上升；但他補充，若沒人排隊沒人炒賣，未來走勢可能會轉弱。而泡泡瑪特的特點在於其增長，公司過去增長一直很強勁，2024年盈利增長1.85倍，2025年料增長1倍，2026年亦預期增長四成，若有機會跌深點可趁低吸納，今日於低位233元已做了支陽燭，若心急可先買些少，下一注可挨近200元再吼。其實，若喜歡增長型股份，泡泡瑪特近200元值得吸納，始終市場熱潮仍在，不需太擔心，即使現價買入可能也是「有買貴冇買錯」。

另溫鋼城提到，近期新消費股估值都已提高，大摩將泡泡瑪特剔出焦點股名單也無可厚非，加入財險則很明顯是想揀一些穩陣型股份，但買得泡泡瑪特一定不是只為保本收息，只是大摩取態變得保守，惟大摩也沒提到泡泡瑪特牽涉造假，公司若造假也不可能造到每間店舖都有人排隊，總之一日潮流未退都沒太大問題。



泡泡瑪特半日跌5.23%收報235.6元，連跌2日，累計跌幅10.28%，成交51.59億元。其他新消費概念股表現各異，蜜雪集團(02097)升2.67%報507元，毛戈平(01318)跌1.31%報98.25元，老鋪黃金(06181)跌0.18%報815元，布魯可(00325)跌6.88%報143.4元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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