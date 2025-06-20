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跨境支付通 | 中港跨境支付通周日推，港人北向匯款每日上限1萬元

20/06/2025

跨境支付通 | 中港跨境支付通周日推，港人北向匯款每日上限1萬元

 

　　人民銀行與香港金管局公布本月22日推出「跨境支付通」，兩地居民可以透過輸入收款方的手機號碼或帳戶號碼，進行即時小額跨境匯款，港人北向匯款每日上限1萬港元，每年上限20萬港元。

 

滙豐中銀恒生等6家港銀率先參與

 

　　金管局表示，「跨境支付通」推出初期，兩地分別有6家參與機構。現時內地方面的參與機構分別為中國農業銀行、中國銀行、交通銀行、中國建設銀行、招商銀行及中國工商銀行。至於香港方面的參與機構，分別為中銀香港、東亞銀行、中國建設銀行（亞洲）、恒生銀行、香港上海滙豐銀行及中國工商銀行（亞洲）。

 

　　金管局表示，「跨境支付通」能用於與兩地民生相關的匯款，在應用場景方面，適用於個人繳費，例如學費、醫療費、公用事業繳費；機構對個人匯款，例如發放薪金；將以先行先試運作，可根據實際需求安排匯款。

 

港人北向匯款每日上限1萬，每年上限20萬元

 

　　金管局指出，在個人對個人的匯款方面，在北向（香港至內地），匯款人需要為香港身份證持有人，在上限方面，每人每日上限1萬港元，每年上限20萬港元（以每家參與機構計算）；此限額獨立於現時每日8萬元人民幣的同名匯款限額。而在南向（內地至香港），匯款人需要為內地身份證持有人，上限為現行個人年度購匯便利化額度5萬美元。

 

逾十家銀行擬加入，收費與否視乎銀行決定

 

　　金管局助理總裁（金融基建）周文正表示，下一步工作將逐步累積經驗，優化服務，加入更多參與機構，並指「現時超過十間銀行排緊隊」，希望未來能優化和加入更多服務場景，現時相關銀行並沒有就「跨境支付通」的服務進行收費，未來會否就相關服務收費為銀行的商業決定。

 

　　他又指，現時上述「跨境支付通」的系統已能提供P2P以及P2B的服務，但P2B的服務或需根據銀行自身的相應配套，以決定有否提供相關服務。

 

撰文：經濟通採訪組

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