開市Go | 美聯儲理事放鴿，美軍空襲伊朗，在華用美技術擬收緊

要聞盤點

1、美股三大指數上周五(20日)收市個別發展，道指微升35點。市場密切關注伊朗與以色列的局勢發展。美國總統特朗普表示，將在未來兩周內決定是否介入以色列與伊朗的衝突。另外，聯儲局官員稱或最早於7月開始減息，令大市好淡爭持。道指收市升35.16點，或0.08%，報42206.82點；標普500指數跌13.03點，或0.22%，報5967.84點；納指跌98.86點，或0.51%，報19447.41點。中國金龍指數下跌66點。日經期貨截至上午8時02分下跌277.5點。

2、美國聯儲局理事沃勒公開表示，鑑於近期美國經濟數據持續向好，通脹逐步回落，聯儲局無需再長時間觀望，或將最早於今年7月的聯邦公開市場委員會會議上啟動減息。此番言論被市場解讀為聯儲局政策轉向的明確信號。

3、特斯拉行政總裁馬斯克表示，無人駕駛的士(Robotaxi)已經開始向公眾提供服務。另外，特斯拉擴展其中國儲能業務，並已與上海市政府簽署協議，將在中國內地落實首個電網側儲能電站項目，總投資額高達40億元人民幣。

4、美軍於上周六(21日)夜間對伊朗福爾多、納坦茲及伊斯法罕三個關鍵核設施進行轟炸，美國表示已徹底摧毀伊朗核設施。不過伊朗聲稱，已經轉移濃縮鈾設備，伊朗國會亦通過關閉霍爾木茲海峽，但仍待安全部門作最終決定。

5、《華爾街日報》引述消息報道，一位美國官員已通知台積電等半導體企業，美國政府計劃取消允許相關企業在華使用美國技術的豁免。

6、中國國家金融監管總局印發《商業銀行市場風險管理辦法》，提出商業銀行應當對市場風險實施限額管理，制定涵蓋包括臨時額度調整的各類和各級限額的管理制度，明確內部審批程序和流程，根據業務性質、規模、複雜程度和風險承受能力，設定、定期審查和更新限額，確保不同市場風險限額的邏輯一致性。

7、香港政府統計處公布，根據綜合消費物價指數，今年5月份整體消費物價與一年前同月比較，上升1.9%，比4月份及市場預測的2%升幅為低。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在5月份的按年升幅(即基本通脹率)為1%，亦較4月份(1.3%)為低。

8、陷入財困的西九管理局計劃發展7幢住宅大樓，可望維港景，涉及1995伙，預計2032年落成。該申請上周四(19日)已獲規劃署不反對，並於上周五(20日)由城規會審理且獲批准，預料項目獲批圖則後，可隨時上馬。

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