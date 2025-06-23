  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

開市Go | 美聯儲理事放鴿，美軍空襲伊朗，在華用美技術擬收緊

23/06/2025

要聞盤點

 

1、美股三大指數上周五(20日)收市個別發展，道指微升35點。市場密切關注伊朗與以色列的局勢發展。美國總統特朗普表示，將在未來兩周內決定是否介入以色列與伊朗的衝突。另外，聯儲局官員稱或最早於7月開始減息，令大市好淡爭持。道指收市升35.16點，或0.08%，報42206.82點；標普500指數跌13.03點，或0.22%，報5967.84點；納指跌98.86點，或0.51%，報19447.41點。中國金龍指數下跌66點。日經期貨截至上午8時02分下跌277.5點。

 

2、美國聯儲局理事沃勒公開表示，鑑於近期美國經濟數據持續向好，通脹逐步回落，聯儲局無需再長時間觀望，或將最早於今年7月的聯邦公開市場委員會會議上啟動減息。此番言論被市場解讀為聯儲局政策轉向的明確信號。

 

3、特斯拉行政總裁馬斯克表示，無人駕駛的士(Robotaxi)已經開始向公眾提供服務。另外，特斯拉擴展其中國儲能業務，並已與上海市政府簽署協議，將在中國內地落實首個電網側儲能電站項目，總投資額高達40億元人民幣。

 

4、美軍於上周六(21日)夜間對伊朗福爾多、納坦茲及伊斯法罕三個關鍵核設施進行轟炸，美國表示已徹底摧毀伊朗核設施。不過伊朗聲稱，已經轉移濃縮鈾設備，伊朗國會亦通過關閉霍爾木茲海峽，但仍待安全部門作最終決定。

 

5、《華爾街日報》引述消息報道，一位美國官員已通知台積電等半導體企業，美國政府計劃取消允許相關企業在華使用美國技術的豁免。

 

6、中國國家金融監管總局印發《商業銀行市場風險管理辦法》，提出商業銀行應當對市場風險實施限額管理，制定涵蓋包括臨時額度調整的各類和各級限額的管理制度，明確內部審批程序和流程，根據業務性質、規模、複雜程度和風險承受能力，設定、定期審查和更新限額，確保不同市場風險限額的邏輯一致性。

 

7、香港政府統計處公布，根據綜合消費物價指數，今年5月份整體消費物價與一年前同月比較，上升1.9%，比4月份及市場預測的2%升幅為低。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在5月份的按年升幅(即基本通脹率)為1%，亦較4月份(1.3%)為低。

 

8、陷入財困的西九管理局計劃發展7幢住宅大樓，可望維港景，涉及1995伙，預計2032年落成。該申請上周四(19日)已獲規劃署不反對，並於上周五(20日)由城規會審理且獲批准，預料項目獲批圖則後，可隨時上馬。

 

開市Go | 美聯儲理事放鴿，美軍空襲伊朗，在華用美技術擬收緊

 

開市Go | 美聯儲理事放鴿，美軍空襲伊朗，在華用美技術擬收緊

 

開市Go | 美聯儲理事放鴿，美軍空襲伊朗，在華用美技術擬收緊

 

開市Go | 美聯儲理事放鴿，美軍空襲伊朗，在華用美技術擬收緊

 

etnet香港好去處推出小紅書版！立即追蹤@通仔GoGoGo 以獲取最新情報！► 即睇詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00027

銀河娛樂

33.050

異動股

09636

九方智投控股

41.100

異動股

02410

同源康醫藥－Ｂ

19.520

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 42,226.43
    +19.61 (+0.046%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,982.75
    +14.91 (+0.250%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 19,515.08
    +67.67 (+0.348%)
精選預託證券 More
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰升88.727
變動率︰+3.883%
較港股︰+0.31%
00001 長和
按盤價(HKD)︰升47.649
變動率︰+2.361%
較港股︰-1.55%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰升398.312
變動率︰+1.787%
較港股︰-0.17%
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰升4.600
變動率︰+1.658%
較港股︰-0.22%
精選中資美股 More
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰升43.420
變動率︰+1.378%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升10.410
變動率︰+0.677%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰跌112.200
變動率︰-0.717%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰跌25.040
變動率︰-1.572%
精選美股 More
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰升354.524
變動率︰+10.046%
NVAX
Novavax
按盤價(USD)︰跌6.235
變動率︰-2.730%
BNTX
BioNTech SE American Depositary Share
按盤價(USD)︰跌102.820
變動率︰-3.483%
M
Macy's
按盤價(USD)︰跌10.645
變動率︰-3.665%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 23/06/2025 12:15 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：23/06/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 23/06/2025 12:15 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00027 銀河娛樂
  • 33.050
  • 09636 九方智投控股
  • 41.100
  • 02410 同源康醫藥－Ｂ
  • 19.520
  • 00101 恒隆地產
  • 6.960
  • 03690 美團－Ｗ
  • 131.400
股份推介
  • 02722 重慶機電
  • 1.090
  • 目標︰--
  • 01347 華虹半導體
  • 34.200
  • 目標︰$44.00
  • 02508 聖貝拉
  • --
  • 目標︰--
  • 02161 健倍苗苗
  • 3.100
  • 目標︰$4.00
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 11.440
  • 目標︰$12.30
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 110.800
  • 00700 騰訊控股
  • 504.000
  • 00388 香港交易所
  • 399.000
  • 02318 中國平安
  • 47.500
  • 00005 滙豐控股
  • 91.800
報章貼士
  • 06896 金嗓子
  • 4.550
  • 目標︰--
  • 01929 周大福
  • 13.000
  • 目標︰--
  • 00322 康師傅控股
  • 11.520
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

23/06/2025 16:45  《盤後部署》中東戰爭若兩星期內未完，預計油金類股份會開始作動

23/06/2025 18:33  中國建築等三家國企據報參與競買蘇伊士公司在華水務資產

23/06/2025 18:55  《匯思－余偉文》余偉文為穩定幣熱潮降溫，指不是投資或投機工具

23/06/2025 13:02  【理財通】梁鳳儀：理財通2.0結果滿意，冀短期公布新消息

23/06/2025 18:35  中國財政部據報考慮在澳門發行60億元人民幣國債

23/06/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入７８﹒９５億元，買美團沽阿里

23/06/2025 08:35  【大行炒Ｄ乜】高盛升中金、信証目標，摩通恢復眾安在綫超配評級

23/06/2025 16:28  《財資快訊》美電升報７﹒８５００，一個月拆息較上日升１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 李強將出席達沃斯論壇，汽車經銷商籲縮返利兌現期新文章
人氣文章

新聞>專訪

專訪 | 林本利：地產商要錢不要貨拖累二手，善用息差有著數（有片）新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

芯片股 | 傳美擬取消晶片商在華技術豁免，中芯華虹曾飆逾半成可再吼？新文章
品味生活
生活
人氣文章

Member Zone

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎
人氣文章

港是港非．李慕飛

「留學香港」打得響，自資院校也瘋狂
人氣文章

影視娛樂

《侏羅紀世界：重生》生物基因變種 異形恐龍秘密誕生 外表驚嚇參考《星球大戰》怪獸
DIVA CHANNEL
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

從設計概念到首飾成品的橋樑！展覽《筆脈珍傳：法國珠寶巧藝二百年》，看L’ÉCOLE珍藏手繪珠寶設計圖
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

佬物與潮物的一線之差！ Sling bag掀起時尚新風潮，是紳士皮具年輕化的跳板？
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

第三者的情傷和自虐：折磨自己，背後是想得到更多的愛
健康好人生 Health Channel
人氣文章
63歲法籍華人富商涉詐騙柬埔寨機場被捕，港網紅女兒稱父「被綁架」引發國際關注新文章
人氣文章
我們與解離的距離
人氣文章
美國研究：每日飲這種飲品腸癌擴散風險增，醫生警告多數患者已屬晚期
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/06/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/06/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/06/2025 00:15
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/06/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事23/06/2025
神州經脈 | 李強將出席達沃斯論壇，汽車經銷商籲縮返利兌現期
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

伊朗會封鎖霍爾木茲海峽嗎？

23/06/2025 13:53

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，創興南商上調港元短期存息，建行亞...

22/06/2025 10:55

貨幣攻略

聯儲議息 | FOCUS | 鮑公再拒「減息令」，侵侵「伊朗...

19/06/2025 12:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處