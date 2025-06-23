盤前攻略 | 傳伊擬封鎖海峽美指期貨受壓 港股料大跌空間不多

上周五美股觀望中東局勢進展，三大指數窄幅上落，道指升35點報42206，納指跌98點報19447，標普跌13點報5967。但隨後白宮宣布已對伊朗三個重要核設施進行攻擊，標誌美軍已正式參與攻擊伊朗外，同時美國總統特朗普亦指伊朗主要核設施已「徹底摧毀」。最新有傳，伊朗正計劃封鎖霍爾木茲海峽作為報復，美國國務卿魯比奧呼籲中國向伊朗施壓避免衝突升級，並重申核談判立場。

（Canva圖片）

美股三大指數期貨今早亞太時段開市後受壓，道期現報42352跌163點或0.38%，納期報21723跌121點或0.55%，標期報5992跌25點或0.43%。

中概股、ADR跟跌

上周五中概股普遍跟跌；阿里巴巴跌0.42%報113.01美元，拼多多跌1.02%報101.21美元，京東跌3.26%報31.44美元，百度跌1.09%報83.62美元，理想跌1.55%報26.01美元，小鵬跌1.61%報18.31美元，蔚來跌0.29%報3.41美元，富途跌6.43%報114.31美元，金山雲跌4.06%報11.59美元。

上周五恒指夜期跌125點報23396。ADR較港股造價折讓；騰訊(00700)ADR較港股低0.63%，折合502.3港元；美團(03690)ADR較港股低0.82%，折合127.5港元；小米(01810)ADR較港股低0.70%，折合53.7港元；友邦(01299)ADR較港股低0.28%，折合67.7港元；滙控(00005)ADR較港股低0.57%，折合91.7港元。

熊證街貨急增，牛倉未見進一步部署料23000前有支持

目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報23340，跌100點，恒指料跟隨低開約100點。恒指上周五反彈近300點，連跌三日後的反彈即時吸引淡友部署，參考恒指牛熊證街貨分布，截至上周五最貼價熊區位於23800至23899，單日淨增500張對應期指張數至1312張，對上三個100點區域每區皆淨增逾170張對應期指張數街貨，相反牛證區域未見乘勝狙擊，未構成巨大下攻誘因，預計目前恒指大跌壓力不大，即市支持初步以上日低位約23200為參考。

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