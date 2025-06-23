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港股 | 午市前瞻 | 市場押注美國勝券在握 李寧若有收購動作將帶動重估

23/06/2025

　　美軍介入以伊衝突，上周六轟炸伊朗核設施，伊朗矢言不會放棄核計劃。中東緊張局勢持續升溫，恒指低開195點後，早段受壓，跌幅一度擴大至258點。惟A股盤中掉頭向上，恒指跟隨倒升。恒生指數半日報23498，跌31點或0.1%，主板成交超過1082億元。恒生中國企業指數報8517，跌9點或0.1%。恒生科技指數報5133，跌不足1點。

 

港股 | 午市前瞻 | 市場押注美國勝券在握 李寧若有收購動作將帶動重估

 

郭家耀：港股市底偏強，料23000至24000上落

 

　　白宮宣布已對伊朗三個重要核設施進行攻擊，標誌美軍已正式參與打擊伊朗。有傳伊朗議會已通過封鎖霍爾木茲海峽作為報復，有待相關部門批准後便會落實。美國國務卿魯比奧指封鎖海峽將是「經濟自殺」，呼籲中國向伊朗施壓避免衝突升級，並重申核談判立場。

 

　　今早早段美股主要指數期貨普遍受壓，港股開市一度跌逾200點，但隨後反覆蓋向上回升，更一度倒升數十點高見23600。港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀向《經濟通通訊社》表示，整體外圍對美軍攻擊未算有太大反應，表示市場都預期伊朗不會有強硬動作，始終伊朗若大幅反擊對於地區內盟友利益亦不相符，故區內國家難以支持伊朗，以色列與美國幾乎勝券在握。

 

　　故此，港股今早亦展現韌力，郭家耀預計目前市底仍強，恒指將在23000至24000間波動上落。他提到，近期大市主力的科技股及汽車股等都深受內捲影響，資金轉移尋找不同概念如穩定幣及高息股等作輪換，料在內地減息環境下亦有利資金部署後者。

 

李寧增持仍未見利好股價，料借鑒安踏多收購才有利股價

 

　　李寧(02331)近期頻頻增持，最新一次李寧家族在上周四(19日)場外增持公司640萬股，每股平均造價約14.96元，涉資9573.3萬元，持股量由11.34%增至11.59%，為約一星期內第五次增持。郭家耀指增持屬正面消息，但股價方面未算太過利好，他認為市場對李寧業務基本面仍不大看好，與經濟環境息息相關下公司未有能力獨自走強，要闖一片天唯靠出海策略，但現時仍未見有相關動作，故料李寧股價仍傾向與大市同步為主。

 

　　與對手安踏(02020)不同，以往李寧都主要經營自己品牌，不如安踏旗下多個品牌多管齊下爭取市佔，郭家耀不排除李寧或有可能借鑒安踏，提出一些整合動作以增強競爭力，屆時市場將有基礎對李寧重新評估，但目前仍有待消息公布。針對股價，他指目前股價支持位明確，15元之下14元以上已有支持，短期要挑戰17元、18元都不算難，但綜合上述預測估計仍以短炒為主。

 

港股 | 午市前瞻 | 市場押注美國勝券在握 李寧若有收購動作將帶動重估

李寧股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

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