  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

芯片股 | 傳美擬取消晶片商在華技術豁免，中芯華虹曾飆逾半成可再吼？

23/06/2025

　　據報美國政府告知台積電(US.TSM)及三星等全球領先半導體企業，計劃取消允許其在華使用美國技術的豁免，內地晶片股今日(23日)反而再炒作國產替代概念，中芯國際(00981)及華虹半導體(01347)都曾飆逾半成。有券商指美國半導體出口管制持續升級，國產替代有望加速推進，事實上，近日就有內地科學家宣布成功研製全球首款超高並行光計算集成晶片「流星一號」，不需依賴傳統光刻機工藝，中芯及華虹等晶片股或可再吼，其中華虹已連升6日，中芯似乎較落後，且有機構指其於首季全球晶圓代工市場份額升至6%，逼近排第二的三星，可能更值博。

 

（AP圖片）

 

美擬取消晶片商在華用美技術豁免　傳已知會台積電三星


　　《華爾街日報》引述知情人士表示，一位美國官員已通知台積電、三星電子等全球領先的半導體企業，美國政府計劃取消允許相關企業在華使用美國技術的豁免。另外，美國商務部發言人發表的聲明指，晶片製造商仍可以在中國營運，針對晶片的新執法機制，與適用於向中國出口的其他半導體公司許可要求類似。


　　報道稱，三星電子、SK海力士和台積電目前享受全面豁免，允許它們將美國晶片製造設備運送到其在中國的工廠，而毋須每次都單獨申請許可證。白宮官員表示，今次行動並非新的貿易升級，旨在使晶片設備的許可制度與中國現有的稀土材料許可制度類似。

 

內地科學家研製超高並行光計算晶片　不依賴光刻機工藝

 

　　另外，近日中國科學院上海光學精密機械研究所空天激光技術與系統部謝鵬研究員團隊宣布，成功研製全球首款超高並行光計算集成晶片「流星一號」，並在國際上首次實現並行度超過100的光子計算原型驗證系統。一直以來，如何在提升光計算並行度的同時，保證晶片的計算密度，是光計算領域面臨的關鍵挑戰。這一突破被視為光計算領域「里程碑式進展」，為突破傳統電子晶片算力與功耗瓶頸開闢全新路徑。


　　行業分析認為，「流星一號」的誕生為國產半導體產業提供了「換道超車」的戰略機遇。當前全球高端晶片市場被英偉達、AMD等巨頭壟斷，中國在7nm以下先進製程仍面臨技術封鎖，而光計算晶片不依賴傳統光刻機工藝，其核心器件可通過國內成熟的光電子集成技術實現自主可控。

 

　　民生證券研報指，光子計算在數據中心、自動駕駛、AI大模型推理等場景具有不可替代性。以數據中心為例，單台搭載「流星一號」的服務器可替代50台傳統GPU服務器，能耗降低80%。若實現規模化商用，將重塑全球AI算力市場格局。

 

中原證券：美半導體出口管制持續升級　國產替代有望加速推進

 

　　中原證券認為，近年來外部環境對中國半導體產業限制不斷加劇，隨著美國「對等關稅」政策落地，美國半導體出口管制持續升級，半導體產業鏈卡脖子核心環節自主可控需求仍然迫切，國產替代有望加速推進，國內半導體產業鏈國產化率較低的環節有望充分受益。


　　廣發證券指，半導體行業在AI等新技術的帶領下呈現以下趨勢：第一，汽車電子、新能源、物聯網、大數據和AI等領域新技術、新產品的滲透率提升和需求增長，成為半導體板塊成長的重要動力；第二，國產化持續推進，近年來貿易摩擦凸顯出半導體供應鏈安全和自主可控的重要性和緊迫性，政府在產業政策、稅收、人才培養等方面加大了對本土半導體製造的支持，國內晶圓製造及其配套產業環節加速發展勢在必行。此外，5月份高技術製造業PMI連續4月高於榮枯線至50.9%，延續結構性修復，反映出電子及半導體行業的景氣度持續向好。

 

台積電首季晶圓代工市佔達67.6%　中芯市佔擴至6%逼近三星

 

　　市場研究機構TrendForce報告顯示，今年首季度全球首十大晶圓代工廠中，台積電憑藉先進製程導入速度和良率控制的絕對優勢，以67.6%市場份額穩居榜首。而中芯國際正迅速追趕南韓三星電子，市場份額已攀升至6%，並持續增長，三星電子的市場份額則降至7.7%。業內人士指，中芯國際的增長原因是應對美國關稅，和利用國內政策採取提前建立庫存策略，使公司在市場整體放緩的背景下實現逆勢增長。


　　TrendForce報告又顯示，受季節性市場淡季影響，首季度全球前十大晶圓代工公司總收入為364.3億美元，按季降5.4%。但中芯成為前三大公司中唯一一家實現營收增長的企業。按國際財務報告準則，首季銷售收入22.47億美元，按年增加28.4%，按季增加1.8%。錄得純利1.88億美元，按年增長161.9%，按季增長74.8%。


天風證券：華虹首季產線處滿產狀態　有望通過漲價轉嫁成本壓力

 

　　另多家機構給予華虹半導體「買入」評級，其中天風證券發表研報稱，華虹半導體今年首季總體產能利用率達到102.7%，產線處於滿產狀態，二三季度進入傳統旺季，預計市場需求日趨旺盛。半導體製造所需原材料和設備的獲得成本或有提升，增加了成本端的壓力。在供需緊張和成本上升的雙重作用下，預計晶圓代工行業普遍存在漲價預期。華虹半導體作為特色工藝代工龍頭，具備較強的定價能力，有望通過產品漲價來轉嫁成本壓力，提升盈利水平。中泰證券則稱恢復跟蹤華虹半導體H股，給予「買進」評級。

 

何啟俊：晶片股受惠國產化可追落後　中芯更值博先上望48元

 

芯片股 | 傳美擬取消晶片商在華技術豁免，中芯華虹曾飆逾半成可再吼？

（何啟俊）


　　俊賢資產管理投資總監何啟俊指，雖然現處於中美貿易戰緩和期間，但不相信美國會放鬆對中國科技上的限制尤其針對芯片產業如AI等，料在未來一兩年甚至於特朗普在任期間都會繼續，就算美國沒再推出個別限制措施，國產化也會全力推進，反而更應關注的是此類國產晶片股每季業績及行業表現，中芯第一季業績就頗佳，至於近一兩個月中芯及華虹股價偏弱，跑輸大市，一來中芯對第二季業績指引較差，料收入及毛利率都下跌。事實上，第一季業績好相信是受惠下游消費電子客戶因應AI普及化等備貨潮，但隨著第二季出現關稅問題，一些下游客戶可能要再觀望中美關稅情況。


　　不過，何啟俊指，觀乎近期中美貿易戰有所緩和，加上股價落後及國產化消息，有些資金似乎對中芯及華虹信心再現，且近期也不見其有太多壞消息，現價可以買入追落後，尤其中芯今日才第一日見起色，更加值博，今日出現的陽燭亦見突破下降軌，之前也只稍跌穿40元，現價可嘗試追入，初步上望48元。另外，此類股份往往是炒預期，不用太擔心市盈率偏高，若稍後公布了第二季業績，加上管理層業績指引沒之前那麼悲觀，中芯及華虹追落後空間都頗大。

 

　　晶片股今日普遍上升，中芯升4.56%收報41.3元，華虹升4.43%報34.2元，上海復旦(01385)升1.58%報28.9元，ASMPT(00522)升3.39%報54.85元，晶門半導體(02878)升3.53%報0.44元，宏光半導體(06908)升7.84%報0.55元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫傑分析，請按此


其他晶片股相關新聞：
《Ａ股行情》滬指翻紅半日收升０﹒１５％，半導體、航運股大漲
《Ａ股焦點》美擬撤銷芯片商在華技術授權，滬深半導體股自強上揚
《異動股》中芯逆市升４％，美國擬收緊在華用美半導體技術
《華為動向》華為去年研發開支逾１７００億，中美競爭下加大投入

想延緩老化、保持年輕？堅持每日3件事：魚油+維他命D+運動=「慢老」！現凡購買 維柏健【3倍精煉魚油】，即享68折$239.3 (原價$352)，更享+$78換購維柏健【健骨維他命D3】(原價$138)！(優惠期至15/7/2025)► 了解詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00027

銀河娛樂

33.050

異動股

09636

九方智投控股

41.100

異動股

02410

同源康醫藥－Ｂ

19.520

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 42,224.42
    +17.60 (+0.042%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,982.33
    +14.49 (+0.243%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 19,514.29
    +66.88 (+0.344%)
精選預託證券 More
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰升88.726
變動率︰+3.883%
較港股︰+0.31%
00001 長和
按盤價(HKD)︰升47.648
變動率︰+2.361%
較港股︰-1.55%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰升398.307
變動率︰+1.787%
較港股︰-0.17%
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰升4.600
變動率︰+1.658%
較港股︰-0.22%
精選中資美股 More
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰升43.420
變動率︰+1.378%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升10.410
變動率︰+0.677%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰跌112.200
變動率︰-0.717%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰跌25.040
變動率︰-1.572%
精選美股 More
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰升354.657
變動率︰+10.087%
NVAX
Novavax
按盤價(USD)︰跌6.235
變動率︰-2.730%
BNTX
BioNTech SE American Depositary Share
按盤價(USD)︰跌102.820
變動率︰-3.483%
M
Macy's
按盤價(USD)︰跌10.645
變動率︰-3.665%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 23/06/2025 12:17 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：23/06/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 23/06/2025 12:17 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00027 銀河娛樂
  • 33.050
  • 09636 九方智投控股
  • 41.100
  • 02410 同源康醫藥－Ｂ
  • 19.520
  • 00101 恒隆地產
  • 6.960
  • 03690 美團－Ｗ
  • 131.400
股份推介
  • 02722 重慶機電
  • 1.090
  • 目標︰--
  • 01347 華虹半導體
  • 34.200
  • 目標︰$44.00
  • 02508 聖貝拉
  • --
  • 目標︰--
  • 02161 健倍苗苗
  • 3.100
  • 目標︰$4.00
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 11.440
  • 目標︰$12.30
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 110.800
  • 00700 騰訊控股
  • 504.000
  • 00388 香港交易所
  • 399.000
  • 02318 中國平安
  • 47.500
  • 00005 滙豐控股
  • 91.800
報章貼士
  • 06896 金嗓子
  • 4.550
  • 目標︰--
  • 01929 周大福
  • 13.000
  • 目標︰--
  • 00322 康師傅控股
  • 11.520
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

23/06/2025 16:45  《盤後部署》中東戰爭若兩星期內未完，預計油金類股份會開始作動

23/06/2025 18:33  中國建築等三家國企據報參與競買蘇伊士公司在華水務資產

23/06/2025 18:55  《匯思－余偉文》余偉文為穩定幣熱潮降溫，指不是投資或投機工具

23/06/2025 13:02  【理財通】梁鳳儀：理財通2.0結果滿意，冀短期公布新消息

23/06/2025 18:35  中國財政部據報考慮在澳門發行60億元人民幣國債

23/06/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入７８﹒９５億元，買美團沽阿里

23/06/2025 08:35  【大行炒Ｄ乜】高盛升中金、信証目標，摩通恢復眾安在綫超配評級

23/06/2025 16:28  《財資快訊》美電升報７﹒８５００，一個月拆息較上日升１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 李強將出席達沃斯論壇，汽車經銷商籲縮返利兌現期新文章
人氣文章

新聞>專訪

專訪 | 林本利：地產商要錢不要貨拖累二手，善用息差有著數（有片）新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

芯片股 | 傳美擬取消晶片商在華技術豁免，中芯華虹曾飆逾半成可再吼？新文章
品味生活
生活
人氣文章

生財有道

定期存款 | 一周定存合集，創興南商上調港元短期存息，建行亞洲7日美元定存達10.8厘
人氣文章

改朝換代Digital．Jimmy Leung

Nvidia將成為AI央行，黃仁勳將成為央行總裁？
人氣文章

騙局大拆解

6月15日起 告票電子化：提防假冒 小心騙徙！真電子告票短訊發送人必定為「#HKPF-eTT」
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

來一場雨季藝文漫遊！鋼琴冠軍沈靖韜亞巡首站、蝦頭《獨腳絲打噏》、港樂致敬樂經典電影配樂
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

曾任新加坡首任總理家廚！星馬名廚堅尼地城新餐廳：自家配方濃郁鮮味喇沙摻摻、南洋法式焗泥蟹，回味經典星馬家鄉菜！
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

三角戀敗陣又如何？活得比他們好，才是最狠的報復
健康好人生 Health Channel
人氣文章
孕媽懷三胞胎最終只剩1胎，專家揭罕見原因或擁兩組DNA
人氣文章
長短腳問題︱調整盤骨傾斜︰利用硬帶或毛巾，兩大簡易訓練強化盤骨及臗部
人氣文章
63歲法籍華人富商涉詐騙柬埔寨機場被捕，港網紅女兒稱父「被綁架」引發國際關注新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/06/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/06/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/06/2025 00:17
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/06/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事23/06/2025
神州經脈 | 李強將出席達沃斯論壇，汽車經銷商籲縮返利兌現期
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

伊朗會封鎖霍爾木茲海峽嗎？

23/06/2025 13:53

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，創興南商上調港元短期存息，建行亞...

22/06/2025 10:55

貨幣攻略

聯儲議息 | FOCUS | 鮑公再拒「減息令」，侵侵「伊朗...

19/06/2025 12:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處