芯片股 | 傳美擬取消晶片商在華技術豁免，中芯華虹曾飆逾半成可再吼？

據報美國政府告知台積電(US.TSM)及三星等全球領先半導體企業，計劃取消允許其在華使用美國技術的豁免，內地晶片股今日(23日)反而再炒作國產替代概念，中芯國際(00981)及華虹半導體(01347)都曾飆逾半成。有券商指美國半導體出口管制持續升級，國產替代有望加速推進，事實上，近日就有內地科學家宣布成功研製全球首款超高並行光計算集成晶片「流星一號」，不需依賴傳統光刻機工藝，中芯及華虹等晶片股或可再吼，其中華虹已連升6日，中芯似乎較落後，且有機構指其於首季全球晶圓代工市場份額升至6%，逼近排第二的三星，可能更值博。

（AP圖片）

美擬取消晶片商在華用美技術豁免 傳已知會台積電三星



《華爾街日報》引述知情人士表示，一位美國官員已通知台積電、三星電子等全球領先的半導體企業，美國政府計劃取消允許相關企業在華使用美國技術的豁免。另外，美國商務部發言人發表的聲明指，晶片製造商仍可以在中國營運，針對晶片的新執法機制，與適用於向中國出口的其他半導體公司許可要求類似。



報道稱，三星電子、SK海力士和台積電目前享受全面豁免，允許它們將美國晶片製造設備運送到其在中國的工廠，而毋須每次都單獨申請許可證。白宮官員表示，今次行動並非新的貿易升級，旨在使晶片設備的許可制度與中國現有的稀土材料許可制度類似。

內地科學家研製超高並行光計算晶片 不依賴光刻機工藝

另外，近日中國科學院上海光學精密機械研究所空天激光技術與系統部謝鵬研究員團隊宣布，成功研製全球首款超高並行光計算集成晶片「流星一號」，並在國際上首次實現並行度超過100的光子計算原型驗證系統。一直以來，如何在提升光計算並行度的同時，保證晶片的計算密度，是光計算領域面臨的關鍵挑戰。這一突破被視為光計算領域「里程碑式進展」，為突破傳統電子晶片算力與功耗瓶頸開闢全新路徑。



行業分析認為，「流星一號」的誕生為國產半導體產業提供了「換道超車」的戰略機遇。當前全球高端晶片市場被英偉達、AMD等巨頭壟斷，中國在7nm以下先進製程仍面臨技術封鎖，而光計算晶片不依賴傳統光刻機工藝，其核心器件可通過國內成熟的光電子集成技術實現自主可控。

民生證券研報指，光子計算在數據中心、自動駕駛、AI大模型推理等場景具有不可替代性。以數據中心為例，單台搭載「流星一號」的服務器可替代50台傳統GPU服務器，能耗降低80%。若實現規模化商用，將重塑全球AI算力市場格局。

中原證券：美半導體出口管制持續升級 國產替代有望加速推進

中原證券認為，近年來外部環境對中國半導體產業限制不斷加劇，隨著美國「對等關稅」政策落地，美國半導體出口管制持續升級，半導體產業鏈卡脖子核心環節自主可控需求仍然迫切，國產替代有望加速推進，國內半導體產業鏈國產化率較低的環節有望充分受益。



廣發證券指，半導體行業在AI等新技術的帶領下呈現以下趨勢：第一，汽車電子、新能源、物聯網、大數據和AI等領域新技術、新產品的滲透率提升和需求增長，成為半導體板塊成長的重要動力；第二，國產化持續推進，近年來貿易摩擦凸顯出半導體供應鏈安全和自主可控的重要性和緊迫性，政府在產業政策、稅收、人才培養等方面加大了對本土半導體製造的支持，國內晶圓製造及其配套產業環節加速發展勢在必行。此外，5月份高技術製造業PMI連續4月高於榮枯線至50.9%，延續結構性修復，反映出電子及半導體行業的景氣度持續向好。

台積電首季晶圓代工市佔達67.6% 中芯市佔擴至6%逼近三星

市場研究機構TrendForce報告顯示，今年首季度全球首十大晶圓代工廠中，台積電憑藉先進製程導入速度和良率控制的絕對優勢，以67.6%市場份額穩居榜首。而中芯國際正迅速追趕南韓三星電子，市場份額已攀升至6%，並持續增長，三星電子的市場份額則降至7.7%。業內人士指，中芯國際的增長原因是應對美國關稅，和利用國內政策採取提前建立庫存策略，使公司在市場整體放緩的背景下實現逆勢增長。



TrendForce報告又顯示，受季節性市場淡季影響，首季度全球前十大晶圓代工公司總收入為364.3億美元，按季降5.4%。但中芯成為前三大公司中唯一一家實現營收增長的企業。按國際財務報告準則，首季銷售收入22.47億美元，按年增加28.4%，按季增加1.8%。錄得純利1.88億美元，按年增長161.9%，按季增長74.8%。



天風證券：華虹首季產線處滿產狀態 有望通過漲價轉嫁成本壓力

另多家機構給予華虹半導體「買入」評級，其中天風證券發表研報稱，華虹半導體今年首季總體產能利用率達到102.7%，產線處於滿產狀態，二三季度進入傳統旺季，預計市場需求日趨旺盛。半導體製造所需原材料和設備的獲得成本或有提升，增加了成本端的壓力。在供需緊張和成本上升的雙重作用下，預計晶圓代工行業普遍存在漲價預期。華虹半導體作為特色工藝代工龍頭，具備較強的定價能力，有望通過產品漲價來轉嫁成本壓力，提升盈利水平。中泰證券則稱恢復跟蹤華虹半導體H股，給予「買進」評級。

何啟俊：晶片股受惠國產化可追落後 中芯更值博先上望48元

（何啟俊）



俊賢資產管理投資總監何啟俊指，雖然現處於中美貿易戰緩和期間，但不相信美國會放鬆對中國科技上的限制尤其針對芯片產業如AI等，料在未來一兩年甚至於特朗普在任期間都會繼續，就算美國沒再推出個別限制措施，國產化也會全力推進，反而更應關注的是此類國產晶片股每季業績及行業表現，中芯第一季業績就頗佳，至於近一兩個月中芯及華虹股價偏弱，跑輸大市，一來中芯對第二季業績指引較差，料收入及毛利率都下跌。事實上，第一季業績好相信是受惠下游消費電子客戶因應AI普及化等備貨潮，但隨著第二季出現關稅問題，一些下游客戶可能要再觀望中美關稅情況。



不過，何啟俊指，觀乎近期中美貿易戰有所緩和，加上股價落後及國產化消息，有些資金似乎對中芯及華虹信心再現，且近期也不見其有太多壞消息，現價可以買入追落後，尤其中芯今日才第一日見起色，更加值博，今日出現的陽燭亦見突破下降軌，之前也只稍跌穿40元，現價可嘗試追入，初步上望48元。另外，此類股份往往是炒預期，不用太擔心市盈率偏高，若稍後公布了第二季業績，加上管理層業績指引沒之前那麼悲觀，中芯及華虹追落後空間都頗大。

晶片股今日普遍上升，中芯升4.56%收報41.3元，華虹升4.43%報34.2元，上海復旦(01385)升1.58%報28.9元，ASMPT(00522)升3.39%報54.85元，晶門半導體(02878)升3.53%報0.44元，宏光半導體(06908)升7.84%報0.55元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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