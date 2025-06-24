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開市Go | 以伊或停火，比亞迪返利經銷商，留意智駕板塊炒作

24/06/2025

要聞盤點

 

1、美國上周末空襲伊朗核設施後，伊朗的反應較市場預期克制及溫和，美股三大指數收市報升，原油價格則大幅下挫逾8%。道指收市升374.96點，或0.89%，報42581.78點；標普500指數升57.33點，或0.96%，報6025.17點；納指升183.56點，或0.94%，報19630.97點。中國金龍指數上升61點。日經期貨截至上午8時06分上升262.5點。

 

2、標普全球最新公布，美國6月服務業採購經理指數(PMI)初值錄得53.1，高於市場預期的53，惟較上月的53.7略為回落。數據顯示，美國服務業持續擴張，經濟活動保持穩健。同時，6月綜合PMI初值報52.8，亦高於市場預期的52.1，前值為53。至於製造業PMI初值則為52，較市場預期的51為佳，惟與上月持平。

 

3、美國聯儲局理事鮑曼表示，只要通脹壓力持續緩和，她將支持在今年7月的下次政策會議上減息。鮑曼強調，現時美國通脹已逐步回落至聯儲局2%目標水平附近，近期消費及就業市場出現放緩跡象，令她對未來就業市場風險感到關注。

 

4、伊朗周一（23日）向卡塔爾美軍基地發射多枚導彈，以就美軍早前突襲伊朗核設施進行報復。美國總統特朗普表示，以色列及伊朗已完全同意全面停火。鑑於中東局勢有降溫跡象，紐約期油及布蘭特期油收市均跌逾7%。

 

5、《路透》引述一位匿名的美國國務院高級官員，指控中國人工智能(AI)初創企業DeepSeek協助中國軍方及情報機構，同時試圖利用東南亞空殼公司，獲取受美國出口管制的高端晶片。

 

6、中國全國人大常委會法工委發言人周一(23日)介紹，反不正當競爭法修訂草案將提交周二至周五(24至27日)召開的全國人大常委會會議二次審議。相關修訂草案新增關於公平競爭審查制度的規定，修改完善治理平台「內捲式」競爭方面的規定。

 

7、撥康雲視-B(02592)周二(24日)至周五(27日)招股，計劃全球發6058.2萬股，其中10%在港公開招股，其餘作國際發售，每股作價10.1元，每手500股，入場費5100.94元，預期於2025年7月3日掛牌，建銀國際及華泰國際為聯席保薦人。公司估計自全球發售收取所得款項淨額約5.22億元。

 

8、周一共有6隻新股進行招股，其中周六福珠寶(06168)認購反應最為火熱，錄得668億元孖展，超額認購超過594倍；至於「if」椰子水母企IFBH(06603)周一錄得405億元孖展，超額認購接近350倍。

 

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