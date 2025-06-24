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港股 | 午市前瞻 | 特斯拉無人駕駛的士落地炒一波 百度點解冇跟炒？

24/06/2025

　　美國總統特朗普宣布，以色列和伊朗已同意「全面停火」，加上聯儲局官員持續放鴿，亞太股市普遍上漲，滬綜指突破三千四，恒生指數跟隨大勢上漲，收復兩萬四，半日報24150，升461點或1.9%，主板成交近1319億元。恒生中國企業指數報8762，升165點或1.9%。恒生科技指數報5305，升118點或2.3%。

 

港股 | 午市前瞻 | 特斯拉無人駕駛的士落地炒一波 百度點解冇跟炒？

 

麥嘉嘉：恒指望試24874

 

　　伊朗「象徵式」反擊美軍卡塔爾基地後隨即同意美國提出的全面停火協議，隔晚美股造好，港股高開逾百點後升幅一路擴大，恒指重上24000之餘更曾升超過500點。永豐金證券（亞洲）金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉向《經濟通通訊社》表示，地緣政治危機減輕提高市場風險胃納，在去美元化背景下亦有資金願意流入港股A股，今日升市尤其見到中資金融類股份表現突出，預計內銀及內險在高息低估值背景下會持續獲資金追捧，值得繼續留意。

 

　　針對市況，麥嘉嘉分析指過去因地緣政治局勢帶來的調整壓力通常較短暫，而且在消息過後的回升幅度亦會較大而且較快，預計短線恒指可望挑戰前頂24874。相對上她認為後市難有太大回落幅度，但亦提到個別外圍暗湧；除了特朗普《大而美法案》內的「899條款」有可能提高關稅外，7月聯儲局是否如願減息亦難講，因為關稅戰帶來的通脹影響有可能到第三季才會反映，聯儲局有可能仍想觀望更多數據才再作行動，有可能延至9月才會開始減息，故若不減息亦會對大市有一定影響性。但目前全年減息預期仍是兩次，而目前債市仍傾向穩定，預計市況亦會相對穩定。

 

百度智駕技術仍待突破，關注拓東南亞市場

 

港股 | 午市前瞻 | 特斯拉無人駕駛的士落地炒一波 百度點解冇跟炒？

特斯拉RoboTaxi官方宣傳照

 

　　特斯拉重磅公布於美國德州奧斯汀市推出自動駕駛的士服務RoboTaxi，首批試乘用戶將支付固定費用4.20美元，標誌著公司在無人駕駛領域邁出重要一步，帶動股價升超過8%。港股智能駕駛概念造好，但旗下同樣經營自動駕駛的士服務「蘿蔔快跑」的百度(09888)股價反應冷淡，半日僅升逾1%。麥嘉嘉指智能駕駛是國家發展大方向，特斯拉消息提高整體行業技術預期，相對中資企業方面亦有待技術進一步突破，而目前國內未見有技術推出的時間表，故令個別概念股反應相對冷淡。

 

　　市場普遍認為百度「蘿蔔快跑」盈利實力仍有待驗證，但麥嘉嘉指近期蘿蔔快跑有積極開拓東南亞市場，嘗試在馬來西亞及新加坡等地落地試行，如果成功推出亦會更為有利蘿蔔快跑以及百度前景。她不否認特斯拉RoboTaxi會為百度帶來競爭，但認為蘿蔔快跑在中國及東南亞市場仍會有一定優勢，長遠未必完全蝕底。

 

港股 | 午市前瞻 | 特斯拉無人駕駛的士落地炒一波 百度點解冇跟炒？

（互聯網圖片）

 

　　至於今日其餘智駕供應商股份都比百度表現更好，麥嘉嘉認為現時為部署相關概念股的良機。她解釋，早前同概念股份集體回落，承上述大市快速反彈期間，這些較落後股份可望獲得資金流入追捧。但鑒於汽車行業競爭激烈，即使是行業上游供應商亦應揀選較大隻的龍頭股份如地平線(09660)之類，會更為穩陣；麥嘉嘉建議地平線股價短線上望7.8元目標。

 

港股 | 午市前瞻 | 特斯拉無人駕駛的士落地炒一波 百度點解冇跟炒？

百度股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

 

 

撰文：經濟通通訊社市場組

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