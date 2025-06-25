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演唱會效應 | 淡季不淡，濠賭股獲大行唱好連日造好，應如何部署？

25/06/2025

　　「歌神」張學友正於澳門開演唱會，近日有多間大行唱好濠賭股，指受惠演唱會熱潮，澳門6月賭收打破季節性低迷，實現雙位數增長，其中滙豐研究及摩通都偏好銀河娛樂(00027)及美高梅中國(02282)。濠賭股今早(25日)延續近日升勢普遍造好，或可乘勢炒一轉，應如何部署？

 

演唱會效應淡季不淡，濠賭股獲大行唱好連日造好，應如何部署？

（銀河娛樂旗下「澳門銀河」網頁截圖）

 

張學友演唱會場場滿7月加開3場　林憶蓮陳奕迅7月及8月開騷

 

　　張學友第十個個人演唱會《張學友 60+巡迴演唱會 澳門》於今年6月在澳門銀河綜藝館連開6場，據報門票火速售罄，主辦方宣布於7月4、5日加開兩場，再於7月6日終極加開一場。另外，林憶蓮《迴響Resonance 2025》巡迴演唱會澳門站即將於今年7月19日、20日、26日及27日在威尼斯人綜藝館舉行。陳奕迅(Eason)亦定於今年8月1、2、3、8、9、10日登陸澳門銀河綜藝館，為歌迷們獻上最後6場「FEAR and DREAMS世界巡迴演唱」。


　　事實上，在疫情重開初期，澳門多家博彩綜合度假村已積極舉辦演唱會，能容納1.6萬人的銀河綜藝館是澳門現有最大的演唱會場地，由韓團BLACKPINK、NCT，以至張學友、劉德華、刀郎等大中華歌手都在該場地舉辦演唱會。銀河娛樂主席呂耀東早前稱，演唱會是澳門銀河第三期其中一個經營出色的環節，亦可拉長旅客到訪澳門時間，近期開賣的G-Dragon、張學友演唱會飛也迅速售罄並加開。

 

滙豐研究：6月賭收受張學友演唱會提振　偏好美高梅銀娛

 

　　滙豐環球研究發表最新研報指，6月首22天行業博彩總收入達148億澳門元。過去7天的平均日均收入(ADR)按月持平，為6.86億澳門元，儘管VIP贏率略降至2.9-3.2%。高端中場收入表現依然穩固，該行認為上周末在銀河娛樂場舉行的張學友演唱會提振了需求。假設6月餘下時間的ADR為6.2億至7億澳門元，全月博彩總收入(GGR)預計為197億至204億澳門元，按年增長11-15%，較5月的5%及4月的2%加快。

 

　　該行繼續看好美高梅中國(02282)，因其投資資本回報率高，2025年預測EV/EBITDA為7.6倍，股息收益率為5.2%。在更具挑戰的經營環境下，美高梅的強大執行力及高效運營應帶來更具韌性的業績。該行亦看好銀河娛樂，因其第三期項目持續推進，且2025年中推出的Capella酒店應有助於市場份額增長，特別是在整體市場增長早於預期的情況下。該行予美高梅及銀娛「買入」評級，目標價分別為14.5港元及41.5港元。


摩通：6月賭收打破季節性低迷實現雙位數增長　首選銀娛美高梅

 

　　摩根大通亦指，本月首22天澳門博彩毛收148億澳門元，平均每日超過6.7億澳門元，意味最後7日日均博彩毛收6.85億澳門元，與5月的6.84億澳門元相若，打破6月季節性低迷。雖數據受到張學友演唱會推動，但該行對近期超出季節性和預期的需求感到鼓舞，顯示在超過一年令人失望趨勢後出現積極的轉折。澳門本月博彩毛收很可能超過195億澳門元，將為近期首次實現雙位數增長。與疫前水平相比，意味博彩毛收恢復率達82%(今年首季76%)，其中中場及角子機恢復率約120%，貴賓廳恢復率為25%至30%，兩者均為疫後經濟重啟以來最高水平之一。數據亦意味第二季博彩毛收實現按年增長5%至6%及按季增長2%至4%。

 

　　該行認為現在是時候重新評估濠賭股當前估值，個股首選銀娛及美高梅，其後依次為金沙中國(01928)、永利澳門(01128)，評級均為「增持」；新濠博亞(MLCO.US)及澳博(00880)評級「中性」；新濠國際(00200)則予「減持」評級。

 

花旗：演唱會令6月賭收幾乎追上5月　瑞銀：料勢頭持續至7月初


　　花旗稱，歌手張學友6月於澳門舉行巡迴演出，令6月澳門博彩總收入(GGR)幾乎可追得上5月。據該行觀察，6月高端中場投注額按年升58%至1580萬澳門元，賭客約629人，按年升16%，意味著人均投注額按年升36%至約2.5萬澳門元，僅較5月份低12%，而6月一向是淡季。另外，該行留意到6月有35位豪客，較去年同期增加近一半，集中在永利澳門的Chairman's Club，有關豪客的投注額共計約760萬澳門元，按年升1.28倍。而銀河娛樂作為演唱會主場，客流量有明顯增長，其他博企亦受到正面影響，即使最終6月博彩總收入高於其預測的按年升5%至190億澳門元，亦不會感到驚訝。現予永利澳門目標價6.5港元，銀娛目標價50.5港元，均予「買入」評級。


　　瑞銀表示，據渠道消息，澳門5月16至22日錄得強勁的博彩總收入(GGR)，日均收入達6.86億澳門元，相信有關表現是因為連續幾晚舉行的演唱會，帶動本月至今的日均收入達6.73億澳門元，較5月僅跌2%，小於2015至19年的9%季節跌幅。細分市場方面，本月至今中場日均收入按月升1至3%，而貴賓廳則按月持平，VIP維持在約2.9%至3.2%。目前整體GGR高於市場預期的6.2億澳門元，料勢頭可持續至7月初，因期間亦有演唱會加場，加上新酒店嘉佩樂開幕；行業首選為銀娛，予「買入」評級，目標價34.2港元。

 

熊麗萍：銀娛最受惠演唱會效應　惟可待下月初公布賭收後候低吸納

 

演唱會效應 | 淡季不淡，濠賭股獲大行唱好連日造好，應如何部署？

（熊麗萍）


　　資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，演唱會對濠賭股賭收會有些幫助，亦會帶動酒店住宿及餐飲方面收入，此亦配合中央政策，即澳門不能只靠賭收，要多元化，連帶可帶動本業。不過，演唱會也不是今時今日才開始搞，先要有能吸引觀眾的歌手，即使有些人看完演唱會即日走，但以銀娛相關場館可容納逾萬人，總有人會留下過夜，多少也可受惠，包括於商場消費等，惟要留意哪些主辦方會受惠，而往後還有多少個演唱會，這涉及延續性問題，另澳門也有舉行會議及展覽等，但規模較小，故現時主要看演唱會效應。

 

　　熊麗萍續指，提到演唱會，似乎銀娛受惠程度較高，因起碼自己有個場館，一搞演唱會可直接帶動其餐飲及住宿業務，當然也有些人會租住其他地方，未必住在銀娛旗下酒店。至於美高梅暫未見很大賣點，除了估值最便宜。銀娛第三期今年仍有新酒店會開業，第四期則沒那麼快開業，集團市佔率有機會進一步增加，近期其股價形態也做得較好。賭股表現其實開始較參差，過去若論賭收首選銀娛，其次金沙，現時很大程度看其如何透過非博彩業務去帶動博彩及住宿，銀娛在這方面似乎較進取。銀娛若再上望，可先看去年高位37、38元，再高些就要看40元以上，但40元料暫難突破，因現時市盈率也達17倍，若無貨可待7月初公布賭收數字後才部署，過去5個月澳門平均每月賭收也有200億，但政府早前將全年賭收預測稍為調低，6月賭收似乎未必達200億，賭股或會借勢跌一跌，到時可以考慮吸納。

 

　　濠賭股今早普遍繼續造好，銀娛半日升2.79%收報35元，金沙升3.69%報16.28元，永利澳門升2.12%報5.29元，澳博升2.1%報2.43元，新濠升0.28%報3.59元，惟美高梅倒跌0.17%報12.06元。

 

演唱會效應淡季不淡，濠賭股獲大行唱好連日造好，可以點部署？

 

演唱會效應淡季不淡，濠賭股獲大行唱好連日造好，應如何部署？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此

 

 

其他濠賭股相關新聞：
《異動股》金沙漲4%銀娛升3%，摩通指澳門賭收出現積極轉折
《外資精點》摩通料6月澳門賭收或超過195億澳門元，看好銀娛

 

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