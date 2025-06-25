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魚缸博客 | 新東方兩大棍陽燭崛起！真係降本增效咁簡單？

25/06/2025

魚缸博客 | 新東方兩大棍陽燭崛起！真係降本增效咁簡單？

 

　　魚缸24000後一路直上，都係多得鮑鮑突然鬆口話唔排除可以提早減息，可能真係口硬得太耐，一有少少風向轉都令大家非常興奮。但要數奇蹟升勢，隻潛水好耐嘅新東方(09901)都突然異軍突起，連續兩日大棍陽燭咁上！

 

　　教育股唔係孖屐焦點咗好耐喇，但呢兩日忽然有大行唱好，其中高盛就話，因為新東方嘅學習中心擴張開始減慢，預期帶來嘅盈利影響會收細，成本減少就準備會喺今個財年開始反映出嚟，於是就唱好咁話。

 

　　其實新東方一直都係隻大慢牛，2021年教育雙減之後由百幾蚊跌到得返個位數，但由2022年開始就一直慢慢升，其間除咗隻東方甄選(01797)（前名新東方在線）轉型做直播再做埋電商之外，教培行業都算勉強成功走出寒冬，主業同副業都迎來改善，令新東方個價一直有前無後，由幾蚊升到上76銀錢。之所以係大慢牛，全因為呢個升勢花咗前後接近兩年！呢兩年個市都唔知上上落落過幾多次，但期間新東方平均每日三幾巴仙咁升，唔經唔覺升咗好多，無乜人發覺佢已經係一隻慢牛！但有慢升就有慢跌，上年3月到而家一路回調，又已經一年多啲時間，但今日呢一轉，莫非就係拗頭嘅訊號？

 

　　單係降本增效就升成咁？博客就唔係好信。內媒反而提到啲端倪；據天眼查顯示，新東方旗下集思未來近期成立「新集思未來智慧科技」，註冊資本1000萬人仔，經營電腦系統服務、人工智能應用軟體開發、教育諮詢服務、電子元件製造等。應該就係其中「人工智慧應用軟體開發」刺激到孖屐神經，新東方搞AI喇！仲唔係掃貨好時機？

 

　　真係要炒新東方AI嘅話，以走勢嚟睇呢兩日真係有升破位味道，話唔定就係波浪理論「3浪」嘅開端！要知道「3浪」係最長最大嘅，如果真係「3浪」，現價要上返76銀真係唔難，不過當然都係一貫走勢陰陰升啦，反正一手唔貴，先跟小注霸定好位，等回落再溝啲，你都可以騎到呢隻大慢牛！

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