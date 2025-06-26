跨境支付通 | 黃俊碩：跨境支付通正式開通，助香港踏上新發展台階

《金碩良言》香港金融管理局（金管局）與中國人民銀行（人行）推出將內地網上支付跨行清算系統(IBPS)與香港快速支付系統「轉數快」互聯的「跨境支付通」，上周日正式啟用，截至當日下午6時，北向及南向的交易接近26000宗，其中，北向匯款的交易宗數約7000筆，平均每筆交易金額約為800元人民幣；南向匯款的交易宗數約19000筆，平均每筆交易金額約為3100元人民幣。

「跨境支付通」只需兩地居民輸入收款方的手機號碼或帳戶號碼，就可進行即時小額跨境匯款，為兩地居民及機構提供安全、高效和便捷的即時跨境支付服務。現階段香港與內地各有六間銀行提供有關服務，而「跨境支付通」北向（由香港轉帳至內地）的每人每日上限為10000港元，每人每年上限為200000港元，南向（由內地轉帳至香港）的每宗匯款上限則為10000元人民幣，每人每年限額與現行個人年度購匯便利化額度50000美元看齊。

筆者認為從「跨境支付通」首日的推行情況以言，有關服務在社會上的反應相當理想，每日轉數金額額度相信已能夠滿足現時港人在內地一般生活、內地旅客來港旅遊、內地留學生在港生活、兩地親友間互相匯款的基本需要，同時更能免卻雙方在現金交易或交收當中存在的匯兌風險及其他不便，對促進兩地經貿發展、人員往來，以及深化粵港澳大灣區融合，有著正面影響。

「跨境支付通」為兩地居民及機構提供安全、高效和便捷的即時跨境支付服務。（金管局網上片段截圖）

在一定程度上，「跨境支付通」服務有助減少內地留學生來港升學時遇到詐騙的風險。過去，由於內地與香港之間的資金流通欠便利，內地留學生需攜帶大量資金來港作升學備用，他們身懷巨款卻又入世未深，容易被騙徒誤導，因而墮入騙局。

在「跨境支付通」服務推出後，內地留學生毋須攜帶大量資金來港準備升學所需，而身處內地的父母可以按照子女升學需要，例如要繳交學費、交付房租時，才直接透過中港互聯支付服務繳交有關費用，減少內地留學生攜帶大量資金來港的憂慮，這無疑大大降低內地留學生誤墮詐騙陷阱的機會。根據傳媒報道，「跨境支付通」首位南向匯款的內地居民，就是透過手機銀行服務為來港升學的女兒匯款，手續極為便捷。因此，當局若大力宣傳「跨境支付通」服務，對打擊涉及內地留學生的受騙案件將有一定幫助。

除此之外，「跨境支付通」大大提升跨境支付服務的效率，減低兩地的跨境支付成本，新模式可降低匯率波動風險及資金鏈壓力，讓中小微企跨境採購、服務結算將邁入新時代，令香港商貿樞紐功能將進一步增強之餘，更有利鞏固和提升香港國際金融中心及離岸人民幣業務樞紐的地位。

隨著「跨境支付通」正式推出，筆者期望金管局與人行能夠訂立一套定期檢討的優化機制，每隔6至12個月，檢視「跨境支付通」的每日相互轉帳金額、平均相互轉帳金額、服務應用場景等，在合乎國家出入境外匯管制及相關法律法規的前提下，循序漸進地調整每日轉帳金額額度及擴大應用場景。另外，應探討盡快接入更多兩地的電子錢包平台，擴大普惠金融覆蓋面，讓兩地資金流通更便捷，從而進一步促進兩地經貿發展，為兩地人員交往提供更大的便利。

立法會會計界議員 黃俊碩

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