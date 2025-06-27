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開市Go | 美貿易前景轉好，老鋪黃金解禁，港虛擬資產牌照火爆

27/06/2025

要聞盤點


1、美股三大指數收市報升，道指升逾400點，標普500指數與納指均接近新高。市場關注中東局勢進展，此外美國今年第一季國內生產總值(GDP)終值跌0.5%，萎縮幅度大於初值。憧憬華府放鬆監管及併購市場轉趨活躍，美國銀行股突破新高，帶動道指收市升404.41點，或0.94%，報43386.84點；標普500指數升48.86點，或0.80%，報6141.02點；納指升194.36點，或0.97%，報20167.91點。中國金龍指數下跌22點。日經期貨截至上午7時40分上升75點。

 

2、美國商務部公布，2025年第一季GDP終值按季年率下跌0.5%，低於市場預期的收縮0.2%，顯示美國經濟增長動力顯著放緩，市場關注未來經濟前景及聯儲局貨幣政策取向。

 

3、白宮表示，特朗普短期內不會就聯儲局主席鮑威爾的繼任人選作出決定，澄清了市場早前盛傳的夏季提前敲定接班人的傳聞。

 

4、美國5月商品貿易逆差增長11.1%至966億美元，勝預期；出口環比下降5.2%至1792億美元，創2020年以來最大降幅，主要受原油與工業品出貨量急降影響；進口保持穩定，達2758億美元。

 

5、《華爾街日報》報道歐盟考慮降低美國入口貨關稅，以促成與特朗普政府的貿易協議。特朗普則透露，美國與中國周三簽署一項貿易協議，但未具體說明內容。白宮表示，7月9日並非實施對等關稅的關鍵日，因暫緩實施關稅的限期可能延長。

 

6、Nike第四季度純利按年大跌86%，銷售收入下滑12%，但業績優於預期。集團認為最糟糕時期已過，周四市後股價一度倒升逾11%。

 

7、美國聯邦住房金融署(FHFA)要求房貸機構將加密貨幣納入住宅抵押貸款風險評估資產，市場預期此舉將推動加密資產進一步融入傳統金融體系。美國加密貨幣概念股強勢，Circle大升逾11%。

 

8、美元指數DXY跌至97下方，創2022年3月以來新低，單日跌幅0.71%，年內累跌超10%。

 

9、香港政府統計處公布，今年5月本港商品整體出口貨值為4341億港元，按年增長15.5%，高於預估的12.5%；進口貨值為4614億港元，按年增長18.9%，同樣超過市場預估的13%。5月錄得有形貿易逆差273億港元，相當於進口貨值的5.9%。

 

10、電盈(00008)主席李澤楷旗下保險公司富衛集團(01828)昨日至下周三（7月2日）招股，截至昨日下午6時30分，FWD富衛集團至少錄7.65億元孖展，以初始公開發售部分佔3.47億元，超額認購約1.2倍。

 

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