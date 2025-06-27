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盤前攻略 | PCE前美股報升 小米ADR急飆料支撐大市

27/06/2025

　　美國即將公布5月份PCE，此前公布第一季GDP由下跌0.2%下修為倒退0.5%，反映萎縮幅度擴大。但英偉達及美國銀行股再創新高，美股三大指數繼向上攀升，道指升404點報43386，納指升194點1報20167，標普升48點報6141。

 

盤前攻略 | PCE前美股報升 小米ADR急飆料支撐大市

 

　　中概股普遍受壓；阿里巴巴跌0.54%報113.93美元，拼多多跌1.30%報105.75美元，京東升0.97%報33.26美元，百度跌0.22%報86.46美元，理想跌0.36%報28.01美元，小鵬跌6.51%報17.95美元，蔚來跌1.44%報3.42美元，萬國數據升3.34%報29.69美元。

 

夜期微升，小米ADR急飆較港股高9%

 

　　恒指夜期微升2點報24348。ADR造價個別發展；騰訊(00700)ADR較港股低0.24%，折合511.8港元；美團(03690)ADR較港股低0.38%，折合129.5港元；友邦(01299)ADR較港股高0.30%，折合71.2港元；滙控(00005)ADR較港股低0.48%，折合94.9港元。

 

　　小米(01810)新車YU7登場，標準版定價25.35萬元人民幣，開售一小時後大訂已達28.9萬部，同時公司發布AI眼鏡，帶動ADR較港股高8.92%，折合62港元。

 

牛區氣氛熱烈，但熊區誘因不足

 

　　目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報24418，升122點，恒指料高開逾100點。隔晚美股造好之餘，重磅股之一的小米發布新車及AI眼鏡料成日內支撐大市一大動力。但參考恒指牛熊證街貨分布，上日最貼近現價牛證區域23700至23799淨增590張對應期指張數，為該區連續第三日單日淨增超過500張對應期指張數，合共1758張對應期指張數，反映目前看好氣氛強勁。但相對熊證區域街貨整體街貨量按日淨減235張，令目前吸引上攻誘因不大，恒指日內料較為波動。

 

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/06/2025 15:20
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/06/2025 15:21
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 27/06/2025 15:20
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/06/2025 15:00
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