盤前攻略 | PCE前美股報升 小米ADR急飆料支撐大市

美國即將公布5月份PCE，此前公布第一季GDP由下跌0.2%下修為倒退0.5%，反映萎縮幅度擴大。但英偉達及美國銀行股再創新高，美股三大指數繼向上攀升，道指升404點報43386，納指升194點1報20167，標普升48點報6141。

中概股普遍受壓；阿里巴巴跌0.54%報113.93美元，拼多多跌1.30%報105.75美元，京東升0.97%報33.26美元，百度跌0.22%報86.46美元，理想跌0.36%報28.01美元，小鵬跌6.51%報17.95美元，蔚來跌1.44%報3.42美元，萬國數據升3.34%報29.69美元。

夜期微升，小米ADR急飆較港股高9%

恒指夜期微升2點報24348。ADR造價個別發展；騰訊(00700)ADR較港股低0.24%，折合511.8港元；美團(03690)ADR較港股低0.38%，折合129.5港元；友邦(01299)ADR較港股高0.30%，折合71.2港元；滙控(00005)ADR較港股低0.48%，折合94.9港元。

小米(01810)新車YU7登場，標準版定價25.35萬元人民幣，開售一小時後大訂已達28.9萬部，同時公司發布AI眼鏡，帶動ADR較港股高8.92%，折合62港元。

牛區氣氛熱烈，但熊區誘因不足

目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報24418，升122點，恒指料高開逾100點。隔晚美股造好之餘，重磅股之一的小米發布新車及AI眼鏡料成日內支撐大市一大動力。但參考恒指牛熊證街貨分布，上日最貼近現價牛證區域23700至23799淨增590張對應期指張數，為該區連續第三日單日淨增超過500張對應期指張數，合共1758張對應期指張數，反映目前看好氣氛強勁。但相對熊證區域街貨整體街貨量按日淨減235張，令目前吸引上攻誘因不大，恒指日內料較為波動。

想延緩老化、保持年輕？堅持每日3件事：魚油+維他命D+運動=「慢老」！現凡購買 維柏健【3倍精煉魚油】，即享68折$239.3 (原價$352)，更享+$78換購維柏健【健骨維他命D3】(原價$138)！(優惠期至15/7/2025)► 了解詳情