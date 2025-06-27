小米開飆8%創新高，YU7開售一小時勁賣29萬部

小米(01810)現價升8%，報61.45元，該股成交約2986萬股，涉資18.35億元。

小米周四(26日)晚上舉行「人車家全生態」發布會，並公開展示多款新產品。當中，小米首款SUV車型「YU7」售價定於25.35萬元人民幣起，高級版本則32.99萬元起。小米集團董事長雷軍宣稱，YU7的配置更為強大、體驗更佳，而且該車型三個版本定價均低於特斯拉Model Y相應版本。他及後在微博表示，未來五年預計再投入2000億元人民幣研發費用。

小米及後透過社交媒體平台公布指，小米YU7開售3分鐘後，訂單量已突破20萬架，一小時大訂更突破28.9萬架。

首款AI眼鏡2000人幣起

小米同日亦推出「小米AI眼鏡」，售價訂於1999元人民幣起。據介紹，相關AI眼鏡重約40克，搭載1200萬像素高清鏡頭。該AI眼鏡亦可輕喚智慧型個人助理「小愛同學」，實現拍照錄像、百科問答、翻譯等功能，至於眼鏡掃碼支付功能亦將上線。

小米新車大賣，其餘車股失落捱沽；比亞迪(01211)跌2.1%，報123元；小鵬汽車(09868)跌3.7%，報71.4元；理想汽車(02015)跌2.2%，報110.1元；蔚來(09866)跌0.6%，報27元；零跑汽車(09863)跌1.2%，報55.5元。

撰文：經濟通市場組

想延緩老化、保持年輕？堅持每日3件事：魚油+維他命D+運動=「慢老」！現凡購買 維柏健【3倍精煉魚油】，即享68折$239.3 (原價$352)，更享+$78換購維柏健【健骨維他命D3】(原價$138)！(優惠期至15/7/2025)► 了解詳情