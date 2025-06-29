  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

一周部署 | 美國公布關鍵就業數據，港股再迎五新股上市

29/06/2025

　　《一周部署》你需要關注的未來一周財金事件：

 

通脹數據鞏固不減息預期

 

　　美國5月個人消費支出(PCE)物價指數按月上升0.1%，符合預期；按年升2.3%，亦符合預期，前值為升2.1%。不過扣除能源及食物之後的核心PCE物價指數按月上升0.2%，稍微超出預期的上升0.1%；按年上升2.7%，預期為升2.6%，可見通脹有稍微升溫趨勢，如果接下來公布的就業數據繼續理想，則7月減息的可能性將進一步下降。美國總統特朗普急於減息，但在對美聯儲主席鮑威爾軟磨硬泡都無效的情況下，他顯然氣急敗壞了，於周五稱鮑威爾是「頑固的蠢騾子」，並再再再度食言，稱自己希望對方辭職。特朗普暴怒的背後，也印證美聯儲仍能保住獨立性，但下屆主席人選將備受關注。

 

特朗普再暴怒，TACO仍強勢

 

　　市場情緒一直從「MAGA」​​​​​​​(Make America Great Again)和「​​​​​​​TACO」(Trump Always Chickens Out)之間循環切換，正當大家認為特朗普無法出狠招的時候，這兩周他就在不同領域發揮戰狼本色，外交上對伊朗核設施進行空襲，國際貿易方面特朗普直接宣布中止對加拿大所有貿易談判，作為對加拿大徵收數碼服務稅的報復手段，就在此之前，美國財長貝森特才剛剛表示，美國與其他國家的各項貿易協議可能會在9月1日勞動節假期前完成。不過市場情緒仍然穩定，道指收市升432點，標指納指收盤創新高，美股逢低買入策略仍然奏效，但投資者還是要時刻注意特朗普的社交媒體帳號。另外，周五（7月4日）是美國獨立紀念日，美股周四提前3小時休市，周五全日休市。

 

刺激內需未有新招，港股等待新利好

 

　　港股本月一直在期待中國政府釋放更多刺激內需的新政策，但國家發改委上周記者會內容並無驚喜，稱7月下達今年第三批消費品以舊換新資金。回顧第二季，中國消費市場儘管偶有亮點，比如泡泡瑪特(09992)LABUBU 3.0風靡全球、小米(01810)YU7預售量遠超預期，但整體而言內需仍然疲軟，內地5月CPI按年跌0.1%，連續4個月下跌，而按月亦轉跌0.2%。財政刺激憧憬消失、人民銀行亦可能不會政策降息，港股觸及三個月新高後，可以預期一定程度的回落，不過市場仍然可以期待中央政治局會議會否釋放更多利好訊息。

 

本月新股招股反應佳，惟賺錢能力欠奉

 

　　資金流入本港，令港股表現硬淨，但投資者套現心切，不但配股、發換股債、大股東減持絡繹不絕，IPO亦持續暢旺。接下來一周總共有5股上市，其中泰德醫藥(03880)、IFBH(06603)、雲知聲(09678)周一首掛，撥康視雲(02584)周四首掛，安井食品(02648)仍在招股，周五首掛。回顧本月一​​​​​​​眾已上市次新股表現，12隻股票有7隻破發，表現最差為METALIGHT(02605)，現價較招股價下跌超36%，至於表現最好的次新股為藥捷安康(02617)和周六福(06168)，股價分別比招股價高出1.1倍和67%，但藥捷安康募資比例僅3.9%，上市流通性欠奉。IPO接二連三，也意味著不少小股東抽完上家抽下家，一見甜頭即賣出，流通性較高的新股上市表現並無保證，具知名度的曹操出行(02643)現價破發超一成就是最佳例子。

 

一周部署 | 美國公布關鍵就業數據，港股再迎五新股上市

*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

 

一周部署 | 美國公布關鍵就業數據，港股再迎五新股上市

 

李偉傑：恒指若要再向上 主要靠大型科技股發力！

 

《專訪》陸叔：ATMXJ邊隻要買邊兩隻要避，泡泡瑪特點部署► 立即收看

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01788

國泰君安國際

3.020

異動股

03010

安碩亞洲除日

63.220

異動股

00371

北控水務集團

2.370

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 43,819.27
    +432.43 (+0.997%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,173.07
    +32.05 (+0.522%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 20,273.46
    +105.55 (+0.523%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升6.256
變動率︰+5.997%
較港股︰-5.92%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升37.487
變動率︰+2.882%
較港股︰+3.70%
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰跌6.319
變動率︰-1.589%
較港股︰-0.02%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌13.846
變動率︰-8.125%
較港股︰+1.21%
精選中資美股 More
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升21.420
變動率︰+2.882%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升30.170
變動率︰+1.617%
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰升17.780
變動率︰+0.737%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌10.690
變動率︰-0.927%
精選美股 More
NKE
耐克
按盤價(USD)︰升72.040
變動率︰+15.190%
BA
波音
按盤價(USD)︰升214.550
變動率︰+5.909%
AMZN
亞馬遜
按盤價(USD)︰升223.300
變動率︰+2.846%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌353.430
變動率︰-5.770%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 29/06/2025 11:42 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：27/06/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 29/06/2025 11:42 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 01788 國泰君安國際
  • 3.020
  • 03010 安碩亞洲除日
  • 63.220
  • 00371 北控水務集團
  • 2.370
  • 03968 招商銀行
  • 55.150
  • 01636 中國金屬利用
  • 0.780
股份推介
  • 02357 中航科工
  • 4.260
  • 目標︰$5.00
  • 06618 京東健康
  • 43.300
  • 目標︰$46.50
  • 02899 紫金礦業
  • 20.500
  • 目標︰$20.70
  • 02592 撥康視雲－Ｂ
  • --
  • 目標︰--
  • 02722 重慶機電
  • 1.150
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 112.100
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 58.950
  • 01788 國泰君安國際
  • 3.020
  • 00388 香港交易所
  • 421.200
  • 00005 滙豐控股
  • 95.000
報章貼士
  • 01606 國銀金租
  • 1.740
  • 目標︰--
  • 06869 長飛光纖光纜
  • 21.000
  • 目標︰$24.00
  • 00291 華潤啤酒
  • 24.750
  • 目標︰$28.00
熱炒概念股
即時重點新聞

27/06/2025 17:00  《盤後部署》恒指沽壓加劇走勢不利，煤炭股落後宜吼8厘兗礦收息

27/06/2025 18:36  橙天嘉禾︰4間影城租約本月29日終止，將停止在港經營影城業務

27/06/2025 17:06  證監會：7月2日起上調恒指、國指及科指期貨及期權合約持倉限額

27/06/2025 18:35  《新股上市》IFBH暗盤收高近58%，每手賺3220元

27/06/2025 18:35  《新股上市》雲知聲(9678)暗盤潛水逾2%，每手蝕100元

27/06/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入３０﹒３７億元，買建行沽小米

27/06/2025 08:50  【大行炒Ｄ乜】法巴看騰訊上６２０元，高盛升小米目標逾６％

27/06/2025 16:55  《財資快訊》美電升報７﹒８４９９，一周拆息較上日降２５基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 蕭猷華：恒指大漲小回格局不變新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

一周部署 | 美國公布關鍵就業數據，港股再迎五新股上市新文章
人氣文章

新聞>生財有道

定期存款 | 一周定存合集，港元拆息回升多間銀行加息，恒生兌換外幣7日10厘優惠倒數最後兩天新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

啟德AIRSIDE《侏羅紀世界：重生》3.5米泰坦巨龍打卡場景，互動裝置及期間限定店
人氣文章

生財有道

定期存款 | 一周定存合集，港元拆息回升多間銀行加息，恒生兌換外幣7日10厘優惠倒數最後兩天
人氣文章

尋‧情‧味．香港老舖記錄冊

祐生玉器老字號，曾不乏後生拜師學藝，面對巿場萎縮堅持不懈尋突破
DIVA CHANNEL
人氣文章

電影寓言．朱相楠

經典奇幻電影《青蛇》：在徐克的鏡頭下，窺探七情六慾背後的哲思
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

電影《搖籃凡世》：棄嬰與墮胎 —— 女性在社會保守主義下的悲歌
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

香料瘦身法：薑黃粉促進新陳代謝、肉桂粉有減重效果！營養師推介3款健康香料
健康好人生 Health Channel
人氣文章
卓韻芝的「內疚斷捨離」：教你擺脫自責枷鎖 每個人都有自己的生命軌跡
人氣文章
岡下肌伸展訓練：減少患上肩周炎、五十肩風險新文章
人氣文章
從紙到數碼時代的慈善文化
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/06/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/06/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 28/06/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/06/2025 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話29/06/2025
港股 | 蕭猷華：恒指大漲小回格局不變
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

關稅戰 | 特朗普單方面宣稱，與中國簽署一項貿易協議

27/06/2025 09:19

關稅戰

以伊之戰，敘利亞成關鍵

26/06/2025 08:39

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，創興南商上調港元短期存息，建行亞...

22/06/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處