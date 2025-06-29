一周部署 | 美國公布關鍵就業數據，港股再迎五新股上市

《一周部署》你需要關注的未來一周財金事件：

通脹數據鞏固不減息預期

美國5月個人消費支出(PCE)物價指數按月上升0.1%，符合預期；按年升2.3%，亦符合預期，前值為升2.1%。不過扣除能源及食物之後的核心PCE物價指數按月上升0.2%，稍微超出預期的上升0.1%；按年上升2.7%，預期為升2.6%，可見通脹有稍微升溫趨勢，如果接下來公布的就業數據繼續理想，則7月減息的可能性將進一步下降。美國總統特朗普急於減息，但在對美聯儲主席鮑威爾軟磨硬泡都無效的情況下，他顯然氣急敗壞了，於周五稱鮑威爾是「頑固的蠢騾子」，並再再再度食言，稱自己希望對方辭職。特朗普暴怒的背後，也印證美聯儲仍能保住獨立性，但下屆主席人選將備受關注。

特朗普再暴怒，TACO仍強勢

市場情緒一直從「MAGA」​​​​​​​(Make America Great Again)和「​​​​​​​TACO」(Trump Always Chickens Out)之間循環切換，正當大家認為特朗普無法出狠招的時候，這兩周他就在不同領域發揮戰狼本色，外交上對伊朗核設施進行空襲，國際貿易方面特朗普直接宣布中止對加拿大所有貿易談判，作為對加拿大徵收數碼服務稅的報復手段，就在此之前，美國財長貝森特才剛剛表示，美國與其他國家的各項貿易協議可能會在9月1日勞動節假期前完成。不過市場情緒仍然穩定，道指收市升432點，標指納指收盤創新高，美股逢低買入策略仍然奏效，但投資者還是要時刻注意特朗普的社交媒體帳號。另外，周五（7月4日）是美國獨立紀念日，美股周四提前3小時休市，周五全日休市。

刺激內需未有新招，港股等待新利好

港股本月一直在期待中國政府釋放更多刺激內需的新政策，但國家發改委上周記者會內容並無驚喜，稱7月下達今年第三批消費品以舊換新資金。回顧第二季，中國消費市場儘管偶有亮點，比如泡泡瑪特(09992)LABUBU 3.0風靡全球、小米(01810)YU7預售量遠超預期，但整體而言內需仍然疲軟，內地5月CPI按年跌0.1%，連續4個月下跌，而按月亦轉跌0.2%。財政刺激憧憬消失、人民銀行亦可能不會政策降息，港股觸及三個月新高後，可以預期一定程度的回落，不過市場仍然可以期待中央政治局會議會否釋放更多利好訊息。

本月新股招股反應佳，惟賺錢能力欠奉

資金流入本港，令港股表現硬淨，但投資者套現心切，不但配股、發換股債、大股東減持絡繹不絕，IPO亦持續暢旺。接下來一周總共有5股上市，其中泰德醫藥(03880)、IFBH(06603)、雲知聲(09678)周一首掛，撥康視雲(02584)周四首掛，安井食品(02648)仍在招股，周五首掛。回顧本月一​​​​​​​眾已上市次新股表現，12隻股票有7隻破發，表現最差為METALIGHT(02605)，現價較招股價下跌超36%，至於表現最好的次新股為藥捷安康(02617)和周六福(06168)，股價分別比招股價高出1.1倍和67%，但藥捷安康募資比例僅3.9%，上市流通性欠奉。IPO接二連三，也意味著不少小股東抽完上家抽下家，一見甜頭即賣出，流通性較高的新股上市表現並無保證，具知名度的曹操出行(02643)現價破發超一成就是最佳例子。

*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

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