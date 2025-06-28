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美股收盤 | 道指升逾430點，納指與標普500指數創新高

28/06/2025

　　美股三大指數收市報升，市場對中美達成貿易協議的預期升溫。特朗普稱中斷與加拿大的貿易談判，並威脅徵收新關稅，納指與標普500指數於尾市一度轉跌。

 

　　道指收市升432.43點，或1.00%，報43819.27點；標普500指數升32.05點，或0.52%，報6173.07點；納指升105.55點，或0.52%，報20273.46點。

 

　　標普500指數高見6187.68點，納指則一度升至20311.51點，同創盤中新高。

 

美股收盤 | 道指升逾430點，納指與標普500指數創新高

美股三大指數反覆向上 (AP)

 

　　重磅股方面，英偉達(US.NVDA)再度攀升，收市升1.8%。特斯拉(US.TSLA)跌0.66%，Meta(US.META)升1.0%，亞馬遜(US.AMZN)升2.9%。

 

　　美匯指數窄幅震盪，盤中一度低見97.0水平，日內小幅上升約0.03%，延續本周以來的偏軟走勢。美元兌日圓持續走弱，一度跌穿144.18，尾市稍為回升0.22%，報144.73。歐元兌美元持續走強，歐洲時段高見1.1754，日內升幅約0.04%。

 

美國5月核心PCE升幅超預期

 

　　國際金價延續跌勢，現貨黃金低見每盎司3255美元，日內跌幅約1.7%。紐約期金同步下挫，最新報每盎司3280.99美元，跌幅約2.0%。

 

　　國際原油價格本周大幅波動，受中東地緣風險緩和及美國夏季需求帶動，油價日內走勢靠穩。布蘭特期油報66.41美元水平，日內跌0.45%；紐約期油則跌至65.05美元，跌幅約0.29%。

 

　　美國最新公布5月個人消費開支(PCE)物價指數按年升2.3%，符合市場預期，升幅較4月的2.1%有所擴大；核心PCE(剔除食品及能源價格)按年升2.7%，高於市場預期的2.6%，亦較4月的2.5%進一步加快。

 

　　美國聯儲局明尼阿波利斯聯邦儲備銀行總裁卡什卡利表示，預期聯儲局於2025年將有兩次減息，首次減息有望於今年9月份展開。

 

　　瑞銀全球財富管理部門發表最新報告，將標普500指數2025年年底目標由原先的6000點上調至6200點，反映對美國大型科技股及企業盈利增長前景更為樂觀。

 

撰文：經濟通國金組

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