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美股 | 道指升逾430點，納指與標普500指數創新高

30/06/2025

美股 | 道指升逾430點，納指與標普500指數創新高

　　美股三大指數收市報升，市場對中美達成貿易協議的預期升溫。特朗普表示已決定中斷與加拿大的貿易談判，並威脅徵收新關稅，納指與標普500指數於尾市一度轉跌。

 

　　道指收市升432.43點，或1.00%，報43819.27點；標普500指數升32.05點，或0.52%，報6173.07點；納指升105.55點，或0.52%，報20273.46點。

 

　　標普500指數高見6187.68點，納指則一度升至20311.51點，同創盤中新高。

 

　　重磅股方面，英偉達再度攀升，收市升1.8%。特斯拉跌0.66%，Meta升1.0%，亞馬遜升2.9%。

 

美國5月PCE物價指數按年升2.3%，符預期

 

　　美國最新公布5月個人消費開支(PCE)物價指數按年升2.3%，符合市場預期，升幅較4月的2.1%有所擴大。核心PCE(剔除食品及能源價格)按年升2.7%，高於市場預期的2.6%，亦較4月的2.5%進一步加快。

 

　　美匯指數窄幅震盪，盤中一度低見97.0水平，日內小幅上升約0.03%，延續偏軟走勢。美元兌日圓持續走弱，一度跌穿144.18，尾市稍為回升0.22%，報144.73。歐元兌美元持續走強，歐洲時段高見1.1754，日內升幅約0.04%。

 

　　國際金價延續跌勢，現貨黃金低見每盎司3255美元，日內跌幅約1.7%。紐約期金同步下挫，報每盎司3280.99美元，跌幅約2.0%。

 

　　國際原油價格大幅波動，受中東地緣風險緩和及美國夏季需求帶動，油價日內走勢靠穩。布蘭特期油報66.41美元水平，日內跌0.45%；紐約期油則升至65.05美元，跌幅約0.29%。

 

撰文：經濟通採訪組

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