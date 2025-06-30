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開市Go | 美通脹稍升溫，英皇國際百億貸款逾期，六企同日招股

30/06/2025

要聞盤點

 

1、美股三大指數上周五(27日)收市報升，市場對中美達成貿易協議的預期升溫。特朗普稱中斷與加拿大的貿易談判，並威脅徵收新關稅，納指與標普500指數於尾市一度轉跌。道指收市升432.43點，或1.00%，報43819.27點；標普500指數升32.05點，或0.52%，報6173.07點；納指升105.55點，或0.52%，報20273.46點。中國金龍指數上升16點。日經期貨截至上午8時13分上升45點。

 

2、美國5月個人消費開支(PCE)物價指數顯示，通脹壓力略有加劇。根據美國商務部數據，5月PCE物價指數按年升2.3%，符合市場預期，升幅較4月的2.1%有所擴大。核心PCE(剔除食品及能源價格)按年升2.7%，高於市場預期的2.6%，亦較4月的2.5%進一步加快。

 

3、美國財政部長貝森特接受專訪時表示，特朗普政府有望在9月1日勞動節假期前，完成並簽署約十多項貿易協議。貝森特強調，相關談判進展順利，預計協議將於未來數月內陸續落實。不過，貝森特並未透露具體涉及哪些國家或地區，僅指協議範疇涵蓋多個重要貿易夥伴。

 

4、美國總統特朗普表示，鑑於加拿大政府決定自2024年10月1日起正式實施數字服務稅(DST)，美國將立即終止與加拿大的所有貿易談判，並預告於未來一周內公布針對加拿大的新一輪關稅措施。

 

5、國際原子能機構(IAEA)總幹事格羅西表示，儘管伊朗多處核設施在美國和以色列的襲擊中受損，但伊朗很可能在接下來數月內再生產濃縮鈾。格羅西承認，IAEA目前不知道濃縮鈾的去向，認為部分可能在襲擊中被毀，部分或已被轉移。

 

6、加拿大工業部部長趙美蘭上周五(27日)發表聲明指，出於國家安全考慮，已經下令中國視頻監控及電信設備製造商海康威視停止在該國的所有業務。中國駐加拿大使館則表示，此舉嚴重損害中國企業合法正當權益，干擾破壞中加正常貿易合作，中方對此強烈不滿及堅決反對。

 

7、中國人民銀行貨幣政策委員會近日召開2025年第二度例會內容公布，傳遞出下半年貨幣政策與滙率調控重要訊號。觀察貨幣政策上，人行第一季例會提出「擇機降準降息」，明確政策方向並引發市場對落地時點的關注。

 

8、香港《穩定幣條例》將於今年8月1日生效。財經事務及庫務局局長許正宇接受媒體訪問時強調，穩定幣非用來發財，但可以令投資者繼續留港投資，當局會作出規管。他透露，當局會規管相關數字資產及服務，包括要求發行商有相關儲備，確保用家可於一個工作天內贖回資產。

 

9、本周一(30日)共有七間企業同日招股，最矚目為蘋果概念股、手機玻璃供應商藍思科技(06613)，該股周一至周五(4日)H股招股，計劃全球發售約2.62億股份，每股作價介乎17.38元至18.18元，每手200股，入場費3672.68元，公司預期於2025年7月9日(星期三)掛牌；其他招股企業還包括首鋼朗澤(02553)、極智嘉-W(02590)、訊眾通信(02597)等。

 

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