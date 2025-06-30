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港股 | 午市前瞻 | 減息預期降恒指跌百點 專家稱有概念熱炒反映風險胃納仍高

30/06/2025

 

　　美國核心物價指數略有超出市場預期，加上貿易談判仍然未有成果，利率期貨顯示美聯儲7月減息機率降至不到兩成，恒指上周觸頂後持續窄幅尋底，半日報24182，跌101點或0.4%，主板成交超過1181億元。恒生中國企業指數報8719，跌43點或0.5%。恒生科技指數報5347，升6點或0.1%。

 

港股 | 午市前瞻 | 減息預期降恒指跌百點 專家稱有概念熱炒反映風險胃納仍高

 

郭家耀：風險胃納高大市難大跌

 

　　美國上月核心PCE按年增2.7%略高於預期，港股借勢進一步回吐，但整體沽壓不算太，恒指半日僅跌逾百點。港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀向《經濟通通訊社》表示，近期大市關注貿易談判，在美國與加拿大談判破裂後或多或才影響氣氛，主流藍籌受壓令指數下跌，但留意近日新消費、穩定幣等等驟成熱門概念，但凡涉及概念都有機乘機炒一轉，間接反映其餘目前市場風險胃納不細，大市縱然一時氣氛下降，整體資金支持仍不錯，預計目前恒指在23500已會有強勁支持。

 

港股 | 午市前瞻 | 減息預期降恒指跌百點 專家稱有概念熱炒反映風險胃納仍高

恒生指數下走，惟保住三千四水平。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

A轉H難炒太高，抽新股關注新消費或穩定幣概念

 

　　港股新股市場熾熱，今日總共有六隻新股開始招股，其中包括兩隻A股赴H，峰岹控股(01304)以及藍思科技(06613)。近期A股轉H股上市新股通常股價升幅難以太大，郭家耀指因A股赴H新股因有A股股價作為參考，除非AH有較大折讓，否則通常新H股都難以大升。新股市場眼花瞭亂，他建議參考近期市場動向，抽新股時多留意具新消費或穩定幣概念，如今日上市即爆升的梛子水概念股IFBH(06603)，就正符合新消費概念，不過他又指，目前IFBH大升過後已出現回吐，有貨宜食胡，無貨則宜觀望。

 

　　至於正在招股的富衛(01828)，招股反應未如想像般熱烈，郭家耀解釋指其招股規模未算很大，而且近期本地保險股表現不錯，投資者或認為「買生不如買熟」，影響其招股反應，建議投資者有意不如等掛牌後再觀望走勢。

 

撰文：經濟通通訊社市場組

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