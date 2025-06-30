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新世界 | 彭博：新世界以債務違約嚴重衝擊香港經濟為由游說銀行再融資

30/06/2025

新世界 | 彭博：新世界以債務違約嚴重衝擊香港經濟為由游說銀行再融資

 

　　早前傳出新世界(00017)已獲得所有銀行對其875億港元貸款再融資的書面承諾，正式完成交易的下一個程序性步驟是由銀行簽署貸款文件，預計將很快完成。

 

　　《彭博》周一（30日）引述知情人士透露新世界取得銀行再融資的細節，新世界的貸款再融資形勢非常緊迫，部分銀行家向信貸委員會靠攏時，並非強調新世界的優勢，而是聚焦於再融資失敗可能引發的後果。報道引述巴克萊銀行數據指，新世界在本港的資產約值400億美元，約為香港年度國內生產總值的十分之一。若新世界無法展期債務，恐怕對本港帶來嚴重的經濟衝擊。

 

　　報道亦指，新世界現時仍有約80億美元的未償還債券，投資者預期新世界很快將對部分債券提出收購要約，或者要求延長還款期限。另外，新世界亦計劃透過另一筆約20億美元的貸款協助償還期債務，以及面臨加快出售資產的壓力。

 

撰文：經濟通採訪組

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