新世界 | 新世界︰簽訂銀行融資協議，涵蓋882億現有境外債務

新世界(00017)公布，成功通過公司、相關集團成員公司與有關銀行債權人簽訂了新的再融資定期貸款融資協議，對集團部分現有境外無抵押金融債務進行了再融資；及協調了集團其他境外無抵押銀行貸款以與新銀行融資的條款保證統一。新銀行融資及經統一銀行融資合共涵蓋集團約882億元現有境外無抵押金融債務。

（資料圖片）

新銀行融資及經統一銀行融資的條款為集團提供了更大的靈活性，有助於集團更好地管理其預期持續的業務及財務需求。

新銀行融資包括多筆不同期限的銀行貸款，其中最早到期日為2028年6月30日。

新世界發展執行董事兼行政總裁黃少媚表示，感謝銀行界對集團的持續支持，反映銀行對新世界發展業務營運的信心。她指新世界發展目前的財務管理策略專注於減低負債及改善現金流。集團將繼續貫徹執行財務管理措施，並履行現有財務責任。

新世界完成年度260億元合約銷售目標

新世界公布，截至6月25日，集團完成2024/2025財年260億元合約銷售目標。

其中香港業務方面，新世界發展、帝國集團、資本策略(00497)、麗新發展(00488)及港鐵(00066)合作發展港島南岸第5A期超級豪宅項目「DEEP WATE RPAVILIA 滶晨」截至今年6月25日，累計售出逾330伙，約70%選用120天即供付款計劃，最高成交呎價約5萬元。買家中約一半為本地豪宅買家，亦有來自新加坡、日本及韓國等海外買家。

新世界發展旗下另外兩個「PAVILIA COLLECTION」住宅項目銷情持續向好。由集團夥拍遠東發展(00035)打造的「THE PAVILIA FOREST 柏蔚森」截至今年6月25日，該項目累計售出逾580伙，最高成交呎價約2.55萬元。至於港島住宅項目「STATE PAVILIA 皇都」，截至今年6月25日，全盤累計售出逾320伙，最高成交呎價約5.1萬元，當中不乏名人、海外買家及大手豪客。

廣州住宅項目新世界耀勝尊府開始全面交付

（K11官網截圖）

內地業務方面，「瀋陽悅景．新世界」自2025年以來勢頭向好，今年5月銷售額位列瀋陽商品住宅銷售金額榜首。位於廣州「耀勝新世界廣場」內的高級住宅項目「新世界耀勝尊府」、K11 Select商場及甲級寫字樓亦已開始全面交付。

廣州凱旋新世界新一期推出建築面積介乎2734至8988平方呎單位

廣州的「新世界．天馥」及「廣佛新世界」加推全新單位發售，同樣獲得佳績。繼今年5月登上荔灣網簽銷量榜首後，「新世界．天馥」於6月推出「主城置業升艙計劃」，訪客量按年增加近1.6倍。「廣佛新世界」推出新盤後，備受當地客追捧，更有港人客戶組團到訪，大手購入5伙專梯專戶精裝洋房，成交量在「618」購物節大增兩倍。另外，「廣州凱旋新世界」全新一期「廣粵觀邸」於6月推出建築面積介乎2734至8988平方呎的住宅。

今年4月底順利分階段開業的深圳K11 ECOAST，繼五一假期首天迎來客流高峰，共計30萬人到訪，成為粵港澳大灣區文旅新熱點，近期更引入近20家品牌進駐，並會聯同場內品牌打造戶外及運動嘉年華，吸引消費者到訪。

撰文：經濟通採訪組

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